Štědré a veselé, přesto za pakatel

Počet rizikových půjček roste hlavně kolem Vánoc. Poukazují na to odborníci i poslední průzkum agentury Kantar pro Poradnu při finanční tísni a Sdružení českých spotřebitelů. Ve druhé polovině listopadu a na začátku prosince roste objem úvěrů až o pětinu. Zatímco v průběhu roku si rizikově půjčuje čtvrtina populace, v předvánočním období je to 47 procent.

„V období vrcholících předvánočních nákupů mají spotřebitelé daleko více tendenci chovat se impulzivně a pro pořízení dárku využít nabízeného úvěru, aniž by se důkladně seznámili s jeho podmínkami. S nevýhodnými úvěry od neprověřených institucí jim hrozí upadnutí do dluhové pasti,“ upozorňuje Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů.

11 tisíc na hlavu

Podle průzkumu agentury Nielson Admosphere pro úvěrovou společnosti Profi Credit se letos zvýší průměrná částka, kterou utratíme za dárky z 5096 korun na 6137 korun, což je nárůst o 20 procent. Za vánoční nákupy potravin, alkoholu a dekorací Češi vydají průměrně 4850 korun. „Čeští spotřebitelé letos v průměru utratí za Vánoce přes 11 tisíc korun. To je o celou tisícovku více než v loňském roce,“ vypočítává Pavel Klema, generální ředitel Profi Creditu.

Vánoce chytře

Vánoce v Česku slaví 95 procent dospělé populace. V průzkumech jsme na sebe ale prozradili, že nás pořád méně zajímají typické zvyky a tradice. Štědrovečerní večeři, pouštění vánočních koled, posílání vánočních pohlednic nebo půst na štědrý den tak bude dodržovat o sedm procent lidí méně než v roce předešlém. Do kostela na půlnoční mši se chystá jen 14 procent Čechů.

Výzva by proto mohla znít: proč si místo nákupů předražených dekorací nepustit vánoční koledy? Prostě proč neudělat některé věci jinak. (Protože i v lednu chodí složenky.)

Vánoční rozpočet

Začněte seznamem dárků a věcí, které musíte nutně pořídit. Zahrňte do něho dárky, jídlo, dekoraci i nákup vánočního stromečku. Domluvte se s blízkými na počtu dárků (možná, že letos stačí jeden pro každého) a na částce, kterou utratíte (i za pětistovku můžete pořídit pěknou knihu, kosmetiku nebo poukázku na oblečení). Rozpočet dodržujte.

Protože z karty můžou peníze mizet rychleji, vyberte si konkrétní částku a mějte výdaje pod kontrolou. Seškrtejte položky, které jsou zbytečné. Třeba vánoční dekorace, exotické ovoce nebo kapr, kterého nikdo nejí a smažíte ho jen z nostalgie.

Vánoční dekorace z lesa

Za adventní věnec utratíte pětistovku, za ozdobičky na vánočních trzích další dvě. Vaše peněženka je hned lehčí o sedm stovek, za něž byste mohli nakoupit dárky. Když se pustíte do domácí výroby dekorací, vyjdou vás mnohem levněji. Korpus na věnec stojí kolem dvacetikoruny. Vázací drát pětadvacet korun. Svíčky na adventní věnec čtyřicet korun. Chvojí je v lese zadarmo, stejně jako různé bobule a šišky. Při troše štěstí narazíte i na jmelí.

Ve váze vypadají pěkně větvičky borovice, jedle nebo smrku. Pokud vás chytil minimalismus ve stylu dánského hygge, nastříhejte v lese trochu větviček z borůvčí a naaranžujte je do vázy společně s větvemi trnek nebo hlohu s barevnými plody.

Na kolečka nakrájejte pomeranč a nechte plátky usušit. Navléknout je můžete na stuhu a hned máte levné ozdoby. Místo průmyslových řetězů z plastu nastříhejte barevné papíry a vyrobte si vlastní. Svícen na vánoční stůl může být levný a milý – z jablka, do něhož zapícháte hřebíček.

Dárky za polovinu

Osm z deseti Čechů se chystá svým partnerům koupit pod stromeček víc než jeden dárek, většinou to bude kosmetika, následuje oblečení a potom knihy. Zrovna oblečení bývá před Vánoci drahé, v lednu výrazně zlevňuje. Proto je lepší darovat poukazy: za méně peněz toho obdarovaný dostane víc, a ještě si sám vybere.

Jestli se chystáte drobnostmi obdarovat kolegy v práci nebo přátele, nemusí to být „drahé zbytečnosti“ z vánočních trhů, kdy budete přešlapovat u stánku, jestli mýdlo za osmdesát nebo svíčka za sto. Pokud máte kolegů pět, je to hned pětistovka. Zkuste dárky vyrobit nebo sáhnout do letních zásob. Domácí marmeláda v pěkné skleničce, sáček ručně trhaných a sušených bylin, domácí vaječný likér. To vše je minimálně za polovinu ceny než v obchodě.

Pro partnery, děti nebo blízkou rodinu mohou být zajímavé investiční dárky, které časem nabydou na hodnotě. Třeba státní dluhopisy (i když moc nevydělají), investiční mince (letos se vyrábějí stříbrné mince s Ježíškem nebo panenkou Marií, ale i s Micky Mousem) nebo starožitnosti.

Pokud je váš rozpočet před Vánoci opravdu našponovaný, domluvte se, že dárky dostanou jen děti. A vy dospělí si darujte zážitek – společnou procházku v lese, na kterou není přes rok čas, nebo večer s oblíbenými filmy a zapálenou svíčkou.

Jídlo, které se sní

I když mají být Vánoce štědré, nemusí se proměnit v obžerství. Místo deseti druhů cukroví letos napečte jen tři a klidně rodině dovolte, ať ho jí v adventním čase, protože po Štědrém dni už na něj nikdo nemá chuť. Exotické ovoce, které máte ve zvyku skládat do mísy na vánoční stůl, nahraďte jablky a ořechy.

Domluvte se, jestli budou řízky, nebo kapr a nesmažte víc kousků, než sníte. Bramborový salát vyrobte doma ze základních surovin. Například mrkev kupte čerstvou místo v plechovce. Z vajec a oleje si můžete vyrobit i domácí majonézu nebo salát odlehčit a připravit ho na vídeňský způsob bez majonézy.

Zamyslete se nad tím, jestli potřebujete čokoládové kolekce na vánoční stromeček – třeba si místo nich vystačíte z doma pečenými perníčky, které rozvoní domov kořením místo drahých aromatických svíček.

Někde ušetříte padesátikorunu, jinde stovku. Když se to dá dohromady, možná z toho nakonec bude měsíční záloha za elektřinu.