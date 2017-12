dTest radí: Co s nevhodným vánočním dárkem

I Ježíšek se někdy splete a netrefí se do přání či vkusu obdarovaného. Nebo dokonce projeví donebevolající roztržitost a přinese jeden dárek dvakrát. Jak omyly božího nemluvněte napravit?

27. 12. 2017

Konec legrace. Jsme dospělí lidé a víme, že dárky Ježíšek nenosí, že si je pro potěchu dávají lidé.

Když to z nějakého důvodu nevyjde, netřeba hned zoufat. Uvědomte si ale, že s obchodem svým nákupem uzavírá smlouvu kupující, pokud jde například o reklamaci případně o vracení peněz, nemusí se v zásadě obchodník s obdarovaným bavit. Platí to, co jste na Peníze.cz mohli číst v září v článku o vracení a reklamacích zboží z druhé ruky:

Zároveň ale také platí, že obchodníci velmi často vycházejí zákazníkům, ve vánoční době zvláště, vstříc a nabízejí výměny a vracení zboží daleko nad rámec povinností stanovených zákoníkem.

I tak je ale asi nejlepší, pokud se podaří, aby s obchodníkem věc vyřizoval ten, kdo ji kupoval.

E-shop: hned pište, že ho pošlete zpátky

Štěstí v neštěstí je, když dárek pochází z e-shopu. U zboží zakoupeného pomocí takzvané „dálkové komunikace“ – tedy nejčastěji po internetu nebo telefonicky – nebo mimo obvyklé obchodní prostory (třeba na ulici) je možné zakoupení zboží vrátit bez udání důvodu a inkasovat zpátky peníze. Ostatní případy závisí na libovůli prodejců. Pozor ale, čas běží a nemusí ho zbývat mnoho, pokud nějaký.

Určující je datum, kdy si kupující zboží objednané z e-shopu vyzvedne. A je jedno, jestli to bylo v nějaké výdejně prodejce, jestli vám ho pošťáci dovezli do práce nebo domů, jestli vám ho nikam nedovezli a museli jste si na něj vystát frontu na poště. Ode dne převzetí věci běží čtrnáctidenní lhůta, ve které si člověk může zboží vybalit, vyzkoušet a rozmyslet, jestli si ho nechá. Pokud se rozhodne opačně, není nutné, aby zboží bylo do čtrnácti dnů zpátky u prodejce, ba není ani potřeba, aby mu do čtrnácti dní bylo odesláno.

Nejpozději čtrnáctý kalendářní den od převzetí musíte ale obchodníkovi (e-shopu) napsat, že zboží chcete vrátit. Vzorový formulář si můžete zdarma stáhnout zde. Stačí sice e-mail, ale průkaznější je doporučený dopis s dodejkou poslaný na adresu sídla nebo jiného místa podnikání.

Další dvě neděle navíc

Tento důležitý krok, který vám umožní poslat zboží zpět bez udání důvodu výměnou za peníze, se oficiálně nazývá „odstoupení od smlouvy“. Na samotné vrácení zboží do internetového obchodu pak máte od momentu odstoupení dalších čtrnáct dní. Zboží vraťte kompletní, pokud možno v původním obalu a nepoškozené. Pokud zboží nese stopy po vyzkoušení, právo odstoupit od smlouvy nezaniká. Prodejce vám musí vrátit peníze do čtrnácti dnů od odstoupení, ale zpravidla to dělá rychleji. Pokud nemá internetový obchod na stránkách uvedeno, kam zboží vracet, pošlete zboží na jeho sídlo.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené podle přání spotřebitele, zboží podléhající rychlé zkáze, audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Dalšími výjimkami jsou noviny, časopisy či zboží v uzavřeném obalu, které z hygienických důvodů není možné po jeho otevření vrátit.

Ptejte se na podmínky nad rámec zákona

Řada e-shopů zákazníkům, kteří nakupují dárky s předstihem, dává možnost zboží vrátit například do konce roku nebo až do konce ledna. Povinnost jít nad rámec zákona sice obchodníci nemají, ale lákají-li před Vánoci zákazníky na prodlouženou možnost vrácení zboží, musejí ji taky dodržet.

Lukáš Zelený Autor je vedoucí právního oddělení časopisu dTest.

Kamenné prodejny: nejlíp se ptát už při nakupování

Složitější je vracení zboží v běžných kamenných obchodech. Zde neexistuje zákonné právo cokoliv vrátit zpět bez udání důvodu, a tak si to každý obchod řeší po svém. Podmínky pro vrácení zboží jsou individuální a je dobré se podle nich řídit při výběru obchodu, zvlášť pokud si nejste jisti, zda se s dárkem trefíte. Většinou budete potřebovat původní účtenku, někdy i obal a všechny visačky. Některé obchody vám vrátí peníze, jiné vám nabídnou jen výměnu zboží či poukázku na další nákup. Konkrétní informace hledejte v prodejních a reklamačních řádech, na účtenkách, ale hlavně se už při nákupech ptejte, co půjde, za jakých podmínek a do kdy.

Malá domů: prodejte dárek v bazaru

Prošvihli jste všechny lhůty nebo si z nabídky prodejce nic jiného nevyberete? Nezoufejte, ještě je tu jedna stále populárnější možnost. Povánoční výprodeje nedělají zdaleka jen obchody, ale čím dál častěji i domácnosti samy. Dárky se rozprodávají na inzertních či aukčních serverech nebo po sociálních sítích. Příležitostný odprodej domácích přebytků není podnikáním a nemusí se nikam hlásit.