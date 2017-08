Vyzrajte na autobazar: Zkontrolujte si zanedbanou údržbu

Cena, kterou u aut nabízejí bazary, často není konečná. Koupíte řekněme auto za sto tisíc a do roka můžete v servisech nechat další desítky tisíc korun. Předchozí majitel jezdil na krev, kašlal na údržbu – a černý Petr vyšel na vás. Obrana ale existuje.

Když kupujete nové auto, počítáte s tím, že se do servisu jen tak nepodívá. Když kupujete auto v bazaru, můžete se tam s ním podívat brzy. V lepším případě vám v autobazaru řeknou, že byste měli nechat vyměnit olej a filtry. Dost pravděpodobně pak pro vás v servisu budou mít dvě zprávy...

Kostlivci

Nejdřív ta špatná: v autě je toho potřeba udělat mnohem víc a bude vás to stát peníze.

A jaká je ta dobrá zpráva? Inu, že se na to přišlo hned. Mohli jste to zjistit v terénu. Na dovolené v cizině, při jízdě na dálnici, daleko od civilizace. Nechme ale katastrofické scénáře stranou, jde i o to, že odstraňování později odhalené závady, když věci zašly příliš daleko, může přijít zas na víc peněz.

Jací kostlivci na vás tedy v servisu můžou vypadnout? Rozvody, ložiska, tlumiče, čepy, turbo – a další. Náklady v jednotkách, ale i desítkách tisíc. A samozřejmě oleje a filtry, o kterých už víte. I jejich výměna ale může přijít na nějakou tisícovku. Nezapomeňte ji připočítat ke kupní ceně, až se vás budou ptát, na kolik vás auto vyšlo.

Pochopitelně – ne každý majitel auta je lempl, můžete narazit na vůz, který byl vzorně opečovávaný a servisovaný. Nebo ne. Jak se k téhle informaci v ceně zlata dostat?

Můžete se zeptat v autobazaru. Na obecnou otázku, jak bylo auto udržované, ale pravděpodobně dostanete alibistickou odpověď typu Opotřebení odpovídá stáří. Nebo Všechno se dělalo podle servisní knížky. Můžete zkusit zamířit přesněji a zeptat se na konkrétní věc – Jo, rozvody, ty si nechejte jenom zkontrolovat.

Jak se můžete bránit?

Všechno se dá spočítat

Většina dílů automobilu má svoji životnost. Na základě stáří a najetých kilometrů je tedy možné zjistit, jaká údržba už se měla u auta provést, co se mělo vyměnit a co čistit.

Mějme dvě bazarová auta. Starší oktávku, nejžádanější vůz v Česku, a novějšího pežota. Počítáme s nejhorší možnou variantou, tedy že jediná údržba, kterou si auta prošla, bylo mytí a luxování v bazaru. Ve skutečnosti to tak horké nebude, ale jde o peníze, takže je namístě prozkoumat všechno.

Osmiletá oktávka Kdo by nechtěl kombíka od Škodovky! Vy možná ne, každopádně toto auto patří k těm v bazarech nejpoptávanějším. Ovšem pozor – na osm let staré Octavii 1,9 TDI se 170 000 kilometry na budíku je nebezpečí zanedbané údržby až 71 083 Kč. Ložiska / náboje kol PN 11 156 Kč Oprava zavěšení kol PN 9660 Kč Rozvodový řemen sada 7022 Kč Brzdové disky PN 5142 Kč Brzdové disky ZN 3700 Kč Vodní pumpa 3435 Kč Závěs stabilizátoru 3067 Kč Oprava řízení, čepy sada 3020 Kč Akumulátor 2937 Kč Brzdové destičky PN 2563 Kč Výměna motorového oleje a filtru 2512 Kč Žhavicí svíčky 2268 Kč Brzdové destičky ZN 1819 Kč Ruční brzda 1746 Kč Palivový filtr 1279 Kč EGR ventil – vyčištění 1189 Kč Stěrače 969 Kč Chladicí kapalina 952 Kč Plnění klimatizace 695 Kč Vzduchový filtr 633 Kč Klínový / plochý řemen 631 Kč Mikrofiltr 631 Kč Seřízení geometrie 535 Kč Brzdová kapalina 375 Kč Ceny dílů a oprav pocházejí z databáze JiTiS, kam se shromažďují od výrobců a servisů. Podrobný výpočet najdete zde Je pravděpodobné, že celá řada položek údržby, jako jsou filtry, oleje a brzdy nebo STK, byla již provedena, ale jsou tu i opravy za desítky tisíc! Tam je nebezpečí největší.

Zánovní pežot V druhém příkladu hraje hlavní roli čtyři roky starý Peugeot 308 s benzinovým motorem 1,6i, na tachometru má 130 000 km. Brzdové disky PN 4806 Kč Oprava řízení, čepy sada 3345 Kč Závěs stabilizátoru 2489 Kč Brzdové destičky PN 2424 Kč Výměna motorového oleje a filtru 2306 Kč Brzdové destičky ZN 1833 Kč Ruční brzda 1735 Kč Seřízení geometrie 1571 Kč Chladicí kapalina 1175 Kč Mikrofiltr 872 Kč Zapalovací svíčky 829 Kč Brzdová kapalina 818 Kč Klínový / plochý řemen 790 Kč Plnění klimatizace 749 Kč Vzduchový filtr 646 Kč Škrticí klapka – vyčištění 554 Kč Stěrače 503 Kč Ceny dílů a oprav pocházejí z databáze JiTiS, kam se shromažďují od výrobců a servisů. Podrobný výpočet najdete zde Potenciálně zanedbaná údržba v hodnotě 30 688 Kč je v podstatě totožná s přehledem předepsané údržby, zatím bez velkých oprav. I tady je ale potřeba všechno překontrolovat.

Podobný propočet, založený na datech získaných od automobilek i servisů, je možné pořídit téměř pro každý model automobilu v našich bazarech. Detailní výčet jednotlivých oprav a jejich cen teď můžete získat také na Peníze.cz.

A se seznamem toho, co se na vašem vyhlédnutém autě mělo udělat, se pak můžete vydat do autobazaru. Budete vědět, kolik která výměna, oprava, servisní úkon stojí. Zkontrolujte důkladně podle seznamu zanedbané údržby, co bylo vyměněno, případně zjistěte stav opotřebení uvedených skupin. Všechno si zapište pro následný výpočet budoucích provozních nákladů, kterým se budeme zabývat v dalším pokračování seriálu Vyzrajte na autobazar.

Autor je majitel firmy JiTiS

Nejste na to sami, Peníze.cz vám ve spolupráci s firmou JiTiS nabízí výpočet takzvané zanedbané údržby. Tedy co všechno mělo být na konkrétním vozidle, které jste si vybrali, opraveno i s detailním výčtem jednotlivých oprav a jejich cen.