Nejlevnější směnárna. Karty Revolut už se nebojte

Ještě před rokem mohl Revolut vypadat jako technologická vychytávka pro nadšence. Někoho odrazoval britský původ a komunikace v angličtině, lidé se teprve učili ovládat účty přes mobil, někomu chyběla bankovní licence nebo prostě ještě neměl důvěru k začínající firmě.

Teď už je to jinak. Služba funguje v češtině i v korunách, má aspoň symbolické české zastoupení a lidé už se nebojí bankovních aplikací. Revolut získal bankovní licenci a přesvědčuje čím dál víc uživatelů, že se mu dá opravdu věřit.

V českých podmínkách zaujme hlavně jako výhodná online směnárna. S touhle „dobíjecí kartou“ zaplatíte v Německu, Chorvatsku, USA a desítkách dalších zemí světa za výhodnější kurz než u ostatních bank. A sleva může být opravdu zadarmo – základní verze je bez poplatku a přitom toho umí docela dost.

I díky bankovní licenci nehrozí, že byste přišli o peníze – na účet Revolut se vztahuje pojištění vkladů platné po celé Evropské unii. A přestože jde o britskou firmu, ani brexit na tom nic nezmění, protože licenci má v Litvě.

Revolut se pro běžné uživatele v Česku nestane hlavní kartou, natož jediným účtem – zvlášť když konkurence levných a přitom docela šikovných bank je tu silnější než jinde. Může však být první volbou pro placení a výběry v eurech, dolarech, kunách, librách a dalších cizích měnách. Nejde sice ovládat přes počítač, jenom přes mobil, ale je to jednoduché a po úvodním seznámení skoro automatické.

Všechno přes mobil

Aplikaci si do mobilu stáhněte přes tenhle odkaz – proč, o tom si napíšeme za chvíli. V češtině vás pak během několika málo minut provede založením účtu. Jde o jednoduché úkoly, které zvládne běžný uživatel chytrého telefonu. Kdo už si někdy přes internet zakládal bankovní účet, zná to – snad jenom s tím rozdílem, že u Revolutu úplně všechno probíhá přes mobil.

Zadáte telefonní číslo, jméno, datum narození a adresu, na kterou vám pak klasickou poštou přijde platební karta. Tak jako v běžné bance musíte předat i kopii občanského průkazu nebo cestovního pasu – díky mobilu můžete doklad rovnou vyfotit. A nakonec vyfotíte i sebe.

Když je všechno v pořádku, můžete si účet aktivovat. K tomu je potřeba vložit na něj 300 korun. Nebojte se, nepřijdete o ně. Budete je moct utratit hned, jak účet začne fungovat. Celá částka se použije na nabití karty.

Za samotné vedení účtu v základní verzi (plně postačující pro účely výhodné směnárny a platební karty) nechce Revolut žádný paušální poplatek. Samozřejmě doufá, že vás časem přesvědčí k přechodu na placené varianty.

Přestože se nic neplatí ani za vydání nebo vedení karty, Revolut standardně účtuje 100 korun za její doručení na vaši českou adresu – strhne to z těch úvodních tří stovek. Jenže prakticky neustále běží akce umožňující doručení zdarma. Pokud ji zrovna nepořádá sám Revolut, stačí, když si aplikaci stáhnete přes link zadaný některým ze stávajících uživatelů.

A nebývá problém dostat i počáteční bonus 300 korun – opět díky odkazu. Ten se připíše až potom, co kartou poprvé zaplatíte – stačí jakoukoliv částku. Pozor: Zatímco akce na doručení karty bez poplatku mívají delší trvání, bonusy jsou časově omezené a průběžně se střídají mezi dosavadními uživateli. Náš link by měl přinést prémii při aktivaci do 6. října. Co díky němu skutečně v konkrétní den získáte, se dočtete před stažením (zadáním telefonního čísla).

Na webu kdyžtak najdete plno jiných linků, platných zase pro jiné období. Za „doporučení“ získá stejných 300 korun taky stávající uživatel – tedy i autor tohohle článku, který věnuje případný zisk na dobročinné účely.

Vyzkoušením karty rozhodně o nic nepřijdete ani se k ničemu nezavazujete.

Nepusťte ke směně vaši banku

Nejenom na začátku, ale i kdykoliv později nabíjejte Revolut prostřednictvím jiné platební karty, případně prostřednictvím Google Pay nebo Apple Pay. Je to stejně rychlé a bezpečné, jako když klasickou kartou od vaší tuzemské banky platíte kdekoliv na internetu.

