Rekordman v Účtenkovce poslal 12 491 kódů za měsíc. Zájem už neklesá

Ilustrační fotka: RychláPokladna.cz – One Pub

Do loterie, která má podpořit elektronickou evidenci tržeb, se v posledních dvou měsících zapojilo víc lidí než v dosud nejslabším březnu.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 18. 6. 2019

Pokles zájmu o státní loterii Účtenkovka, která má za cíl podpořit elektronickou evidenci tržeb (EET), se letos na jaře zastavil a opět mírně roste. S účtenkami za květen, jejichž slosování proběhlo v neděli, soutěžilo 356 294 lidí. Tolik jich naposled bylo loni v srpnu – pak zájem klesal.

Do loterie se teď zapojuje zhruba o sto tisíc méně lidí než v říjnu 2017, kdy odstartovala. Rekordní zájem zaznamenala ve druhém měsíci po startu – za listopad se přihlásilo téměř 478 tisíc hráčů. Od té doby hráčů ubývalo, nejnižší zájem byl letos v březnu (341,3 tisíce lidí). V dubnu stoupl na 345,7 tisíce, v květnu posílil o dalších zhruba 10 tisíc.

Počet registrovaných účtenek ale úměrně počtu hráčů neklesal. Za letošní květen jich lidé poslali přes 16,6 milionu, což je šesté nejvyšší číslo za dvacet měsíců trvání loterie. Na každého účastníka tak v květnu připadalo v průměru 47 účtenek. Kritéria pro zařazení do slosování jich splnilo skoro 14,7 milionu – to je srovnatelné s prvními měsíci po spuštění loterie. Na každého účastníka tak připadá v průměru 41 „platných“ účtenek.

Slosování za měsíc Počet aktivních hráčů Počet účtenek ve slosování říjen 2017 452 691 11 138 871 listopad 2017 477 952 14 564 956 prosinec 2017 446 890 14 861 223 leden 2018 425 765 13 792 381 únor 2018 422 793 13 620 304 březen 2018 420 979 15 871 430 duben 2018 407 777 14 831 880 květen 2018 394 476 15 164 421 červen 2018 379 450 14 078 198 červenec 2018 361 837 13 218 011 srpen 2018 357 045 13 782 147 září 2018 346 873 12 687 152 říjen 2018 352 023 14 022 118 listopad 2018 352 248 14 313 527 prosinec 2018 350 003 13 670 910 leden 2019 345 175 13 009 039 únor 2019 343 475 12 783 019 březen 2019 341 331 14 356 929 duben 2019 345 699 14 250 734 květen 2019 356 294 14 666 914

Rekord v počtu registrací během jediného měsíce padl letos na jaře. Nejaktivnější hráč poslal 12 491 dubnových účtenek, z toho 12 096 splnilo podmínky a bylo zařazeno do slosování. Každý den tak musel zadat do systému v průměru 416 účtenek.

Anketa Hrajete Účtenkovku? Ano, už vydělal(a) desítky tisíc. Ano, už jsem vyhrál(a) aspoň pár drobných. Ano, ale ještě jsem nic nevyhrál(a). Hrál jsem, ale už jsem skončil(a). Ne, přijde mi to moc komplikované nebo zbytečné. Ne, tuhle hru odmítám kvůli EET.

Jedna registrace přes oficiální aplikaci přitom zabere v nejrychlejším případě (při automatickém rozpoznání kódu) nejméně 20 vteřin, denně to tedy vychází na víc než dvě a čtvrt hodiny. K dispozici je i neoficiální aplikace, která odeslání usnadní víc.

Profesionální hráči si vyměňují účtenky na specializovaných internetových bazarech. Musí totiž splnit podmínku, že za den nemůžou registrovat víc než jednu účtenku od stejného obchodníka (identifikační číslo je přitom u velkých řetězců společné pro všechny prodejny).

V květnu už rekord nikdo nepřekonal. Nejaktivnější hráč zaregistroval 11 221 účtenek, přičemž do slosování jich prošlo 10 696.

„Na druhé straně více než 95 procent hráčů zaregistrovalo do soutěže méně než sto účtenek,“ říká k dubnové statistice Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Na jednoho účastníka připadalo za duben v průměru 41 účtenek zařazených do slosování (skoro 47 bez ohledu na splnění podmínek), obě čísla jsou stejná jako v květnu. Medián dosáhl 31 účtenek zařazených do slosování. Medián představuje prostřední hodnotu, pokud bychom je všechny seřadily vedle sebe od nejnižší do nejvyšší – na rozdíl od průměru tedy není tolik zkreslen extrémně vysokými (nebo nízkými) hodnotami.

Jak dál? Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele. Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Účtenkovka má za cíl podpořit elektronickou evidenci tržeb (EET). Každý měsíc se hraje o 21 025 odměn. První cenou je jeden milion korun. Druhou cenu představuje automobil zhruba za 400 tisíc korun. Třetí cenou je částka 300 tisíc korun, čtvrtou pak 200 tisíc korun a pátou 100 tisíc korun. Zbytek tvoří 20 výher po 20 tisících korun, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po stokoruně.

Přestože se Účtenkovka svou povahou podobá spíš spotřebitelské soutěži než klasické loterii (do níž hráč dává vlastní peníze), výhry se díky výslovné výjimce v zákoně nedaní. Od příštího roku je však chce ministerstvo financí začít danit, výjimka má skončit také pro jiné loterie a hazardní hry. Stát by si tedy vzal 15 procent z výhry.

Poslanci před pár dny schválili vládní návrh, aby se EET v roce 2020 rozšířila na prakticky všechny zbývající podnikatele, kteří přijímají hotovost.