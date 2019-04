Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Až budete chtít někomu jednoduše dokázat, že v Česku máme absurdní zákony, vezměte si jako příklad zákaz prodeje v některé svátky. A nejde o to, jestli je, nebo není divné nutit obchodníkům, kdy mají mít otevřeno nebo zavřeno, případně kdo má mít ze zákazu výjimku.

Anketa Zakazovali byste obchodům otevřít? Ne Ano, na státní svátky Ano, na všechny svátky Ano, na svátky a neděle

Aby absurdita vynikla lépe, vezměme si kromě zakazovacího zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě k ruce ještě zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu. Podle druhého jmenovaného máme jednak státní svátky, které odkazují k významným událostem v dějinách našeho státu a státních útvarů, na které navazuje, nebo významným historickým osobnostem, a jednak svátky ostatní, kam spadlo několik výrazných původně církevních svátků a první máj a svátek národního bolehlavu. Obojí svátky pak zákon prohlašuje za dny pracovního klidu. To znamená, že pokud půjdete do práce ve svátek, máte nárok na příplatek ke mzdě.

Nabízelo by se tedy, když už se poslanci rozhodli, že některé dny pracovního klidu budou ještě klidnější, aby to byly třeba všechny státní svátky. Dalo by se tak nějak aspoň odvodit, kdy je zavřeno. Jenže ze všech svátků si jich zákonodárci vybrali sedm a půl – některé státní, některé nestátní. Bez jakékoli postřehnutelné logiky.

A tak před každými svátky lidi hledají na internetu i přímo v supermarketech info o tom, jestli je, nebo není otevřeno. Peníze.cz přinesly přehled včera, ale – ruku na srdce: kdo z vás opravdu ví, kdy si nakoupí a kdy ne, a kdo zas bude před svátky a o svátcích tápat?

Pojďme si zkusit rychlý kvíz.