Pozor: Když máte – tak jako skoro všichni – bankovní kartu k běžnému účtu v korunách, nabíjejte účet Revolut taky v korunách nehledě na to, na jakou měnu ho pak budete chtít převést. Vyhnete se tak tomu, aby koruny na cizí měnu „výhodně“ směnila hned vaše domácí banka. Takže ještě jednou: Když chcete dobít účet (kartu) Revolut třeba úvodními 300 korunami, zadejte z vaší dosavadní bankovní karty platbu 300 korun – zapomeňte zatím na eura, dolary, libry nebo jiné měny.

Pro českou banku se taková transakce bude tvářit jako klasická platba kartou po internetu, takže za ni nestrhne žádný poplatek. Stejně, jako když nakupujete za koruny v e-shopu.

Revolut sice můžete nabíjet i převodem z účtu, tedy příkazem v elektronickém bankovnictví. Má to ale hned dvě podstatné nevýhody: Peníze se nepřevedou okamžitě, ale až v řádu dnů. A vaše tuzemská banka by si nejspíš vzala vysoký poplatek za zahraniční platbu. Revolut má totiž hlavní účet ve Velké Británii (plánuje si ho prý založit i v Česku, ale zatím to neudělal).

Protože Revolut nejspíš nebude vaší hlavní kartou pro běžné domácí platby, doporučujeme nabíjet si průběžně vždycky jenom o trochu víc peněz, než v dalších dnech plánujete v cizině utratit. Nepřevádějte tam úplně všechno, co máte. Není sice pravděpodobné, že by vám z účtu zničehonic zmizely, ale můžete si k nim dočasně zablokovat přístup – ať už kvůli nedostupnosti vhodného bankomatu, nebo kvůli nevyzpytatelným bezpečnostním opatřením Revolutu a horší komunikaci s ním.

To je koneckonců obecná zásada, hlavně když cestujete v zahraničí: Nespoléhejte se na jedinou kartu nebo účet. Ani na jedinou peněženku.

Jako běžná karta od Brita

Přibližně za deset dnů vám domů přijde modrofialová platební karta – vypadá elegantně i v té základní bezplatné variantě.

Jde o debetní, ne kreditní kartu. To znamená, že s ní můžete utratit vždycky jenom tolik, kolik máte nabito (uloženo na účtu ke kartě). Nemůžete jít do minusu, protože Revolut nenabízí kontokorent ani jinou dočasnou půjčku.

No a pak už s ní můžete začít platit. Předpokládejme, že ji máte kvůli výhodným kurzům, takže chcete ušetřit třeba při nákupu v německých obchodech.

Nemějte strach: Je to klasická bankovní karta Mastercard a funguje u všech terminálů jako ty ostatní. Nižší částky můžete platit bezkontaktně, u vyšších standardně zadáváte (předem vámi zvolené) PIN.

Komplikací může být první platba, tedy vlastně aktivace karty. Bezkontaktní úhradu nejspíš terminál nejdřív odmítne. Nenechte se vykolejit a zkuste to znovu, tentokrát se zadáním PIN nebo i vložením karty. Teprve po téhle první transakci si pak budete moct v aplikaci zvolit, že chcete povolit bezkontaktní platby – a dál už všechno bude fungovat úplně tak, jak jste zvyklí.

„Hlavní účet“ karty Revolut je v britských librách, přestože tam třeba máte jenom koruny a pár eur. Některé terminály proto bohužel nabídnou i takzvanou dynamickou konverzi – službu DCC (Dynamic Currency Conversion). Často se na nic výslovně neptají, jenom na displeji ukážou přepočet místní měny (třeba eur nebo zlotých) do liber. Kurz bývá stejně nevýhodný, jako když na DCC narazíte v cizině s českou kartou. Tuhle nabídku proto odmítněte a plaťte jenom tehdy, když se na terminálu ukazuje samotná částka v místní měně bez přepočtu do mateřské měny vaší karty. Jedině tak máte jistotu, že výhodný kurz od Revolutu nic nezkazí.

Směnárna, která nikdy nezavře

Když to uděláte stejně, jako jsme popsali, budete mít na účtu (kartě) pořád koruny – ty, které jste tam předtím nabili. V německém obchodě přesto bez problémů zaplatíte v eurech úplně stejně, jako když jste doteď používali kartu ke korunovému účtu od vaší české banky. Zjednodušeně řečeno se koruny samy převedou na eura.

