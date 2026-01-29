Chcete nemovitost v zahraničí? Tady jsou prověřené rady, jak se vyhnout průšvihu

Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka
22. 1. 2026 | Petr Kučera
Od pátku 23. ledna do pondělí 26. ledna plánují Komerční banka a stavební spořitelna Modrá pyramida technologickou úpravu interních systémů.
Zdroj: Shutterstock
Nejdůležitější cvičení je brutálně upřímná odpověď na otázku: proč to vlastně chci? Jestli je odpověď „jako investice", doporučuju raději ETF – méně starostí, lepší likvidita. Nemovitost v zahraničí dává smysl, když hledáte nové zážitky, jiný životní styl, místo, kam se budete vracet.
Druhé cvičení: spočítat si realisticky, kolik času tam skutečně strávíte. Dva týdny dovolené ročně? Pak to asi nedává smysl. Ale pokud pracujete vzdáleně, máte flexibilitu nebo plánujete do budoucna víc volného času, začíná to být zajímavé.
Podnikatel, cestovatel a vlastník několika nemovitostí v zahraničí. Vede IT firmu Good Sailors, která zaměstnává převážně handicapované lidi a dodává software na zakázku. Nemovitosti v zahraničí ho baví natolik, že vyhledává zajímavé a cenově dostupné nemovitosti a píše o nich newsletter 11 Houses for you.
A třetí věc – vyzkoušejte si to. Pronajměte si v dané lokalitě byt na měsíc, a to mimo sezónu. To, co vidíte v srpnu na řeckém ostrově, je úplně jiný svět než v listopadu, kdy polovinu restaurací zavřou a potkáte jen opuštěné kočky a jednu babičku.
Platí to v Česku a platí to i v zahraničí: velice důležitá je lokalita. Cihly až na druhém místě. Zkuste si zjistit co nejvíce o dané lokalitě – třeba projít zápisy z vedení obcí a měst, jaké se tam řeší problémy, jaká je skladba obyvatel, jak se tam dívají na cizince… Pokud skončíte v obci, kde z vás budou mít radost a budou vám pomáhat, jako se to podařilo nám, všechny další starosti jsou rázem o dost menší.
A pak je tu samozřejmě standardní proces právní kontroly - zda na nemovitosti neváznou dluhy, hypotéky, věcná břemena. V Portugalsku například dluhy přecházejí na nového majitele. V Řecku a Itálii je běžný problém s nelegálními přístavbami, které mohou koupi úplně zablokovat nebo výrazně protáhnout.
Na jihu je důležité nepodcenit vodu – v jižním Španělsku nebo Řecku se dnes některé oblasti potýkají s vážným nedostatkem vody. Zjistěte, odkud nemovitost bere vodu.
Z mé zkušenosti jsou to tři věci:
V rámci EU jako občan EU máte většinou prakticky stejná práva jako místní – makléř není povinný. S dobrým nezávislým právníkem to zvládnete sami.
Ale záleží na zemi a situaci. Ve Španělsku je proces relativně standardizovaný a s právníkem za 1-2 % z ceny to zvládnete. V Itálii potřebujete kromě právníka i geometra (stavebního technika), který prověří fyzický stav nemovitosti, podobné je to třeba v Řecku. V Norsku je specifická aukční kultura, kde jsou nabídky právně závazné – tam se bez místního poradce neobejdete.
Makléř může být užitečný, pokud neznáte trh a hledáte nemovitosti mimo inzertní portály.
Opatrnost bych doporučil v oblastech s vysokým klimatickým rizikem – jižní Španělsko a části Řecka čelí vážným problémům s vodou a extrémním vedrem. V Řecku navíc existují zóny u hranic a vojenských základen, kde cizinci nemohou kupovat.
Itálie a Řecko nabízí stále atraktivní ceny a krásné lokality, ale vyžadují důkladnou právní prověrku. Portugalsko má transparentní systém a příjemnou byrokracii. Španělsko je pro Čechy logisticky nejdostupnější.
Pro odvážnější je zajímavé Norsko – extrémně transparentní trh, prodávající musí poskytnout detailní technickou zprávu, žádné překvapení. Ano, je to dražší, ale víte přesně, co kupujete.
Inzerovaná cena je jen začátek. Připočtěte:
Proto bych si rozmýšlel, jestli pořizovat například dům s bazénem nebo zahradou, která potřebuje údržbu – to jsou všechno další náklady.
