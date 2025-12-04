Chceme bydlet ve vlastním, říká devět z deseti Čechů

Naprostá většina Čechů (87 %) dává přednost bydlení ve vlastním. Potvrdil to průzkum pro Komerční banku a stavební spořitelnu Modrá pyramida, který letos v září udělala agentura Ipsos na reprezentativním vzorku uživatelů internetu starších 18 let.
Bez ohledu na to, kde v současnosti bydlí, preferuje nejvíc obyvatel Česka – 62 % – rodinný dům v osobním vlastnictví. Následují byt v osobním vlastnictví (26 %), pronajatý byt (6 %), byt v družstevním vlastnictví (3 %), pronajatý rodinný dům (2 %) a sdílené bydlení v pronajatém bytě či domě (1 %).
Ve vlastním by nejradši bydlela také velká většina Slováků (91 %) a Rakušané (85 %), zatímco v Německu je to jen 58 %. Průzkum se vedle Česka zaměřil na tři zmíněné země střední Evropy.
Ani takzvaná generace Z – lidé od 18 do 29 let – nemá podle průzkumu odlišné preference. Ve vlastním by chtělo bydlet 90 % mladých Čechů i Slováků, 77 % Rakušanů a 63 % Němců.
V současné době bydlí nejvíc Čechů – 57 % – ve vlastním domě či bytě (s partnerem či partnerkou). V nájmu bydlí 28 % účastníků průzkumu, v nemovitosti rodičů 8 % a v družstevním bytě 6 %. Výjimkou mezi čtyřmi zkoumanými státy je Německo, kde nejvíc lidí – 48 % – bydlí v nájmu.
Odpovědi na otázku: Kde aktuálně bydlíte?
Velká většina lidí z těch, kteří zatím nebydlí ve vlastním, považuje pořízení vlastního bydlení v současnosti za nedostupné. V Česku je to 84 % z dospělé populace (bez vlastní nemovitosti), na Slovensku 76 %, v Německu 68 % a v Rakousku 65 %. Jde nejen o cenu, ale také o dostatečnou nabídku vhodných nemovitostí.
Dostupnost bydlení vnímá nejhůř takzvaná generace Z, tedy lidé od 18 do 29 let. Za nedostupné ho považuje 89 % z nich.
Na pořízení vlastního bytu potřebují Češi třináct ročních výdělků, což je nejvíc v zemích zařazených do loňského porovnání Deloitte Property Index. Jde přitom o hrubý (ne čistý) výdělek a pochopitelně jen teoretickou situaci, že by zájemce o vlastní bydlení po celou dobu neplatil z výdělku nic jiného.
Počet hrubých ročních mezd či platů potřebných na koupi bydlení ve vybraných evropských zemích
|Česko
|13,3
|Slovensko
|12,7
|Litva
|10,2
|Maďarsko
|10,2
|Srbsko
|9,8
|Francie
|9,8
|Chorvatsko
|8,3
|Polsko
|7,9
|Bosna a Hercegovina
|7,7
|Nizozemsko
|7,2
|Spojené království
|7,2
|Slovinsko
|6,9
|Řecko
|6,8
|Rumunsko
|5,9
|Itálie
|5,3
|Norsko
|4,8
|Dánsko
|4,7
|Zdroj: Deloitte Property Index 2024
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
