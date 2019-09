Zákaz prodeje se vrací. Alza dostala už osm pokut

V sobotu 28. září musí velké obchody povinně zavřít kvůli zákazu prodeje o některých svátcích. Výjimku ze zákazu mají obchody do 200 metrů čtverečních prodejní plochy, nebo i větší prodejny na železničních a autobusových nádražích. Omezení se netýká ani čerpacích stanic, lékáren a prodejen ve zdravotnických zařízeních. A poslanci letos schválili, že zákaz už se nebude vztahovat na velkoobchod.

Bez ohledu na velikost a umístění ale musí mít zavřeno zastavárny, obchody s použitým zbožím nebo výkupny odpadů – právě tahle skupina tvoří přibližně polovinu z dosud pokutovaných.

Vedle 28. září se zákaz týká také 28. října, 25. a 26. prosince, 1. ledna, Velikonočního pondělí a 8. května. Na Štědrý den musí obchody zavřít po poledni. Naopak běžně prodávat můžou na Velký pátek, 1. května, 5. a 6. července nebo 17. listopadu.

Zákaz prosadila v roce 2016 skupina senátorů vedená Františkem Bublanem (ČSSD) za podpory Odborového sdružení pracovníků obchodu. Ve výběru svátků není podle nich žádná logika – jde o kompromis, protože všechny najednou by zřejmě neprošly.

Inspektoři o svátcích neodpočívají

Zastánci zákazu chtějí, aby zaměstnanci mohli trávit volné dny v klidu, ideálně s rodinou. Věří také, že svátky by lidé mohli prožít jinak než nakupováním. Kritici ale namítají, že by o tom měli rozhodovat sami obchodníci a že je na spotřebitelích i „prodavačích“, aby sami řekli, co kdy chtějí.

Víc práce mají naopak zaměstnanci České obchodní inspekce. Ta doteď udělala 2307 kontrol dodržování zákazu a zjistila při nich 36 porušení zákona. Výsledkem je zatím 33 pravomocných pokut v součtu za necelých 2,3 milionu korun.

Jednoznačně nejvyšší dostal e-shop Alza.cz, v součtu už dosáhly dvou milionů korun. K dřívějším pokutám ve výši (chronologicky podle nabytí právní moci) 230 tisíc korun, 200 tisíc, 100 tisíc, 300 tisíc a 220 tisíc přibyly letos další tři: 250 tisíc, 200 tisíc a 500 tisíc. ČOI může teoreticky uložit pokutu až jeden milion korun, při opakování až pět milionů.

Pravomocné pokuty od ČOI za porušení zákazu prodeje o svátcích Pokuta Datum kontroly Subjekt 500 000 Kč 26. 12. 2018 Alza.cz 300 000 Kč 28. 10. 2017 Alza.cz 250 000 Kč 28. 9. 2018 Alza.cz 230 000 Kč 28. 10. 2016 Alza.cz 220 000 Kč 8. 5. 2018 Alza.cz 200 000 Kč 8. 5. 2017 Alza.cz 200 000 Kč 28. 10. 2018 Alza.cz 100 000 Kč 28. 9. 2017 Alza.cz 30 000 Kč 28. 10. 2017 podnikající fyzická osoba 25 000 Kč 22. 4. 2019 MT Family 20 000 Kč 28. 10. 2016 Ronja 20 000 Kč 8. 5. 2017 Vingroup 20 000 Kč 28. 10. 2018 KTM Plus 15 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 15 000 Kč 17. 4. 2017 Autodíly Kadlec 15 000 Kč 17. 4. 2017 podnikající fyzická osoba 10 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 10 000 Kč 28. 10. 2016 Sběrsur 10 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 10 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 10 000 Kč 28. 10. 2016 Auto Serý, ČS LPG, Brno, Masná 22 10 000 Kč 28. 10. 2016 Knihcentrum.cz 10 000 Kč 8. 5. 2017 podnikající fyzická osoba 10 000 Kč 28. 9. 2017 Alecha fashion 10 000 Kč 28. 10. 2017 podnikající fyzická osoba 6 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 6 000 Kč 25. 12. 2018 podnikající fyzická osoba 5 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 5 000 Kč 28. 10. 2016 Zahradnictví Hrdlička 5 000 Kč 28. 10. 2016 podnikající fyzická osoba 5 000 Kč 28 .9. 2017 podnikající fyzická osoba 5 000 Kč 28. 10. 2017 podnikající fyzická osoba 5 000 Kč 28. 10. 2018 podnikající fyzická osoba

