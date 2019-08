Za stejné zboží pro děti platíme o 40 % víc než v Německu

Ve všech šestnácti případech vyšlo zboží z německých drogerií či supermarketů levněji. A to velmi výrazně.

Spotřebitelský časopis dTest porovnal složení a ceny výrobků pro malé děti na českém a německém trhu. V řetězcových drogeriích a supermarketech zakoupil 32 výrobků značek, které se prodávají na obou trzích – tedy celkem 16 párů. Šlo o dětské příkrmy, pleny, sušenky, obilné kaše, počáteční kojenecké mléko i ovocný čaj.

Průzkum ukázal, že kvalita je téměř stejná (u 14 z 16 párů naprosto shodná), čeští zákazníci si ale výrazně připlatí.

Redaktoři zjišťovali, zda se nějak liší údaje o složení výrobků, hmotnosti a výživových hodnotách. Na žádné významné rozdíly tentokrát nenarazili. Všechny dětské potraviny, kromě počáteční kojenecké výživy Nestlé Beba a výrobků značky Bebivita, nesly bio certifikaci. Požadavkům příslušných předpisů vyhověly i údaje ve výživových tabulkách.

„Velká míra shody byla pravděpodobně dána i tím, že se v mnoha případech v České republice prodává zboží určené pro německý trh, jen je dodatečně označeno českou etiketou. Z naší zkušenosti se ukazuje, že potíže s rozdílným složením většinou vznikají, když zboží pro různé trhy pochází z různých továren,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

„Zarazil nás ovšem významný rozdíl v ceně. Ve všech námi sledovaných případech vyšlo zboží z Německa levněji. A to velmi výrazně – v průměru činil cenový rozdíl 43 %. Pokud bydlíte nedaleko hranic, případně byste chtěli pořídit větší nákup, měla by tedy cesta do německého obchodu smysl,“ radí Hoffmannová.

Nejvýrazněji – víc než dvakrát tolik – si ze zkoumaných produktů český zákazník připlatí za sušenkové kaše Bebivita Milchbrei Keks. V Německu vyšlo 500gramové balení v přepočtu na 65,20 Kč, u nás 600gramové na 169 Kč. V přepočtu na 100 gramů si tedy u německých sousedů účtovali 13 Kč, u nás 28,20 Kč.

Výrazně dráž (o 89 %) se v Česku prodává i Hipp Bio ovocný čaj. O více než polovinu jsou u nás dražší krekry Bebivita Reiswaffeln Himbeere-Joghurt a příkrmy značky Hipp (Hippis Jablko-Hruška-Banán, Mango-Banane in Apfel a Zelenina a rýže s telecím masem).

„Nemile nás překvapil také rozdíl v ceně jednorázových plenek. Zcela shodné balení se nám podařilo koupit jen v případě plenek dm Babylove Premium Windeln 4+, kde jedna plenka českého kupce vychází na 5 Kč, zatímco německého na 3,70 Kč, což je 35% rozdíl,“ konstatuje Hoffmannová.

Nejblíž si byly ceny české a německé kojenecké výživy Nestlé Beba, i když i zde vyšlo zboží v českém obchodě o sedm procent dráž. Podobný cenový rozdíl (osm procent) dTest zaznamenal i u instantní kaše dm Babylove Bio Milch­brei Banane.

„V českých prodejnách jsme za nákupní košík zahrnující jednu kojeneckou výživu, dvojici ovocných čajů, dvě balení plen, dvě instantní kaše, čtvery sušenky a pětici příkrmů nechali 1710,90 Kč. V Německu nás totožný nákup vyšel na 53,59 eura, což při kurzu eura na konci června odpovídalo 1369,60 Kč,“ shrnuje Hoffmannová.

Proč si připlácíme? Malý vliv na cenový rozdíl mají rozdílné sazby daně z přidané hodnoty. V Německu je to u potravin 7 % a u plenek 19 %. V Česku se počáteční kojenecká výživa daní 10 %, ostatní dětské potraviny 15 % a plenky 21 %. „Pouze rozdílná daň ovšem zjištěné cenové rozdíly nevysvětluje,“ říká Hoffmannová.

Přehled všech výrobků najdete na webu dTestu nebo v srpnovém vydání tištěného časopisu dTest.