Revolut pro takovou směnu používá mnohem výhodnější kurz než většina tuzemských bank. Jde o takzvaný mezibankovní kurz. Pro představu: Na konci srpna nás jedno euro s Revolut kartou přišlo na zhruba 25,80 Kč, zatímco u ČSOB na 26,40 Kč. V tomhle porovnání se můžete podívat, jak je tom zrovna vaše banka: Kurzy nejblíž Revolutu mají mBank a Creditas, naopak nejvíc si připlatíte u Raiffeisenbank a Monety.

Kurz od Revolutu je dokonce výhodnější než nejlepší směnárny – ve stejné době jsme u nich mohli koupit euro od 25,90 Kč, spíš ale za 26,10 až 26,20 Kč. Možná namítnete, že u klasické směnárny aspoň víte, za kolik jste peníze vyměnili. A máte jistotu, že se kurz už nezmění. Jenže totéž nabízí i Revolut – jeho směnárna je navíc dostupná kdekoliv a kdykoliv (o víkendu je ale méně výhodná, jak si vysvětlíme za chvíli).

Koruny, které jste si na účet Revolut uložili, můžete snadno převádět do skoro třiceti dalších měn. Vedle sebe tak můžete mít několik účtů, jako když máte doma na hromádkách třeba eura, kuny a libry.

Takže když se chystáte do zmíněného Německa, můžete si s předstihem vyměnit koruny (nebo jejich část) za eura. Připomínáme: Vždycky takhle převádějte až koruny, které jste si předtím do Revolutu nabili z „klasické“ karty ve vaší hlavní české bance.

Funguje to jako běžná směnárna: Revolut vám ukáže, kolik eur za koruny nabízí. Když souhlasíte, jednoduše si je směníte. Od té doby je máte na účtu a jejich kurz se nezmění. Nebo můžete počkat na výhodnější čas – dokonce si pro to můžete nastavit hlídače, který vás upozorní, jakmile kurz klesne pod vámi zadanou úroveň.

Když takhle máte na účtu Revolut třeba 30 eur a 1500 korun, při platbě kartou v německém obchodě se vám přednostně strhnou eura (která jste si už dřív směnili za známý kurz). Kdyby to na celou platbu nestačilo, strhnou se koruny (a hned se změní na eura podle aktuálního kurzu). Jeden nákup lze bohužel platit vždycky jenom z účtu ve stejné měně – nelze ho rozdělit na část v eurech a zbytek v korunách.

O víkendu opatrně

Převést si včas peníze do místní měny je výhodné hlavně před víkendovým nákupem. V sobotu a neděli si totiž Revolut účtuje přirážku. Je to proto, že v nepracovní dny nefunguje mezibankovní trh měn. Kurz se tak před víkendem zafixuje, přirážkou se Revolut jistí proti nečekaným výkyvům do pondělního rána, kdy na ně už zase může reagovat.

I přes přirážku bude zřejmě kurz od Revolutu výhodnější než od řady klasických bank, nicméně včasnou směnou během pracovního týdne se téhle komplikaci vyhnete.

Víkendová přirážka k mezibankovnímu kurzu dělá 0,5 % u všech hlavních měn (eura, dolary, kuny a další) s výjimkou thajského bahtu a ukrajinské hřivny, u nichž je přirážka 1 %. Přitom thajská a ukrajinská jsou jediné, kde má Revolut přirážku k mezibankovnímu kurzu i v pracovní dny – jde taky o 1 %, v součtu je u nich víkendový příplatek tedy 2 %.

Výhodné převody na účet

Z Revolutu můžete poslat i peníze na klasický bankovní účet, sám je totiž také účtem s vlastním číslem. Za europlatby (SEPA) či jiné zahraniční převody nevybírá poplatek – může si ho sice účtovat banka příjemce, ale tomu se nevyhnete ani jinde.

Vyplatí se to třeba, když platíte zálohu za ubytování v zahraničním penzionu. Kdybyste převedli peníze ze své české banky, nejspíš vám (až na výjimky) strhne docela vysoký poplatek za samotný převod, ani samotná směna nebude tak výhodná.

Můžete z něj nejenom poslat peníze, ale taky je přijímat. Jestli vám má někdo zaplatit, Revolut to usnadní tím, že vygeneruje odkaz, který „odesílateli“ pošlete – a jemu se ukáže klasické rozhraní pro online platbu kartou, nemusí tedy složitě (a draze) posílat peníze převodem ze svého elektronického bankovnictví, ale zaplatí stejně jako v e-shopu.