Alza nechává své kamenné provozovny otevřené úmyslně, přestože jejich plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Zákon zakazuje pouze prodej, nenařizuje uzavření prostor. Na samotný prodej po internetu se zákaz nevztahuje. Alza tvrdí, že má jenom výdejny, zatímco prodej probíhá online. Na svém webu je přitom sama nazývá prodejnami.

Česká obchodní inspekce zjistila, že lidé si můžou koupit zboží i přímo u terminálů v prodejně, což považuje za obcházení zákona. Alza ale namítá, že i v pokutovaných případech došlo k „uzavření smlouvy distančním způsobem“. Firma se chce bránit u soudu.

Pokuty pro ostatní obchodníky jsou o hodně nižší. Druhé místo patří provozovateli prodejny se smíšeným zbožím – především alkoholem a tabákem – v Českých Velenicích. „Podnikající fyzická osoba“, jejíž jméno nechce ČOI zveřejnit s odkazem na ochranu osobních údajů, dostala dvě pokuty v celkové výši 45 tisíc korun.

Svátek Počet kontrol Porušení zákona 28. 10. 2016 429 12 Vánoce 2016 349 1 1. 1. 2017 64 - 17. 4. 2017 (Velikonoce) 279 3 8. 5. 2017 243 2 28. 9. 2017 115 3 28. 10. 2017 89 5 Vánoce 2017 111 1 1. 1. 2018 27 - 2. 4. 2018 (Velikonoce) 93 - 8. 5. 2018 115 2 28. 9. 2018 166 1 28. 10. 2018 100 3 Vánoce 2018 70 2 1. 1. 2019 17 - 22. 4. 2019 (Velikonoce) 40 1

Teď je to na poslancích

Velké řetězce (zastoupené Svazem obchodu, Hospodářskou komorou a skupinou senátorů) neuspěly se stížností u Ústavního soudu. Ten letos v březnu konstatoval, že zákon neporušuje žádná ústavní práva.

Obchodníci to zkoušeli třeba s argumentem, že zákaz prodeje omezuje právo na svobodné podnikání. Ústavní soudci ale zdůraznili, že toto právo je „omezeno pouze okrajově a toto omezení se nedotýká jeho samotného jádra“, protože po zbývajících 357 a půl dnů v roce nejsou obchodníci nijak časově omezeni. Ani z evropského pohledu nejde o nic neobvyklého – některé státy jsou mnohem přísnější, byť jiné neomezují prodejní dobu vůbec.

Ústavní soud odmítl i tvrzení, že jde o zásah do práva „získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Zákaz ho totiž nijak podstatně neomezuje. I předtím byli zaměstnanci „omezeni“ jak svými fyzickými možnostmi, tak zákoníkem práce, pokud jde třeba o délku pracovní doby nebo limit přesčasů.

„Je legitimním cílem zákona umožnit zaměstnancům si připomenout svátky, které jsou součástí české kulturní a duchovní tradice. Stejně tak je legitimní připomenout i všem ostatním, že je vhodné se v některé dny vyhnout nákupnímu shonu a věnovat se jiným činnostem s více duchovním zaměřením, ať již v kruhu rodinném, nebo ve společnosti těch, kteří sdílejí společné hodnoty,“ konstatovali soudci.

Přesto dodali, že k naplnění takového cíle existují i lepší, vhodnější a účinnější prostředky než přijetí zvláštního předpisu. „Nabízely se například změny v pracovněprávních předpisech, například zvýšení odměny za práci ve dnech pracovního klidu,“ uvedl Ústavní soud.

O případném zrušení zákazu by museli rozhodnout poslanci. Snaží se o to hlavně zástupci ODS nebo TOP 09, ale podporu by mohli najít i přinejmenším u části vládního hnutí ANO. Naopak odboráři by rádi rozšířili zákaz na zbývající svátky.