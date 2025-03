Devět z deseti Čechů chce bydlet ve vlastním, ukázal průzkum

Téměř devět z deseti (86 %) obyvatel Česka preferuje bydlení ve vlastním před nájmem. A to přesto, že osm z deseti lidí, kteří nebydlí ve vlastním, považuje vlastní bydlení za cenově nedostupné. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro stavební spořitelnu Modrá pyramida ze skupiny Komerční banky na vzorku 1500 lidí starších 27 let.

Skoro tři pětiny (58 %) lidí chtějí bydlet v rodinném domě v osobním vlastnictví – může ho vlastnit i někdo z rodiny. Čtvrtina (25 %) lidí preferuje byt v osobním vlastnictví. Necelá desetina (8 %) dává přednost pronajatému bytu, 3 % bytu v družstevním vlastnictví, 3 % sdílenému bydlení v pronajatém bytě či domě a 2 % pronajatému rodinnému domu. Lidé si mohli vybrat odpověď bez ohledu na to, kde bydlí v současnosti.

Průzkum se zaměřil i na odlišnosti takzvané generace Z, tedy lidí ve věku 18 až 27 let. Pronájem zmiňují o trochu častěji než lidé starší 27 let, a to nejen pro první bydlení. Pronajatý byt – jako nejvíce preferovaný způsob bydlení v budoucnu – uvedlo 11 % lidí z generace Z, sdílené bydlení 4 %, pronajatý dům 3 %.

Třetina (32 %) populace nad 27 let má k dispozici zděděnou nemovitost – buď svou, nebo svého partnera. Průzkum také ukázal, že 65 % lidí z těch, kteří už vlastní nemovitost, ji do budoucna plánuje předat dětem.

Přibližně pětina Čechů nad 27 let vlastní víc než jednu nemovitost. Konkrétněji: polovina populace (50 %) vlastní jednu, 13 % lidí vlastní dvě, 5 % vlastní tři nebo víc nemovitostí. Téměř třetina (29 %) lidí uvedla, že žádnou nemovitosti nevlastní.

Průzkum je základem pro nový Index budoucnosti bydlení od skupiny KB, který chce měřit postoje Čechů k bydlení – nejen dnes, ale i s výhledem na deset let. Index se zaměřuje na čtyři oblasti: dostupnost bydlení, jeho financování, udržitelnost a chytré technologie.

Měří, jak Češi vnímají svou bytovou situaci a jaké změny očekávají. Zkoumá nejen data, ale i náladu ve společnosti. Zjišťuje také, jaké kroky jsou lidé ochotni podniknout ke zlepšení svého bydlení.

Hodnota indexu – na stupnici od nuly do sta – letos dosáhla 51 u populace nad 27 let. U generace Z je hodnota 46, situaci tedy vnímá pesimističtěji. Jako největší problém lidé nezávisle na věku zmiňují dostupnost bydlení – ceny, nabídku nemovitostí a dostupnost stavebních materiálů. Většina respondentů (88 %) nevěří, že se dostupnost bydlení v nejbližších deseti letech zlepší.

Podle různých statistik patří dostupnost vlastního bydlení v Česku k nejhorším v Evropě. Například podle Deloitte Property Indexu je na jeho pořízení potřeba 13,3 hrubých ročních mezd, pokud by člověk ze svého příjmu neplatil nic jiného.

Hledáte výhodnou hypotéku? Poradíme! Porovnáme hypoteční úvěry a pomůžeme vám vybrat ten nejvýhodnější. Ať refinancujete, nebo potřebujete nový úvěr. Chci ušetřit na hypotéce

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem