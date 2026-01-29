Peníze.cz
>
Bydlení
>
Nákup a prodej nemovitosti
>
Chcete nemovitost v zahraničí? Tady jsou prověřené rady, jak se vyhnout průšvihu

Chcete nemovitost v zahraničí? Tady jsou prověřené rady, jak se vyhnout průšvihu

Silvie Housková | rubrika: Jak na to | 29. 1. 2026
Přemýšlíte o koupi nemovitosti v zahraničí? Než se rozhodnete, položte si klíčovou otázku: Proč to vlastně chcete? Investice, nový životní styl nebo místo pro dovolenou? Každá odpověď má své důsledky. Co byste měli vzít v úvahu, abyste se ujistili, že je vaše rozhodnutí správné? Zeptali jsme se podnikatele a cestovatele Filipa Molčana.
Chcete nemovitost v zahraničí? Tady jsou prověřené rady, jak se vyhnout průšvihu

Zdroj: Shutterstock

Jaké „cvičení" by si měl člověk před koupí nemovitosti v zahraničí udělat, aby si byl jist, že to zvládne?

Nejdůležitější cvičení je brutálně upřímná odpověď na otázku: proč to vlastně chci? Jestli je odpověď „jako investice", doporučuju raději ETF – méně starostí, lepší likvidita. Nemovitost v zahraničí dává smysl, když hledáte nové zážitky, jiný životní styl, místo, kam se budete vracet.

Druhé cvičení: spočítat si realisticky, kolik času tam skutečně strávíte. Dva týdny dovolené ročně? Pak to asi nedává smysl. Ale pokud pracujete vzdáleně, máte flexibilitu nebo plánujete do budoucna víc volného času, začíná to být zajímavé.

Filip Molčan

Podnikatel, cestovatel a vlastník několika nemovitostí v zahraničí. Vede IT firmu Good Sailors, která zaměstnává převážně handicapované lidi a dodává software na zakázku. Nemovitosti v zahraničí ho baví natolik, že vyhledává zajímavé a cenově dostupné nemovitosti a píše o nich newsletter 11 Houses for you.

A třetí věc – vyzkoušejte si to. Pronajměte si v dané lokalitě byt na měsíc, a to mimo sezónu. To, co vidíte v srpnu na řeckém ostrově, je úplně jiný svět než v listopadu, kdy polovinu restaurací zavřou a potkáte jen opuštěné kočky a jednu babičku.

Na co by si člověk měl rozhodně dát pozor, než nemovitost koupí?

Platí to v Česku a platí to i v zahraničí: velice důležitá je lokalita. Cihly až na druhém místě. Zkuste si zjistit co nejvíce o dané lokalitě – třeba projít zápisy z vedení obcí a měst, jaké se tam řeší problémy, jaká je skladba obyvatel, jak se tam dívají na cizince… Pokud skončíte v obci, kde z vás budou mít radost a budou vám pomáhat, jako se to podařilo nám, všechny další starosti jsou rázem o dost menší.

A pak je tu samozřejmě standardní proces právní kontroly -  zda na nemovitosti neváznou dluhy, hypotéky, věcná břemena. V Portugalsku například dluhy přecházejí na nového majitele. V Řecku a Itálii je běžný problém s nelegálními přístavbami, které mohou koupi úplně zablokovat nebo výrazně protáhnout.

Na jihu je důležité nepodcenit vodu – v jižním Španělsku nebo Řecku se dnes některé oblasti potýkají s vážným nedostatkem vody. Zjistěte, odkud nemovitost bere vodu.

Jaké jsou největší problémy, kterým člověk při koupi nemovitosti v zahraničí čelí?

Z mé zkušenosti jsou to tři věci:

  • Jazyková bariéra a byrokracie – každá země má své specifické procesy. V Itálii potřebujete notáře i geometra, ve Španělsku je klíčová smlouva Contrato de Arras, v Norsku jsou závazné nabídky během aukce. Bez místního právníka, který mluví vaším jazykem, jste ztraceni.
  • Skryté závady nemovitosti – zejména u starších venkovských domů. Nelegální přístavby, problémy s kanalizací, nezapsaná věcná břemena. V Řecku a Itálii je to skutečně běžný problém.
  • Podhodnocení časové a finanční náročnosti – proces trvá déle, než čekáte. V Itálii počítejte s 2-4 měsíci, ale komplikace ho mohou protáhnout. A k ceně nemovitosti přidejte 10-18 % na daně a poplatky, podle země. Naše koupě domu v Řecku nakonec trvala téměř rok.

Jaké výhody a nevýhody má byt či dům v kolonii expatů oproti nemovitosti mezi starousedlíky?

