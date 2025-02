Ceny bytů zlomily další rekord. Nové porovnání Prahy se zbytkem republiky

Průměrná cena bytů v Česku stoupla v posledním čtvrtletí roku 2024 mezikvartálně o 5,8 % na 110 100 Kč za metr čtvereční. Přitom ceny prodaných nemovitostí ve většině českých krajů klesaly.

Vyplývá to z nových dat žebříčku Deloitte Real Index, do kterého společnost Deloitte shromažďuje data z kupních smluv zapsaných do katastru nemovitostí.

Ceny prodaných bytů rostly oproti třetímu kvartálu jen v pěti ze 14 krajů. Nejvyšší růst napříč Českem byl zaznamenán v Královehradeckém (+14,7 %) a Karlovarském kraji (+7,3 procent) a na Vysočině (+7 %).

Naopak k poklesu došlo v devíti krajích. Nejvíce klesly ceny v Jihočeském (-8,2 %), Plzeňském (-6 %) a Zlínském kraji (- 4,5 %).

„Trh a zejména poptávku ve čtvrtém kvartálu ovlivňovaly mírný růst ekonomiky, investiční zájem o nemovitosti, omezená nabídka a stále poměrně vysoké úrokové sazby hypoték, které limitovaly dostupnost financování bydlení,” říká ředitel nemovitostního a stavebního oddělení Deloitte Petr Hána. „Přestože základní úroková sazba klesala, na výši úrokových sazeb hypotečních úvěrů se to neprojevilo tak rychle, jak se očekávalo. Banky reagovaly pomaleji,” dodává.

Nejdražší byty byly i nadále v Praze (139 900 Kč za metr čtvereční, +1,4 %), Jihomoravském (108 000 Kč za metr čtvereční, -3,2 %) a Středočeském kraji (89 800 za metr čtvereční, +1,9 %).

Naopak nejnižší ceny zůstávají v Ústeckém (38 500 Kč za metr čtvereční, -0,5 %), Karlovarském (51 000 Kč za metr čtvereční, +7,3 %) a Moravskoslezském kraji (52 200 za metr čtvereční, -0,7 %).

„Během loňského čtvrtého kvartálu se v Praze, krajských městech a části Středočeského kraje prodalo dohromady kolem 4800 bytů, což je zhruba o necelých 900 více než ve třetím čtvrtletí. Nejvíce, konkrétně 2263, jich bylo v novostavbách, z čehož bylo 1582 prvoprodejů, dále šlo o 1178 bytů v cihlových domech a 1385 jednotek v panelových objektech. Více než polovina bytů se prodala v Praze. Následovalo Brno, Plzeň, Ostrava a Olomouc,“ doplňuje Hána.

V Praze došlo k růstu cen ve většině městských částí, největší byl na Praze 2 (+11,6 % na 177 000 Kč za metr čtvereční). Dále na Praze 8 (+7,6 % na 134 400 Kč) a Praze 7 (+7,2 % na 164 500 Kč).

Naopak k poklesu cen došlo jen ve třech městských částech, na Praze 6 (-9,6 % na 144 300 Kč), Praze 9 (-4,3 % na 122 200 Kč) a Praze 1 (-4,2 % na 194 400 Kč).

„V roce 2024 se v Praze, krajských městech ČR a vybraných lokalitách Středočeského kraje prodalo více než 22 tisíc bytů za 137,7 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2023 jde o dva tisíce bytů méně, ale objem trhu meziročně vzrostl o více než tři miliardy korun,“ pokračuje Hána.

V meziročním porovnání rostly ceny nejvíce v Ostravě, Plzni a Zlíně. Pardubice byly jediným městem, kde cenová hladina meziročně poklesla, a to o 1 %. V Českých Budějovicích trh loni stagnoval.

„Pokud porovnáme data za celý rok 2024, vidíme na trhu zlepšený sentiment veřejnosti směrem k nákupu nemovitostí a projevila se také odložená poptávka z roku 2023. A co můžeme čekat do budoucna? Mimo jiné další růst cen nemovitostí a zájem o byty jako investice,“ dodává expert.

Deloitte Real Index sleduje vývoj cen bytů v Praze a krajských městech od roku 2015. Data sbírá pouze z uskutečněných prodejů bytů, které byly zapsány v katastru nemovitostí v podobě kupních smluv.

