Vyzrajte na autobazar: Kolik vás bude stát provoz auta

Když se zeptáte, kolik stojí auto – nové, starší, kterékoli – většinou se dozvíte jen půlku ceny. Totiž cenu pořizovací, za kolik je auto k mání. Když to ale promyslíte jen trochu důkladněji, vlastnictví a provoz automobilu přináší i po zaplacení kupní ceny další a další náklady. Tyto náklady na provoz jsou v součtu za celý život vozidla s jeho pořizovací cenou zcela srovnatelné!

Každý asi tuší, že starší vozidlo potřebuje víc oprav, novější má zase vyšší odpisy – pokud se vás tedy odpisy týkají. Jaké jsou ale rozdíly mezi značkami a modely aut? Jsou velké rozdíly mezi stejnými modely s různým motorem? A jak je to, když nejde o auto nové, ale v různých stupních ojetí?

Abychom získali uspokojivé odpovědi na tyto otázky, musíme provést důkladnou nákladovou analýzu. V praxi se pro ni většinou používá zkratka TCO, což odpovídá anglickému total cost of ownership, přeložit bychom to mohli jako celkové náklady na vlastnictví a provoz vozidla. Vědět, jaké jsou náklady na auto se pochopitelně hodí nejen při listování nabídkami autobazarů, je to například nezbytné při rozhodování, jestli používat vlastní auto ke služebním cestám. A nakonec ani při tvorbě rodinného rozpočtu neztratí, když víte, kolik vás doopravdy stojí jeden kilometr.

Pro ilustraci jsme vybrali z nabídky českých autobazarů deset různě starých a různě ojetých modelů vozů ze stejné kategorie jako Škoda Octavia Combi. Jejich stáří se pohybuje mezi šesti a jedenácti lety, na tachometru mají mezi 120 tisíci a 210 tisíci kilometry. Čtyři z nich jsou rovnou oktávky – pokaždé s jiným motorem.

Značka Opel Skoda Skoda Ford Skoda AUDI Skoda VW BMW Touring Renault Model Insignia kombi Octavia II Combi Octavia II Combi Mondeo IV Turnier Octavia II Combi A4 Avant Octavia II Combi Passat Variant 320d Laguna Grandt. Motor 2,0 CDTI 1,4 TSI 2,0 TDI 16V 2,0 TDCi 1,9 TDI 1,6 1,8 TSI 1,6 FSI 2,0 d 2,0 dCi Výkon kW 96 kW 90kW 103 kW 103 kW 77 kW 75 kW 118 kW 85 kW 120 kW 110 kW Palivo nafta benzin nafta nafta nafta benzin benzin benzin nafta nafta Stav tachometru (km) 145 000 210 000 203 000 130 000 130 000 149 000 137 000 142 000 195 000 152 000 V provozu od 07/09 08/09 03/07 11/10 04/08 08/08 10/07 11/05 11/06 06/10 Aktuální cena vozidla (Kč) 140 000 160 000 147 000 165 000 175 000 130 000 165 000 167 000 158 000 170 000 Hodnoty vypočtené metodikou JiTiS Možná zanedbaná údržba (Kč) 55 071 103 755 162 528 36 075 38 631 56 224 31 186 49 316 187 197 45 545 Celkové náklady na 3 roky (Kč) 180 959 184 222 184 406 201 089 207 208 222 795 223 198 224 544 224 687 258 923 z toho amortizace (ztráta hodnoty) za 3 roky 54 539 62 477 50 551 65 689 64 572 48 764 59 146 52 190 52 333 67 636 Vyhodnocení budoucích provozních nákladů vychází z předpokladu, že na vozidle není žádný dluh v podobě zanedbané údržby. Náklady na km bez amortizace (Kč) 4,55 4,38 4,81 4,87 5,13 6,26 5,90 6,20 6,20 6,88 Vyhodnocení v % odchylky od nejlepšího výsledku 103,84 100,00 109,95 111,22 117,16 142,95 134,75 141,57 141,57 157,12 Pořadí 2. 1. 3. 4. 5. 9. 6. 7. 8. 10. Pořadí po započítání odpisů vozidla do kilometrových nákladů Náklady na km s amortizací (na 3 roky a 800 km/měs) (Kč) 6,28 6,39 6,40 6,98 7,19 7,73 7,75 7,79 7,85 8,99 Vyhodnocení v % odchylky od nejlepšího výsledku 100 % 102 % 102 % 111 % 114 % 123 % 123 % 124 % 125 % 143 % Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Doplňující údaje Celkové náklady bez amortizace (Kč) 126 420 121 745 133 855 135 400 142 636 174 031 164 052 172 354 172 354 191 287 Z toho budoucí náklady na servis (Kč) 53 550 50 818 45 777 59 266 72 401 99 462 76 665 85 609 91 335 115 215 Zanedbaná údržba + náklad na servis (Kč) 108 621 154 573 208 305 95 341 111 032 155 686 107 851 134 925 278 532 160 760 Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočet Výpočty jsou vázáné na doporučení výrobců, ceny náhradních dílů, normočasy jednotlivých oprav a další výpočtové vzorců JiTiS. Zanedbanou údržbou se rozumí souhrn veškerých oprav a údržby, které mělo vozidlo s ohledem na svůj věk a nájezd podstoupit. Věnovali jsme se jí podrobněji před čtrnácti dny: Vyzrajte na autobazar: Zkontrolujte si zanedbanou údržbu Po kliknutí na výpočet v předposledním řádku tabulky se zobrazí detailní přehled provozních nákladů jednotlivých vozidel, jako je výpis budoucích oprav, náklady na palivo, pneumatiky, pojistku, náhradní díly a další.

Jak je vidět, výpočty jsou velice komplexní. I pro zkušeného odborníka je určení celkových nákladů na vlastnictví a provoz vozidla (TCO) pro jediné vozidlo práce na celý den. Pro laika je odhadnout výsledek prakticky nemožné.

Když je potom člověk v autobazaru konfrontován s některým z ustálených chlácholivých vyjádření prodejce, typu –

Tohle jezdí skoro zadarmo.

Na opravách do toho nedáte ani korunu.

Rozvody, na ty je ještě času…

To má plnou servisní knížku, všecko je hotovo.

– jen stěží hledá přiměřenou odpověď. Věřit samozřejmě nemusí, ale ta pravá jistota v kramflecích to není.

V naší kalkulačce si ale takový výpočet můžete udělat pro jakýkoli vůz. Zadáte jednoduše model auta, jeho stáří a stav tachometru a pro stanovení odpisů jeho hodnoty i aktuální cenu.

Spočítejte si náklady na svoje vlastní vozidlo, co vás čeká za opravy, jestli se vám vyplatí jezdit za cesťák nebo kolik vás vlastně stojí jeden ujetý kilometr – protože to jistě není jen cena za naftu či benzin.

Informace kalkulačka zpracuje během několika vteřin, součástí výstupu je i grafické zobrazení a verze ve formátu pdf pro tisk.