  • Výhody expat komunity: Jednodušší komunikace, sdílené zkušenosti, už vybudovaná infrastruktura pro cizince – znají místního instalatéra, který mluví anglicky, právníka, který pomáhá zahraničním klientům. Když potřebujete pomoct, je komu zavolat.
Chcete chatu nebo apartmán? Spočítejte si, jak jednoduše ušetřit milionyChcete chatu nebo apartmán? Spočítejte si, jak jednoduše ušetřit miliony
  • Nevýhody expat komunity: Ztrácíte autentický zážitek. Když kupujete v místě, kde je polovina domů prázdných mimo sezónu, místo ztrácí duši. A místní vás budou vnímat jinak – jako turistu, ne jako součást komunity. Ceny jsou tam často nafouklé.
  • Výhody mezi starousedlíky: Skutečný kulturní zážitek, lepší ceny, můžete se stát součástí komunity. Když přijedete s drobnými dárky pro sousedy a chováte se slušně, místní vám pomůžou způsobem, který si nedokážete představit. Už když příjíždíme do naší vesnice v Řecku, sousedé nám mávají ze zahrad, starosta nás přijde vždy přivítat a potřást pravicí a večer se všichni potkáme s úsměvem v taverně. Pokud hledáte tyto zážitky, musíte být jinde, než v nově zrekonstruovaném domě v první řadě u moře.

Je nutné mít nějakou společnost, která koupi zprostředkuje, nebo to v rámci EU člověk zvládne sám s právníkem?

V rámci EU jako občan EU máte většinou prakticky stejná práva jako místní – makléř není povinný. S dobrým nezávislým právníkem to zvládnete sami.

Ale záleží na zemi a situaci. Ve Španělsku je proces relativně standardizovaný a s právníkem za 1-2 % z ceny to zvládnete. V Itálii potřebujete kromě právníka i geometra (stavebního technika), který prověří fyzický stav nemovitosti, podobné je to třeba v Řecku. V Norsku je specifická aukční kultura, kde jsou nabídky právně závazné – tam se bez místního poradce neobejdete.

Makléř může být užitečný, pokud neznáte trh a hledáte nemovitosti mimo inzertní portály.

Jsou nějaké země, ve kterých byste rozhodně nedoporučil kupovat nemovitosti? Které země naopak ano a proč?

Opatrnost bych doporučil v oblastech s vysokým klimatickým rizikem – jižní Španělsko a části Řecka čelí vážným problémům s vodou a extrémním vedrem. V Řecku navíc existují zóny u hranic a vojenských základen, kde cizinci nemohou kupovat.

Itálie a Řecko nabízí stále atraktivní ceny a krásné lokality, ale vyžadují důkladnou právní prověrku. Portugalsko má transparentní systém a příjemnou byrokracii. Španělsko je pro Čechy logisticky nejdostupnější.

Pro odvážnější je zajímavé Norsko – extrémně transparentní trh, prodávající musí poskytnout detailní technickou zprávu, žádné překvapení. Ano, je to dražší, ale víte přesně, co kupujete.

Jaké jsou skryté náklady, které z Česka zájemce nevidí?

Inzerovaná cena je jen začátek. Připočtěte:

  • Daně a poplatky při koupi – typicky 8-15 % navíc. Ve Španělsku je to 10-15 %, v Itálii 10-18 %, v Řecku kolem 8-12 %. Zahrnuje to daň z převodu, notáře, právníka, zápis do katastru.
  • Roční daně – daň z nemovitosti (IBI ve Španělsku, IMU v Itálii), která může být i několik set eur ročně.
  • Poplatky za správu budovy – v bytových domech to může být od 100 do 1000 eur za kvartál, podle vybavenosti (bazén, výtah, zahrada).
  • Údržba na dálku – kdo se o nemovitost postará, když tam nejste? Někdo musí vyvětrat, zkontrolovat, pustit řemeslníka.
  • Energie a pojištění – v oblastech ohrožených povodněmi nebo zemětřesením může být pojištění výrazně dražší.

Proto bych si rozmýšlel, jestli pořizovat například dům s bazénem nebo zahradou, která potřebuje údržbu – to jsou všechno další náklady.

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Silvie Housková

Autor článku Silvie Housková

Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bydlení, byrokracie, cestování, chalupa, nemovitosti, reality

Daňově přiznání online

Vyplňte si daňové přiznání online

Hotovo máte za 10 minut.
Garantováno daňovým poradcem.
Nechci se stresovat
Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka

22. 1. 2026 | Petr Kučera

Komerční banka a Modrá pyramida přeruší čerpání hypoték i úvěrů ze stavebka

Od pátku 23. ledna do pondělí 26. ledna plánují Komerční banka a stavební spořitelna Modrá pyramida technologickou úpravu interních systémů.

Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

7. 1. 2026 | Petr Kučera

Sen o levnějších hypotékách končí. Známe nová čísla z bank

Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování na začátku nového roku mírně stoupla na 4,94 %. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny... celý článek

Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

5. 1. 2026 | Petr Kielar

Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

Stavební spořitelna Modrá pyramida přestala od začátku nového roku poskytovat překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (hypotéky). Stávajících klientů se tato změna... celý článek

Byty a domy dál prudce zdražují. Ceny stouply na nový rekord

17. 12. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Byty a domy dál prudce zdražují. Ceny stouply na nový rekord

Ceny nemovitostí v Česku dál prudce rostou. Byty meziročně zdražily o téměř 15 procent, domy o víc než devět procent a pozemky přibližně o šest procent.

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

11. 12. 2025 | Petr Kučera

Bez papíru už k hypotéce zařídíte i katastr. Bank ID umí kvalifikovaný podpis

Všechny dokumenty k hypotéce je nově možné podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Informovala o tom společnost Bankovní identita, která... celý článek

Speciál FKIZimní příběh