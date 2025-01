Investování do nemovitostí se bez spolehlivých dat prodraží

Investice do nemovitostí patří mezi Čechy k nejpopulárnějším způsobům zhodnocení peněz. Ceny nemovitostí dlouhodobě rostou a nájem navíc přináší pasivní příjem. Jak ale vybrat správnou nemovitost?

Jak vybrat investiční byt? Tuto otázku si kladou všichni začínající realitní investoři. Rozhoduje lokalita, stav bytu i dispozice. U dispozic je to dnes snadné – kvůli fenoménu singles je u investičních bytů poptávka zejména po typech 1+kk nebo 2+kk. Sehnat nájemníka pro takový byt vám dá méně práce než pro rozměrné byty s pěti pokoji nebo dokonce rodinné domy.

Jak zjistit hodnotu nemovitosti?

Byty nejsou akcie, abyste v každém okamžiku viděli jejich tržní hodnotu. Na realitních serverech vidíte jen nabídkovou cenu, za kterou si majitel přeje prodat. Každý se snaží prodat byt nebo dům za maximální možnou cenu, proto se tato nabídka od reálné hodnoty může lišit o desítky procent. Abyste zbytečně nepřeplatili, je důležité získat nezávislý názor. Aplikace HYPOX vám připraví ocenění nemovitosti online do 3 minut pro jakýkoliv byt v České republice stejnou metodikou, jakou to dělají tuzemské banky a pojišťovny. Budete tak mít lepší představu, a ještě můžete data použít jako argument při jednání o ceně.

S průzkumem trhu vám pomůže cenová mapa nemovitostí

Nemáte ještě vybraný konkrétní investiční byt? S hledáním vhodné oblasti a jednotek vám pomůže cenová mapa bytů. Díky ní si snadno vyhodnotíte, za kolik se byty ve vybrané lokalitě prodávají, a jaký můžete očekávat nájem. Když znáte průměrnou cenu nemovitostí a průměrný nájem, jste jen kousek od spočítání očekávaného výnosu. V ČR zpravidla platí, že nejvyššího výnosu z nájmu dosáhnete v horších lokalitách, zatímco v krajských městech a zejména v Praze bude výnos z nájmu procentuálně nižší.

Zdroj: Hypox

Je na investici lepší novostavba nebo starší byt?

Procentuálně vyšší výnos z nájmu můžete obvykle očekávat u starších bytů, jejichž pořizovací cena je nižší. Pro novostavby ale mluví jiné výhody – dá se očekávat, že do nich dlouhou dobu nebudete muset investovat, navíc můžete ušetřit na nižších energiích a podobně. Novostaveb je na trhu konstantní nedostatek, což tlačí ceny vzhůru, a výhodou může být i pohodlí při koupi. Nové byty v Praze si dnes můžete koupit online jako v e-shopu, což vám jako investorovi ušetří drahocenný čas.

Zdroj: Hypox

Kdy je nejlepší čas na nákup bytu?

Naše odpověď vás možná překvapí – nejlepší čas na nákup investičního bytu je, když jste vy připraveni. Co to znamená? Že máte dostatek volných prostředků, které vám pokryjí například výpadek nájmu nebo nečekané výdaje vynaložené na opravy, a zároveň jste si investiční byt vyhodnotili podle dat. Dramatického poklesu trhu se v současné době asi nedočkáme – a že budou levnější hypotéky? Ano, úrokové sazby, které brzdí poptávku, dost možná částečně klesnou, ale než se to stane, ceny bytů zase poskočí vzhůru. Pokud investujete s dlouhodobým záměrem a pouze nespekulujete, snažit se časovat trh postrádá smysl.

