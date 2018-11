Chytré tipy na vánoční online nákupy: Dokdy objednat, jak na slevy i vrácení nevhodné dárku

Sedmdesát procent tuzemských e-shopů začíná s přípravou na Vánoce s půlročním předstihem. „Zásobení obchodníků, domlouvání nových nabídek a důraz na dotažení procesů v zákaznickém servisu probíhá už v létě. Kdo to nestihne do konce prázdnin, tomu dost možná ujede vlak,“ říká Miroslav Uďan, ředitel platformy Shoptet, na které funguje víc jak čtvrtina českých online obchodů.

Předvánoční nákupy ale nejsou zatěžkávací zkouškou jen pro obchodníky. Přípravy nepodceňuje ani Česká pošta a další přepravní společnosti. V posledních letech musí řešit především problém s nedostatkem zaměstnanců. „Na typových pozicích je prakticky nulová nezaměstnanost. Problémy s nabíráním pracovníků má celé odvětví. Zatím se nám ale daří nabírat brigádníky,“ ubezpečuje tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Pro předvánoční provoz jich Česká pošta poptává pět tisíc, rozšíření se dočká i vozový park.

S nabíráním posil počítá také přepravní společnosti DPD. „Na předvánoční sezónu se připravujeme prakticky od poloviny roku. Stejně jako v minulých letech navyšujeme počty zaměstnanců na depech i na zákaznické lince, a především počet kurýrů – ten se oproti běžnému provozu zvyšuje v sezóně z 900 na 1100, obdobně jako počet vozů,“ říká generální ředitel DPD CZ Miloš Maliník. Kromě rozšíření počtu kurýrů pak přepravce otevřel na 750 výdejních míst pro osobní vyzvednutí balíků. Výdejny Pickup zákazníci najdou na obchodních místech Sazky.

E-shopy i přepravní společnosti jsou prý tedy na předvánoční nápor nachystané. Díky našim radám se můžete na Ježíška v klidu připravit i vy.

Dokdy objednávat?

Pokud chcete pořídit nadílku na internetu, neotálejte a nakupte s dostatečným předstihem. Ideálně začátkem prosince, nejpozději zhruba čtrnáct až deset dní před Štědrým dnem. „Zákazníkům doporučujeme nenechávat nic na poslední chvíli a objednávat dárky tak, aby nám je e-shopy předaly k přepravě nejpozději čtrnáctého prosince. Nejlepší je kontaktovat přímo e-shop pro ověření, zda je zboží skladem a kdy nejpozději má zákazník provést objednávku. Zároveň doporučujeme mít při platbě na dobírku připravenu hotovost, předat odesílateli své telefonní číslo i úplnou adresu a zkontrolovat označení zvonku. To vše doručování výrazně urychluje,“ upozorňuje Miloš Maliník z DPD CZ.

Hodí se vědět! Česká pošta začátkem října inovovala: pro balík už nemusíte s občankou. Na přepážce stačí předložit šestimístný kód, který vám přijde SMSkou nebo e-mailem – pokud je odesílatel při podání poště sdělí. Pro balíček na poštu už navíc nemusíte jen osobně, vyslat můžete třeba příbuzného – vedle kódu po něm bude chtít pracovník pošty také jméno adresáta.

Kdo objednává v obchodech spolupracujících se společností PPL, má podle generálního ředitele Petra Chvátala čas do sedmnáctého prosince. Jde ale o datum, do kterého by měl balíček převzít přepravce. Proto se k němu vyplatí připočítat ještě pár dní navrch, během kterých e-shop zásilku připraví. Ani po uvedeném datu ovšem nemusí být včasné doručení bez šance, dopravce už ho ale garantovat nemůže. „Věřím, že balíky, které převezmeme do sedmnáctého prosince, budeme schopní doručit pod stromeček včas. U ostatních se pravděpodobnost dodání sníží na 90 procent,“ říká Chvátal. Kateřina Daňková z Alza.cz pak zákazníkům radí objednávat balíčky doručované externí firmou maximálně týden před Štědrým dnem, stejně tak pro Mall.cz je mezním termínem týden až deset dní před Vánoci.

O něco víc času má ten, kdo pořizuje dárky v e-shopech se sítí vlastních výdejních míst. „Co se týče osobního vyzvednutí na pobočce, objednání do našich AlzaBoxů nebo přes naši dopravu AlzaExpres, je garance mnohem vyšší – pokud bude zboží skladem, předpokládáme, že zvládneme vydat objednávky ještě z 22. prosince,“ říká Daňková. Ti největší opozdilci můžou ještě na Štědrý den objednat a do pravého poledne vyzvednout zboží, které bude skladem v AlzaShowroomu v pražských Holešovicích.

Den před Štědrým dnem můžou balíčky vyzvedávat i zákazníci online obchodu s oblečením ZOOT. „Díky naší síti kamenných výdejen můžou zákazníci nakupovat i těsně před Vánoci. Ještě dvaadvacátého prosince si u nás můžou objednat a třiadvacátého prosince vyzvednout zboží na jedné z výdejen,“ vysvětluje mluvčí e-shopu Andrea Burgerová. Balíčky z online parfumérie Notino pak podle Radka Ondrašíka dorazí na výdejní místa dva dny před Štědrým dnem.

