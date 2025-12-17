Byty a domy dál prudce zdražují. Ceny stouply na nový rekord

Peníze.cz
pk | rubrika: Aktuality | 17. 12. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Ceny nemovitostí v Česku dál prudce rostou. Byty meziročně zdražily o téměř 15 procent, domy o víc než devět procent a pozemky přibližně o šest procent.

Ukazuje to ČSOB Index bydlení, vycházející z reálných odhadů tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti skupiny ČSOB.

„Silný růst cen na trhu nemovitostí způsobuje primárně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků při trvale vysoké poptávce,“ komentuje nová čísla Martin Vašek, generální ředitel ČSOB Hypoteční banky.

„Typickým příkladem je trh novostaveb v Praze a Brně, který zdaleka nestačí nasytit zájem kupujících a bohužel v dohledné době nelze očekávat ani zlepšení vzhledem k historicky nejnižšímu objemu povolených staveb,“ vysvětluje Martin Vašek.

Kvůli jejich cenové dostupnosti si lidé stále více kupují hlavně malometrážní byty – tedy takzvané ateliéry, studia a ubytovací jednotky. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů zaznamenává kategorie 3+1 a 3+kk.

„Pozornost kupujících se přesouvá i do krajských měst v dojezdové vzdálenosti od hlavního města, jako je třeba Ústí nad Labem,“ upřesňuje šéf ČSOB Hypoteční banky.

Alespoň trochu dobrou zprávou je, že zdražování mezi čtvrtletími mírně zpomaluje. Zatímco v letošním lednu až březnu stouply ceny oproti loňskému říjnu až prosinci o 3,7 %, ve druhém čtvrtletí stouply ceny oproti prvnímu čtvrtletí o 3,5 % a ve třetím čtvrtletí „jen“ o 3,2 % oproti druhému čtvrtletí.

V porovnání se začátkem roku 2010 jsou ceny bytů už na dvouapůlnásobku – za patnáct let stouply o 152 procent, vyplývá z indexu.

Rodinné domy za poslední rok zdražily o 9,2 %, za poslední čtvrtletí o 2,2 %. „Nejvíce rodinných domů se v současnosti staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Ceny stavebních materiálů zůstaly ve třetím čtvrtletí poměrně stabilní. Oslabuje zájem o starší domy ve špatném technickém stavu, což způsobuje pozastavení některých dotačních programů určených na podporu totálních rekonstrukcí domů,“ komentuje to Martin Vašek.

Nedostatečná nabídka ovlivňuje i ceny pozemků, které meziročně stouply o 6,1 %. „Kupující se zajímají i o místa dále od měst nebo pozemky, které nejsou připojené na veřejné sítě, poněvadž díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy, je možné se bez nich obejít,“ vysvětluje Martin Vašek.

