Mein Gott! Cena bankovky vyskočila na 15 tisíc. Experti kroutí hlavou

Co se děje

Její nominální hodnota je nula, koupit šla za 50 korun. Teď ji můžete prodat třeba i za 15 tisíc korun. Lidé, kteří se profesně zabývají sběratelstvím, ale nevěří, že by si pamětní bankovka k 80. narozeninám Karla Gotta udržela takhle vysokou hodnotu i do budoucna.

„Bublina určitě splaskne, to je jisté. Cenu neumím odhadnout – třeba pod 1000 Kč? Ale pro mě je i to moc,“ říká Roman Veselý, sběratel a majitel pražské prodejny Aurea Numismatika.

Bankovka s Gottem patří do série pamětních eurobankovek s nulovou nominální hodnotou. Spadají pod projekt Euro Souvenir, který vznikl před čtyřmi lety. Pamětní bankovky se tisknou v sérii o 5000 kusech na bavlněný papír, na který jsou tištěny i pravé bankovky. Mají i některé ochranné prvky ze skutečných eurobankovek.

„Výroba probíhá ve francouzské tiskárně cenin, která vyrábí i pravé eurobankovky. I koncept nulaeurových suvenýrů pochází z Francie. Před čtyřmi lety jej vytvořil Richard Faille a jeho hlavní filozofií je podpora turismu a propagace jedinečných kulturních památek a významných osobností Evropy,“ říká Vladislav Klajban, výkonný ředitel společnosti Nunofia, která v Praze zajišťovala prodej bankovky s Gottem.

O prodej ze dvou bankomatů v prodejně Supraphonu na pražském Václavském náměstí měli lidé v neděli velký zájem. Během čtyř hodin bylo vyprodáno.

A zájem trvá. Jenom na aukčním portálu Aukro.cz najdeme několik desítek nabídek k prodeji bankovky. U těch, kde je možné přihazovat, se dražby účastní třeba i přes deset lidí a někdy se cena vyšplhala už na 15 tisíc korun. Vypadá to, že zájemci o nákup skutečně jsou a že nezůstává jenom u přání lidí, kteří si v neděli vystáli frontu.

„Sběratelé těchto pamětních bankovek i fanoušci, na které se v den mistrových narozenin nedostalo, jsou nyní ochotni za tento tisk zaplatit částku zhruba od pěti do 12 tisíc korun. V porovnání s tím, že původně stál 50 korun, je to šílené. Myslím, že tyto vysoké částky jsou v současné době maximum. Až nadcházející týdny a měsíce ukáží, kde se cena ustálí,“ říká Jan Jelínek z numismatického aukčního domu Macho & Chlapovič.

„Důvodem raketového startu ceny na aukčních webech je uměle vyvolané šílenství s přesným načasováním a podpoření zájmu o ni médii. Jedna věc je ale nabídka a druhá uskutečněný prodej. Myslím, že rozhodně nepůjde o masové obchody za tyto částky,“ domnívá se Lenka Klimentová z České mincovny.

ČNB: Není to bankovka

Co vlastně obecně určuje hodnotu pamětních mincí a bankovek? „Na vysoké škole nás učili, že cenu vždy určuje střet nabídky s poptávkou. Tak je tomu u jakékoliv věci, kterou prodáváte, tudíž i u mincí a bankovek,“ odpovídá Jelínek. Poptávka teď evidentně je. Zůstává otázka, jestli bankovka s Gottem bude někoho zajímat ještě za pět či deset let.

Zástupci projektu Euro Souvenir lidi přesvědčují, že ano. „Limitované náklady bankovek s ohledem na velký zájem sběratelů jejich hodnotu časem zvyšují,“ píšou na webu společnosti.

„Cena je opravdu minimální, sběratelská hodnota také, ale protože to je Gott a je mu 80 let a je opravdu všude, tak se děje, co se děje,“ oponuje Veselý.