Poškozený balíček? Volejte e-shop

Při nakupování dárků online samozřejmě nehrozí pouze zpoždění kurýra. Nepříjemnou situací je dodání balíku s poškozeným zbožím. Řada lidí v takových momentech váhá, na koho se vlastně obrátit se stížností. Platí přitom úplně jednoduché pravidlo: za objednané zboží až do okamžiku převzetí kupujícím odpovídá prodejce.

V praxi se ale obchodníci často snaží z této povinnosti vykroutit, nenechte se proto odbýt. Občanský zákoník říká, že každou vadu, kterou prodejci oznámíte do šesti měsíců od převzetí zboží, lze považovat za poškození, které mělo zboží už v okamžiku převzetí. Výjimkou jsou případy, kdy prodejce dokáže opak. Za takový důkaz prodejci obvykle označují vámi podepsaný protokol o převzetí zboží. Podpisem na lejstru dopravce ale stvrzujete maximálně to, že balík nebyl porušený zvenčí.

Pozor na „slevy“

Na nejrůznější akce a slevy lákají e-shopy nejen v povánočních výprodejích ale i během předvánoční špičky. Největší z nich – Black Friday – startuje už příští týden, v pátek třiadvacátého listopadu. Slevy, které obchodníci zapojení do černého pátku inzerují, mnohdy dosahují sedmdesáti až osmdesáti procent. V praxi ale nákupy na Black Friday tolik výhodné nebývají. Alespoň podle analytické společnosti Apify, která si loni posvítila na průběh slevové akce na tří tuzemských e-shopech: Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz.

Apify měsíc před Black Friday monitorovala dennodenně ceny všech produktů. Během akce samotné se zaměřila už jen na sekce s produkty v Black Friday, u kterých kontrolovala cenu čtyřikrát denně. Z průzkumu vyplynulo, že průměrná sleva dělala pouze 28 až 37 procent a reálné slevy vypadaly následovně: 20 procent na e-shopu Alza.cz, 15 procent u Mall.cz a šest procent na CZC.cz. Zmínění obchodníci ovšem výsledky analýzy zpochybňovali.

Nepodléhat bez rozmyslu reklamám, které lákají na slevy až 80 procent, radí i Česká obchodní inspekce. „Než spotřebitelé v podobné slevové akci nakoupí, měli by srovnat ceny u konkurence. Může se totiž stát, že jinde i bez slevy zaplatí za stejný výrobek méně a tím skutečně ušetří,“ říká tiskový mluvčí Jiří Fröhlich. Zároveň ČOIka doporučuje, vyhnout se anonymním obchodům, na kterých není k nalezení kontakt na provozovatele. Právě chybějící informace o provozovateli jsou společným znakem obchodů, které inspekce na svých stránkách vede jako rizikové.

Nevhodný dárek? Většina obchodů vyjde vstříc

Obecně platí, že zboží zakoupené na dálku – na internetu, po telefonu nebo třeba přes teleshopping, lze do čtrnácti dní bez udání důvodu vrátit prodejci. Dvoutýdenní lhůta začíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem. Tím se logicky myslí datum, kdy vám balíček dovezou, nebo si ho osobně vyzvednete. U vánočních dárků, které objednáte s předstihem, proto bývá dodržení zákonné lhůty nereálné.

Ve snaze nalákat co největší počty zákazníků ovšem řada e-shopů lhůtu pro vrácení nevhodných vánočních dárků prodlužuje – do konce roku, častěji do polovičky ledna. V takových případech ale vždy záleží jen na dobré vůli obchodníka, zákonné právo na prodloužení lhůty není.

Kromě konkrétního data pro vrácení zboží je důležité vzít na vědomí i podmínky, za kterých obchod vezme zboží zpět a seznámit se se způsobem vypořádání vratky. „U vybraných produktů nabízíme už teď navíc zdarma službu s názvem Výměna nevhodného dárku, která termín pro vrácení zboží prodlužuje až do třináctého ledna 2019. V tomto případě peníze vrátíme ve formě poukazu na další nákup v e-shopu Alzy, a to v hodnotě vráceného zboží, případně i v hodnotě pojištění, pokud jej k produktu zákazník zakoupil,“ vysvětluje Kateřina Daňková.

Podobný postup volí i Mall.cz., platí zde ovšem limit pro hodnotu nákupu. „Všechny dárky, se kterými se lidé netrefí do vkusu obdarovaného a pořídí je na Mall.cz v období od začátku listopadu do 23. prosince, nakupují takzvaně bez rizika. To znamená, že je mohou až do 15. ledna 2019 bez udání důvodu vrátit. Chceme tím usnadnit zejména nákupy drobného zboží, garantujeme proto tuto službu u nákupů do 1000 korun,“ vysvětluje tisková mluvčí Táňa Lálová. V některých e-shopech zákazníkům vychází vstříc nejen v rámci vánočních svátků. „Pokud jde o nevhodné dárky, v Notino po celý rok standardně platí lhůta pro vrácení 90 dní,“ říká Radek Ondrašík.