Nákupy v zahraničí. Jaké suvenýry jsou zakázané a kdy platit clo?

Zatímco lahvinka dobrého vína projde bez potíží, za větší množství cigaret zaplatíte daň. Clu se zase nevyhne ten, kdo v cizině nakoupí zboží za víc jak jedenáct tisíc korun. Některé suvenýry se ale nesmí vozit vůbec. Jaká pravidla platí a na co si dát pozor?





Letní dovolené jsou v plném proudu. Na Peníze.cz proto pravidelně přinášíme články pro každého, kdo letos tráví prázdniny v zahraničí. Zaměřili jsme se například na situaci, kdy se v cizině ocitnete bez peněz a přidali i pár rad ohledně toho, jak za hranicemi co nejvýhodněji platit.

Zároveň už od nás víte, co dělat, když vám na letišti ztratí nebo zničí zavazadla.

V dalším díle dovolenkového seriálu se podíváme na pravidla, která platí pro dovoz (i vývoz) nejrůznějších výrobků a zboží. Poradíme, co a v jakém množství můžete přes hranice převážet bez starostí, na které suvenýry se bude vztahovat clo nebo platba daně a co raději z ciziny nevozit vůbec.

Pro osobní spotřebu? Bez daně i cla

Na území Evropské unie platí volný pohyb zboží. Veškeré suvenýry, které si jako turista z evropské dovolenkové destinace přivezete, díky tomu nepodléhají clu. Nemusíte se proto obávat žádných poplatků ani problémů s celníky (samozřejmě pokud nevezete zakázané předměty, o kterých si víc povíme o pár řádků níž). Výjimku představují pouze některé výrobky zatížené spotřební daní. V praxi jde především o alkohol a tabákové výrobky. Platí, že tento druh zboží je od daně osvobozený, jen pokud jste ho nakoupili pro osobní potřebu a v limitovaném množství. Obecně platí následující hranice:

800 kusů cigaret

200 kusů doutníků

1 kilo tabáku

10 litrů destilátu

20 litrů alkoholizovaného vína

90 litrů vína, z toho maximálně 60 litrů šumivého vína

110 litrů piva

Výše uvedené limity představují minimální povolené množství. V praxi si můžou členské státy nastavit hranice o něco štědřejší, Česko ale uplatňuje limity stanovené EU. Dalším zbožím, které lze přes hranice převážet jen v omezeném množství, jsou pohonné hmoty. Pokud za hranicemi narazíte na levnější benzin nebo naftu, do zásoby (přenosného kanystru) si můžete natankovat maximálně deset litrů.

Z exotiky? Dvě stě cigaret a litr tvrdého

Jiná pravidla platí pro toho, kdo tráví dovolenou mimo Evropskou unii. I v tomto případě jsou některé výrobky od cla a daní osvobozené, limity jsou zde ovšem přísnější. Pokud jde o suvenýry jako oblečení, upomínkové předměty a další, poplatkům se vyhnete, jestliže souhrnná hodnota zboží nepřesahuje částku 430 eur (aktuálně zhruba 11 tisíc korun). Když suvenýry strčíte do kufru ratolesti mladší patnácti let, dělá limit pouze 200 eur (aktuálně zhruba 5125 korun). Uvedená hranice platí pro leteckou a lodní dopravu, v ostatních případech dělá limit 300 eur (aktuálně zhruba 7680 korun).

Kdo radši než sošky a vázy vozí alkohol nebo cigarety a rád by se vyhnul platbě DPH, spotřební daně a cla, musí se vejít do následujících limitů:

200 kusů cigaret

100 kusů doutníčků do tří gramů nebo 50 kusů doutníků nad tři gramy

250 gramů tabáku ke kouření

4 litry tichého vína a 16 litrů piva

1 litr alkoholických nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 procent

2 litry alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 22 procent

Uvedená čísla platí pro celkové povolené množství veškerých tabákových výrobků nebo alkoholu. Když si budete chtít dovézt vícero vzorků jednotlivých lihovin, nevyhnete se dělení. V praxi lze tedy dovézt například půl litru destilátu a dva litry tichého vína.

Dejte pozor na mušle a starožitnosti

Uvedená pravidla představují obecné podmínky pro odpuštění cla, DPH a spotřební daně. Vedle toho má ale každá země vlastní dovozní a vývozní předpisy, které říkají, jaké druhy zboží a výrobků nesmí překročit její hranice (ať už jde o dovoz či vývoz). Vedle obligátních drog může jít třeba o starožitné předměty. Stopku pro vývoz starožitností mají například v Řecku, Turecku či Bulharsku. Specifické pravidlo pak platí v Tunisku: zákaz vývozu i dovozu tuniských dinárů. Pokud vám před odjezdem místní měna zbude, musíte ji vyměnit za eura nebo dolary. Nebo utratit.

Přísné podmínky celníci uplatňují také v případě nejrůznějších lastur, mušlí a korálů. Řada z nich, včetně mnoha živočichů, je zapsaná na seznamu ohrožených druhů CITES. Některé přírodniny se proto nesmí dovážet vůbec, další jen s povolením nebo v omezeném množství. Pozor dejte také na výrobky z chráněných druhů zvířat. „V pobřežních letoviscích u Středozemního moře lze na trhu narazit na mořské mušle, jako třeba zévy, které vlastně pocházejí z jižního Pacifiku. V rámci Evropské unie si je koupit můžete (schovejte si ale doklad o nákupu), platí zde ovšem omezení tři kusy na osobu. V opačném případě potřebujete povolení. V některých zemích mohou být nabízeny také výrobky z kožešin kočkovitých šelem nebo šperky ze želvoviny či slonoviny. Turisté, kteří se o ně zajímají, by si měli uvědomit, že u většiny těchto výrobků je mezinárodní obchod zakázán,“ radí Česká inspekce životního prostředí.

Přísné postihy platí také v Egyptě: jakékoli mořské přírodniny jako mušle nebo korály nesmí turisté vyvážet vůbec, a to včetně koupených. Podobný suvenýr celníci v lepším případě zabaví, v horším vyměří pokutu až 500 dolarů. V Turecku vedle mušlí zakazují i vývoz kamení či rostlin. Právě koráli, mušle, ale i lahve s hady v alkoholu, výrobky z hadí a ještěří kůže nebo ulity křídlatce velkého (smí se vozit pouze tři kousky na osobu) patří podle České inspekce životního prostředí mezi nejčastěji zadržované suvenýry.

Pravidla jednotlivých zemí se vyplatí nastudovat ještě před odjezdem. „Pro informace o těchto předpisech můžou občané navštívit stránky Ministerstva zahraničních věcí. Po zvolení konkrétního státu jsou tyto informace uvedené v podkapitole celní a devizové předpisy. Ministerstvo ovšem nedisponuje centralizovaným seznamem všech předpisů, pro ten občanům doporučujeme obrátit se na příslušný celní úřad,“ radí Irena Valentová z tiskového odboru ministerstva. Pokud jde o mušle a lastury, poradí Česká inspekce životního prostředí.

Krom pravidel pro vývoz můžete mrknout i na to, co lze do dané destinace dovézt. Noty pro vývoz se můžou hodit například kuřákům, kteří si chtějí vzít na dovolenou vlastní zásobu. Pokud jde o země mimo Evropskou unii, stejně jako v Česku většinou platí limit 20 krabiček na osobu. Například Itálie pak zakazuje dovoz pohonných hmot v kanystru. Jestli se tedy v nejbližších dnech chystáte na Apeninský poloostrov, zásobu benzinu raději nechejte doma.