Ceny bytů v okolí metra za 10 let prudce stouply. Máme porovnání

Ceny bytů u pražského metra (do půl kilometru nebo kilometru od stanice) rostly v posledních deseti letech raketovou rychlostí.

Největší skok zaznamenala stanice Nádraží Holešovice, kde se ceny vyšvihly o neuvěřitelných 241 %. Z původních 41 461 Kč/m² v roce 2014 se cena za metr čtvereční v roce 2024 vyšplhala na 141 340 Kč/m². Podobný trend vidíme i u dalších stanic, jako je Zličín, Invalidovna a Černý Most, kde ceny rovněž narostly na více než trojnásobek.

Hlavním tahounem zdražení je v podobných místech zejména proměna skladby bytů – díky nové developerské výstavbě přibylo novostaveb, které ceny posunuly vzhůru.

Nejdražší a nejlevnější stanice

Z #Metroindexu vyplývá, že pokud hledáte bydlení u metra a zároveň v centru Prahy, musíte si pořádně připlatit. Ceny bytů kolem stanic jako Staroměstská, Hlavní nádraží nebo Malostranská teď běžně překračují hranici 200 000 korun za metr čtvereční. Před deseti lety to bylo zhruba o polovinu méně – na Staroměstské jste koupili metr čtvereční za 117 603 korun a na Malostranské za 107 405 korun.

A co je na tom všem nejzajímavější? Zatímco v roce 2014 existovaly jen dvě stanice, kde ceny bytů přesahovaly magických 100 000 Kč/m² (Staroměstská a Malostranská), dnes je to přesně naopak. Ceny pod 100 000 korun za metr čtvereční dnes najdete jen u dvou stanic – Roztyly a Letňany, kde se průměrné ceny drží „jen“ na 92 671 Kč/m², respektive 97 400 Kč/m².

Co se děje na jednotlivých linkách?

Pokud se chcete podívat, jak ceny bytů u metra rostly, stačí si projít jednotlivé linky pražského metra. Na lince A drží prvenství Hradčanská, kde se ceny za deset let zvýšily o 185 % – z původních 59 942 Kč/m² na dnešních 170 983 Kč/m². Na lince B vystřelily ceny nejvíce u stanic Zličín a Invalidovna, a to o 206 %, zatímco na lince C si největší skok připsalo Nádraží Holešovice s nárůstem o celých 241 %.

I když některé stanice zažily prudký růst, nejdražší bydlení stále najdete v centru města. Na lince A je to Staroměstská, na lince B Náměstí Republiky a na lince C Hlavní nádraží. V těchto prestižních lokalitách vás modelový sedmdesátimetrový byt vyjde na 12,6 až 15,7 milionu korun.

Na opačném konci cenového spektra jsou stanice na okraji Prahy. Nejlevnější bydlení na lince A najdete u Depa Hostivař, kde za sedmdesátimetrový byt zaplatíte kolem 7,3 milionu korun. Na lince B je to Smíchovské nádraží s cenou zhruba 7 061 460 Kč, a na lince C vedou Roztyly, kde podobný byt pořídíte za 6,5 milionu. U Smíchovského nádraží je ale dobré mít na paměti, že průměrné ceny tu nejspíš půjdou výrazně nahoru, jakmile bude dokončeno Smíchov City.

Faktory ovlivňující růst cen a tržní výhled

Ceny nemovitostí v okolí pražského metra ovlivňuje hned několik faktorů – od kvality bydlení a dostupnosti až po výskyt nových developerských projektů. Skvělým příkladem jsou stanice Jinonice a Radlická, kde díky vyššímu počtu novostaveb vystřelily ceny výš než v okolí Smíchovského nádraží, které je sice blíže centru, ale je tam stará zástavba.

#Metroindex vychází už 10 let dvakrát ročně, vždy za první a druhé pololetí. Data HYPOX.cz čerpá přímo z provedených transakcí zapsaných v katastru nemovitostí, což je jediný spolehlivý zdroj. Do analýzy se pak započítávají jen byty v domech, které se nacházejí ve vzdálenosti do 500 metrů od metra. U stanic s hvězdičkou je to jeden kilometr, protože jsou vzdálenější od rezidenční zástavby.

Jak bude vypadat bydlení u metra v roce 2034? Uvidíme!