Někteří lidé se také diví, proč Gott k tak významnému životnímu jubileu „dostal“ na bankovku nominální hodnotu nula eur. Je to jednoduše proto, že jde o suvenýrový projekt soukromé firmy, která ucítila příležitost vydělat.

Pokud by se měl zpěvák dostat na pamětní bankovku s nenulovou nominální hodnotou, musela by ji vydat centrální banka. Ta česká má na eurobankovku se zpěvákem jasný názor.

„Tiskovina (eurosouvenir) s motivem 80. narozenin Karla Gotta není bankovka. Nejsou to tedy ani peníze a nebylo by asi moc šťastné dávat ji do souvislosti s pamětními mincemi a bankovkami ČNB,“ odpověděla mluvčí Petra Vodstrčilována dotaz webu Peníze.cz, zda centrální banka neuvažovala o vydání podobné oficiální bankovky.

Rašín za tisíce

První oficiální pamětní bankovku vydala ČNB teprve letos v lednu. Je na ní první ministr financí Československa Alois Rašín. Pamětní bankovka s jeho podobiznou má nominální hodnotu sto korun.

Proč první pamětní bankovka vyšla až nyní? ČNB dostala ze zákona možnost pamětní bankovky vydávat až těsně před jejím vydáním a v 20 tisícovém nákladu s ní přišla u příležitosti 100 let české koruny. Další pamětní bankovku centrální banka v plánu nemá až do roku 2020.

„Předpokládáme, že střídmá emisní činnost pamětních bankovek bude pokračovat a že by v současnosti připravovaný nový emisní plán na roky 2021 až 25 mohl obsahovat jeden až dva vzory pamětních bankovek,“ dodává Vodstrčilová.

Pamětní bankovka s Rašínem měla už od začátku větší reálnou hodnotu než tu nominální, přes oficiální prodejní místa se prodávala zhruba za 1300 korun. „Během několika málo dní byla zcela vyprodána. Hodnotu tedy jednoznačně určila sběratelská poptávka tohoto výjimečného unikátu. V tomto týdnu jsem ji našla na Aukru v nabídce za 2900 korun,“ říká Klimentová.

Cena bankovky s Rašínem už má na volném trhu zhruba půlroční historii. „Po vydání se prodávala i za 6000 korun, nyní cena mírně opadla, ale i tak se ustálila v rozmezí tří až čtyř tisíc korun,“ říká Jelínek.

Fronty se v poslední době stály i na speciální dvacetikoruny, které Česká národní banka vydala k stoletému výročí vzniku Československa. Loni na podzim to byly mince s portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše.

Letos v lednu k nim přibyly dvacetikoruny s portréty prvorepublikových národohospodářů – šlo o Rašína, jeho pozdějšího nástupce v křesle ministra financí Karla Engliše a prvního guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila.

Ke každému portrétu vyšlo 200 tisíc kusů mincí, se kterými se dá běžně platit, lidé si je vyměňovali za běžné peníze v ČNB. „Jsou vzácnější, ale nikdy nebudou mít nějakou vyšší sběratelskou hodnotu. Nyní se jejich cena ustálila zhruba na 100 koruně za kus a zde se asi budeme pohybovat i do budoucna,“ hodnotí pamětní mince Jelínek.

Podle Klimentové jsou bez sběratelské hodnoty ty mince, které jsou prodávány jednotlivě a bez speciálního obalu. Doporučuje kupovat celé sady pro sběratele.

Bankovka s Gottem sice nic takového nenabízí, těm kdo si na ni vystáli frontu za původní cenu, je to ale jedno. Svezou se na prvotním zájmu a slušně vydělají. Otázka je, jak na tom budou ti, kteří ji koupí teď za několik tisíc. Vzhledem ke kvalitě papíru ale mají jistotu alespoň v tom, že se mistrem na nulové bankovce můžou kochat dlouhé roky.