Chceme bydlet ve vlastním, říká devět z deseti Čechů

Chceme bydlet ve vlastním, říká devět z deseti Čechů

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 4. 12. 2025
Chceme bydlet ve vlastním, říká devět z deseti Čechů

Zdroj: Pleska / Midjourney

Naprostá většina Čechů (87 %) dává přednost bydlení ve vlastním. Potvrdil to průzkum pro Komerční banku a stavební spořitelnu Modrá pyramida, který letos v září udělala agentura Ipsos na reprezentativním vzorku uživatelů internetu starších 18 let.

Bez ohledu na to, kde v současnosti bydlí, preferuje nejvíc obyvatel Česka – 62 % – rodinný dům v osobním vlastnictví. Následují byt v osobním vlastnictví (26 %), pronajatý byt (6 %), byt v družstevním vlastnictví (3 %), pronajatý rodinný dům (2 %) a sdílené bydlení v pronajatém bytě či domě (1 %).

Ve vlastním by nejradši bydlela také velká většina Slováků (91 %) a Rakušané (85 %), zatímco v Německu je to jen 58 %. Průzkum se vedle Česka zaměřil na tři zmíněné země střední Evropy.

Ani takzvaná generace Z – lidé od 18 do 29 let – nemá podle průzkumu odlišné preference. Ve vlastním by chtělo bydlet 90 % mladých Čechů i Slováků, 77 % Rakušanů a 63 % Němců.

V současné době bydlí nejvíc Čechů – 57 % – ve vlastním domě či bytě (s partnerem či partnerkou). V nájmu bydlí 28 % účastníků průzkumu, v nemovitosti rodičů 8 % a v družstevním bytě 6 %. Výjimkou mezi čtyřmi zkoumanými státy je Německo, kde nejvíc lidí – 48 % – bydlí v nájmu.

Odpovědi na otázku: Kde aktuálně bydlíte?

Velká většina lidí z těch, kteří zatím nebydlí ve vlastním, považuje pořízení vlastního bydlení v současnosti za nedostupné. V Česku je to 84 % z dospělé populace (bez vlastní nemovitosti), na Slovensku 76 %, v Německu 68 % a v Rakousku 65 %. Jde nejen o cenu, ale také o dostatečnou nabídku vhodných nemovitostí.

Dostupnost bydlení vnímá nejhůř takzvaná generace Z, tedy lidé od 18 do 29 let. Za nedostupné ho považuje 89 % z nich.

Na pořízení vlastního bytu potřebují Češi třináct ročních výdělků, což je nejvíc v zemích zařazených do loňského porovnání Deloitte Property Index. Jde přitom o hrubý (ne čistý) výdělek a pochopitelně jen teoretickou situaci, že by zájemce o vlastní bydlení po celou dobu neplatil z výdělku nic jiného.

Počet hrubých ročních mezd či platů potřebných na koupi bydlení ve vybraných evropských zemích

Česko13,3
Slovensko12,7
Litva10,2
Maďarsko10,2
Srbsko9,8
Francie9,8
Chorvatsko8,3
Polsko7,9
Bosna a Hercegovina7,7
Nizozemsko7,2
Spojené království7,2
Slovinsko6,9
Řecko6,8
Rumunsko5,9
Itálie5,3
Norsko4,8
Dánsko4,7
Zdroj: Deloitte Property Index 2024

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

