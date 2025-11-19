Peníze.cz
Dubaj láká na výnosy z nemovitostí. Jak do nich investovat?

Anna Kubešková | rubrika: BrandInsight | 19. 11. 2025
Do Dubaje, míří čím dál víc lidí, kteří zvažují nákup investiční nemovitosti. Důvodem je podle Gabriely Tomáškové ze společnosti BuyDubai hlavně úroveň služeb a vyšší výnosy. Finmag podcast přináší rozhovor s expertkou benefitech i rizicích takového nákupu.

„Už to není dovolenková destinace, jak si řada lidí možná představuje. Je to i byznysové centrum. Mnoho návštěvníků jezdí do Dubaje na pracovní schůzky, rozjíždějí tu své firmy nebo jezdí za kulturou, například na výstavy,“ definuje hlavní lákadla známého arabského emirátu Tomášková.

A do jejich výčtu přidává hned další. Tamní služby podle ní například nabízejí „úplně jiný standard“. „Což souvisí i s bydlením,“ podotýká. Běžnou součástí obytných budov je tu podle ní čtyřiadvacetihodinová recepce, posilovna, bazén a někdy i coworking. Připomínají tedy svými službami spíš hotel.

Kromě už tradičních západních či ruských investorů si toho začínají všímat i lidé ze střední Evropy, včetně Čechů. Zájem o tamní nemovitosti tak nepolevuje, a tak ceny nemovitostí v Dubaji v posledních pěti letech rostou. Není za tím ale jen neutuchající poptávka.

„Je třeba si uvědomit, jak tam fungují. Výstavba se řídí předem danými plány, ve kterých je jasně dáno, kdy bude hotové metro, kdy bude stát největší letiště na světě,“ vypichuje Tomášková.

Hlavní plán rozvoje města do roku 2040 mimo jiné počítá s tím, že počet obyvatel Dubaje se za tuto dobu zdvojnásobí. „Od začátku letošního roku se počet obyvatel Dubaje zvýšil o dvě stě padesát tisíc rezidentů – tedy nikoli turistů, ale opravdu lidí, kteří tam začínají nový život.“

Dubaj jako výhodná investice

Investory ovšem kromě jiné úrovně služeb zajímají také výnosy, které podle Tomáškové v Dubaji zůstávají pořád atraktivní.

U dlouhodobého pronájmu lze prý počítat s výnosem mezi šesti a sedmi a půl procenty, u krátkodobého i víc – odhadem osm až deset procent ročně. „Záleží i na lokalitě, zda je nemovitost u moře, či ve vnitrozemí,“ dodává.

Co tedy dělat, když si chci nemovitost v Dubaji pořídit? Koupit si ji podle Tomáškové lze buď přímo od developera, nebo přes realitní kancelář. A zde je velký rozdíl oproti Česku: „Provizi platí developer, a nikoli kupující, rozdíl v ceně přes realitní kancelář je tedy nulový,“ upozorňuje Tomášková. Připojuje ale varování, že i v Dubaji existují při nákupu nemovitosti jistá rizika.

„Ta největší rizika jsou spojená se špatným výběrem developera nebo lokality. Do Dubaje přichází spousta nových developerů a ne všichni mají historii včas dokončených projektů,“ říká.

Investoři se také obecně obávají nákupu v zahraničí, a ještě mimo Evropskou unii. Naštěstí ale podle Tomáškové existují aplikace – a to přímo státní – které i s tím pomohou.

Zaujalo? Ještě nekončíme! Co dál uslyšíte:

  • Jakou roli hraje v procesu nákupu nemovitosti v Dubaji realitní makléř?
  • Co nesmí chybět v kupní smlouvě?
  • Jak probíhá placení za nemovitost v Dubaji?
  • Je výhodnější kupovat nemovitost v rámci takzvaných off-plan projektů?

Anna Kubešková

V diskuzi je celkem 1 komentářů

