Účtenkovka startuje na podzim. Hrát se bude o milion nebo stovku

Pro zájemce o účtenkovou loterii bude každý měsíc připravených 21 025 výher. Ministerstvo věří, že jde o dostatečnou motivaci k přebírání účtenek. Podle průzkumu se ale do loterie zapojí jen patnáct procent lidí. Zbytek nechce plnit funkci kontrolorů místo Finanční správy.

Spuštění účtenkové loterie původně plánovalo Ministerstvo financí v polovině letošního roku, nakonec se ale start Účtenkovky – tak se i oficiálně loterie bude jmenovat – posouvá na říjen. Na první slosování si zájemci o výhry počkají do poloviny listopadu. Účtenky registrované jeden měsíc se budou losovat v polovině měsíce následujícího. O co konkrétně se bude hrát?

Výhry v osmi pořadích

Pro toho, kdo se do účtenkové loterie zapojí – v obchodě si vezme účtenku a zaregistruje ji přes web nebo mobilní aplikaci – budou každý měsíc připravené výhry v osmi pořadích. Největší počet účtenek – dvacet tisíc – se přitom bude losovat v osmém pořadí, kde výhra dělá sto korun. V sedmém pořadí si pak tisícovka vylosovaných přijde na tisíc korun. V šestém pořadí půjde o výhru dvacet tisíc korun pro dvacet výherců. Zajímavější výhry, sto tisíc korun a víc, jsou připravené v pátém až prvním pořadí, kde ovšem každý měsíc vyhraje pouze jedna účtenka.

5. pořadí: 100 000 korun

4. pořadí: 200 000 korun

3. pořadí: 300 000 korun

2. pořadí: automobil v hodnotě 400 tisíc korun

1. pořadí: 1 000 0000 korun

Jasno je i v dalších pravidlech loterie. Předně: do slosování půjde v jeden den zaregistrovat od jednoho podnikatele pouze jednu účtenku. Musí jít o účtenku v hodnotě minimálně jedné koruny a zároveň o účtenku platnou – zaevidovanou v systému EET. Účtenková loterie bude pouze pro hráče starší osmnácti let.

Opakem EET je schvalování úniků

Registrace přes internet nebo chytrý telefon

Registrace účtenky bude probíhat dvěma způsoby. Buď skrze mobilní aplikaci – doklad od podnikatele jednoduše vyfotíte, nebo na webových stránkách www.uctenkovka.cz. Tady už to má být složitější. Registrace přes web se totiž neobejde bez zadání prvních šestnácti znaků BKP (bezpečnostního kódu poplatníka) nebo FIK (fiskálního identifikačního kódu), data a času transakce, částky, na kterou byla účtenka vystavená a také DIČ prodejce. Registraci účtenky vám následně potvrdí prostřednictvím esemesky nebo e-mailu. Záleží, jaký údaj zadáte při její registraci.

Ministerstvo financí chce vedle toho oslovit další subjekty, které by mohly fungovat jako náběrová místa pro registraci účtenek tomu, kdo nemá přístup na internet nebo chytrý telefon. Další variantou je spolupráce s podnikateli, kteří by vydané účtenky do loterie přihlašovali za své zákazníky. Podle tiskového oddělení Ministerstva financí aktuálně probíhají jednání se zástupci profesních svazů.

Co se týče vyplácení případných výher, na výběr bude ze dvou možností. Částky do 270 tisíc korun provozovatel Účtenkovky, firma Wincor Nixdorf, vyplatí buď na bankovní účet, nebo hotově. Kdo vyhraje víc, musí si nechat peníze poslat na účet.

Auto netáhne. 40 procent lidí hrát nebude

Na provoz účtenkové loterie padne každý rok 12 milionů korun, dalších 65 milionů připadne na výhry a dvacet milionů korun má ministerstvo připravených na propagaci hry. Podle kritiků jde o plýtvání peněz ze státního rozpočtu. Ministerstvo tvrdí, že oproti daním, které se díky EET vyberou, je částka na provoz Účtenkovky zanedbatelná. „Cílem účtenkové loterie je pozitivní motivace zákazníků k přebírání účtenek od obchodníků. Když si zákazníci budou brát účtenky, zvýší tím efektivitu systému EET a podpoří řádný výběr daní. Aby účtenková loterie splnila svůj účel, musí být dostatečně atraktivní, a to nejen z hlediska nastavených pravidel, ale i výher. V porovnání s fiskálním přínosem elektronické evidence tržeb, který je odhadován na 18 miliard korun ročně po náběhu všech čtyř fází EET, jsou výdaje na provoz a výhry v účtenkové loterii marginální,“ reaguje na kritiku Ministerstvo financí.

Zda budou připravené výhry zákazníky k přebírání účtenek skutečně motivovat, samozřejmě ukáže až praxe. Výsledky nedávného průzkumu společnosti Bizerba ovšem není příliš pozitivní. Čtyřicet procent respondentů průzkumu účast ve státní soutěži naprosto odmítá. Dalších čtyřiatřicet procent je na vážkách a jen patnáct procent se chce na podzim loterie účastnit. Důvodů, proč se do Účtenkovky nezapojit, mají respondenti hned několik. Nejčastěji nechtějí být součástí hry, se kterou nesouhlasí, další nechtějí plnit kontrolní funkci Finanční správy.

Výhry navíc nejsou podle průzkumu dost atraktivní. Například automobil, který se bude každý měsíc losovat ve druhém pořadí, považují za motivaci k registraci účtenek jen tři procenta lidí. Daleko víc respondentů, především starších šedesáti let, by ocenilo například elektroniku nebo poukázky na potraviny.

Příliš optimisticky se k účtenkové loterii nestaví ani odborníci. „Účtenkovou loterii vnímám jako marketingový nástroj pro popularizaci jinak nepopulárního opatření EET. Samotné konání loterie ale disciplínu daňových subjektů těžko zlepší,“ komentoval pro Peníze.cz chystanou loterii Pavel Sobíšek, hlavní ekonom Unicredit Bank.