Komplikace s bankomaty

Kromě placení v „kamenných“ a internetových obchodech můžete kartu Revolut používat i pro výběry z bankomatu, za výhodný kurz tedy dostanete hotovost. Tohle už ale nemusí být tak jednoduché.

Revolut je britská karta s librou jako hlavní měnou. U některých bankomatů proto narazíte na vysoký poplatek za výběr prostřednictvím zahraniční karty. Když si budete chtít vybrat koruny z účtu Revolut v Česku, strhla by vám Moneta 175 korun a Česká spořitelna 125 korun.

U jiných bank to zřejmě bude bez poplatku, ale přesto jim vaše karta může přijít podezřelá a odmítnou ji. Nám se to takhle stalo u ČSOB. I když bankomat nakonec nic nevydal, příslušná částka na účtu Revolut se zablokovala až do druhého dne. To vás může hlavně v cizině nepříjemně překvapit.

Další nástraha je stejná, jako když strčíte třeba do chorvatského bankomatu kartu od české banky: Může vám nabídnout okamžitou směnu – službu DCC. Kurz bývá velice nevýhodný, proto službu odmítněte a zvolte výhradně místní měnu bez přepočtu do jiné.

Přestože Revolut (nebo vaše česká banka) neúčtují žádné poplatky za výběry z bankomatů v cizině, může je po vás chtít provozovatel bankomatu. Tuhle informaci musí předem uvést. Naštěstí máte obvykle na výběr i z konkurenčních přístrojů bez poplatku.

Setkání s nepřítelem Na dovolené v cizině se vyhýbáte pochybným směnárnám a platíte kartou vaší banky. Přesto po návratu zjistíte, že vám napočítala o dost víc, než píše v kurzovním lístku. Může za to „služba“ Dynamic Currency Conversion (DCC). Dynamický zloděj. Pozor na trik při platbě kartou

Liší se to nejenom podle jednotlivých bank, ale i podle umístění bankomatů: tam, kde je víc turistů, bývá větší i snaha dostat z nich něco navíc.

Omezení přímo od Revolutu je sice jediné, ale zato docela podstatné: V bezplatném tarifu Standard, o kterém je většina článku, neúčtuje poplatek za výběr jenom do celkového součtu 4500 korun za kalendářní měsíc. Při výběru nad tuhle hranici si připlatíte dvě procenta.

Co získáte, když si připlatíte

Právě nízký limit pro výběr z bankomatu může být jedním z důvodů, proč si připlatit za lepší než základní variantu Revolutu.

Tarif Premium přijde na 175 korun měsíčně a obsahuje navíc cestovní pojištění, prioritní zákaznickou podporu, možnost obchodování s kryptoměnami, generování jednorázových virtuálních karet, expresní platby a další vychytávky. Z bankomatů si můžete bez poplatku vybrat celkem 9000 korun měsíčně.

Nejdražší tarif Metal stojí 300 korun a zahrnuje navíc třeba „kovový“ vzhled karty nebo vstup do letištního salonku. Z bankomatu si vyberete do 13 500 korun měsíčně bez poplatku.

Revolut má limit i na převádění měn, běžný uživatel na něj ale nejspíš nenarazí tak snadno jako u zmíněných bankomatů. Za výhodný mezibankovní kurz bez příplatku (kromě už zmíněných výjimek) se dá směnit maximálně 120 000 korun za měsíc. Nad tuhle hranici si připlatíte 0,5 %. Je to mimo jiné i pojistka proti profesionálním spekulacím na pohyb kurzů, tedy opakovaným nákupům a prodejům měny s jediným cílem: vydělávat na rozdílu.

Kdo by si chtěl zkusit investovat, může: Bezplatné obchody s akciemi už jsou čerstvě dostupné pro všechny uživatele, limity se liší podle jednotlivých tarifů.

Mějte něco v záloze

Jak jsme uvedli, Revolut je dobrý sluha, ale může být – dočasně – zlým pánem. Přestože aplikace už komunikuje v češtině a podporuje i koruny, zákaznickou podporu zajišťuje jenom z ciziny a není vždycky snadno dostupná ani pro toho, kdo perfektně mluví anglicky.

Podle ohlasů uživatelů je rozhodně snazší a příjemnější jednat s Revolutem než třeba s Facebookem, nicméně když vám firma kvůli nějakému podezření zablokuje účet, nějakou dobu trvá, než uzná vaše vysvětlení a zase ho zprovozní. Koneckonců získání prioritní zákaznické podpory je jednou z výhod, na kterou láká u placených tarifů oproti tomu základnímu.

