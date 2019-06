Na dovolené v cizině se vyhýbáte pochybným směnárnám a platíte kartou vaší banky. Přesto po návratu zjistíte, že vám napočítala o dost víc, než píše v kurzovním lístku. Může za to „služba“ Dynamic Currency Conversion (DCC).

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 24. 6. 2019

S lákavou nabídkou okamžité konverze měny jste se dřív mohli setkat hlavně v některých zahraničních bankomatech. V posledních letech se ale hodně rozšířila i do běžných platebních terminálů v obchodech. A vyskočit už na vás může i při nakupování v e-shopech.

Třeba v Rakousku se bankomat zeptá: Má se částka (z vašeho korunového účtu) odepsat v eurech, nebo v korunách? Koruny zní na první pohled logičtěji. Zvlášť když se tahle varianta na obrazovce bankomatu nabízí vpravo jako další logický krok, zatímco její odmítnutí najdeme vlevo a tváří se jako krok zpět. Přesto: když zvolíte koruny, tedy variantu s konverzí, proděláte na tom.

Různé bankomaty pokládají tuhle klíčovou otázku různě. Spotřebitelské organizace, ale i banky jako vydavatelé vaší karty, každopádně doporučují nabídku konverze (Dynamic Currency Conversion – DCC) odmítnout a vybrat si peníze v místní měně, tedy bez okamžitého přepočtu na koruny podle méně výhodného kurzu.

U bankomatu aspoň dostanete dvě možnosti a jednu z nich si sami zvolíte. Jenže když konverzi nabízí i platební terminál v obchodě, často to vůbec nepoznáte. Prodejce totiž předem navolí variantu s DCC. Jako kupující s tím automaticky „souhlasíte", když zadáte PIN k samotnému potvrzení platby.

Nečekejte, že vám obchodník sám vysvětlí, že máte na výběr. Z navýšeného kurzu totiž dostává provizi. K využívání této služby ho v tuzemsku motivují stejné banky, které vás před ní v cizině varují.

Nenechte se zmást ani tím, že na terminálu uvidíte třeba fee = 0 %. Je to podobné jako v některých směnárnách, které také lákaly na nulový poplatek, ale turista prodělá na nevýhodném kurzu.

Pravidla kartových asociací Mastercard a Visa říkají, že obchodník musí klienta (při využití DCC) předem informovat a poskytnout mu údaj v místní měně, klientově měně a ukázat kurz pro přepočet. Neměl by také konverzi vnucovat, třeba na terminálu nabízet zelené tlačítko jako "správné" a červené jako "špatné". Jenže jak přesně mají tyhle informace a souhlas vypadat, se zatím neřeší – může sice jít o podpis na samostatné účtence z terminálu, ale postačí i ústní sdělení a potvrzení samotné platby běžným PIN.

Jak tedy jednoduše poznat, že terminál ukazuje pro vás dražší variantu s DCC? Jestliže vidíte vedle částky v místní měně (eurech, zlotých, kunách a podobně) také částku v korunách a současně i výši kurzu, je to DCC. Pokud vidíte jen částku v místní měně a ani po chvíli "nenaskočí" údaj v korunách, jde o běžnou transakci bez DCC. Stejný rozdíl pak vidíte i na účtence.

Když si nevýhodného přepočtu všimnete, můžete ho odmítnout a požádat prodavače, aby do terminálu zadal obyčejnou platbu bez DCC. Ano, může to být nepříjemné kvůli jazykové bariéře nebo když je vámi fronta dalších zákazníků.

Proč tedy banky službu nezruší, když vás před ní samy varují? Kromě toho, že na ní vydělávají, tvrdí, že vznikla pro vaše dobro.

Původně měla lidem usnadnit vybírat (nebo platit) v cizině v měně, na kterou jsou zvyklí. Například turista z Německa uvidí v Česku vedle korun i částku v eurech. A z účtu se mu strhne přesně to, co ukazuje okamžitý přepočet – ten sice bývá podstatně horší, ale garantuje, že už se nezmění. Naopak bez využití DCC se platba zúčtuje až za jeden až tři dny, takže dnešní kurz se může změnit k horšímu – přestože k výrazným skokům v praxi nedochází.

Evropská spotřebitelská organizace BEUC namítá, že služba už ztratila i dřívější teoretické výhody. Před víc než deseti lety ještě lidé neměli okamžitý přehled o pohybech na účtu – internetové a mobilní bankovnictví nebylo tak rozšířené jako teď. Díky zrušení roamingových poplatků už navíc není problém zjistit si aktuální kurz kdykoliv a kdekoliv.

Ani pro banky a kartové asociace už dneska nemůže být problém poskytnout lidem aspoň předběžnou informaci o kurzu i bez využití DCC. A úplně nepochopitelné je, že jindy inovativní firmy odmítají jednoduchou možnost, aby si klient mohl na své kartě konverzi předem zakázat – podobně jako si zablokuje internetové platby nebo změní limit.

Na rostoucí počet stížností reaguje i Evropská komise. Místo zákazu nebo výrazného omezení DCC, jak navrhují spotřebitelské organizace, však jde mírnější cestou: Lidé by měli být informováni o celkové ceně konverze včetně jejího porovnání se standardní variantou (ukazovat se to má jako přirážka ke směnnému kurzu Evropské centrální banky), a to předtím, než platbu provedou. Letos v létě se ale takového „zpřísnění“ ještě nedočkáme.