Ceny bytů překonaly další rekord. Porovnání podle krajů

Ceny bytů dál rostou. Čtvereční metr už se prodává v průměru za víc než 100 tisíc korun. Vyplývá to ze statistiky Deloitte Real Index, do které společnost Deloitte shromažďuje data z kupních smluv zapsaných do katastru nemovitostí.

„Poprvé v historii průměrná transakční cena v České republice překročila 100 tisíc korun za metr čtvereční, a to zejména vlivem dominantních rezidenčních trhů Prahy a Brna,“ říká Petr Hána ze společnosti Deloitte. Poptávka po bytech roste, takže i ceny půjdou dál nahoru, dodává.

Index vychází s mírným zpožděním, teď jsou k dispozici údaje za letošní duben až červen. Letošní druhé čtvrtletí bylo třetí v řadě, ve kterém šly ceny bytů nahoru, tentokrát v průměru o 2,4 procenta. Průměrná cena za metr čtvereční dosáhla 101 700 korun.

Ceny bytů rostly v celkem 12 ze 14 českých krajů. Nejrychleji v Plzeňském (o 12,8 %) a Pardubickém (12,7 %), skoro o desetinu cena bytů stoupla také v Olomouckém kraji (9,6 %) a na Vysočině (9,2 %).

Byty zlevnily jen ve dvou krajích, v Jihočeském to byl navíc pokles spíš symbolický – o pouhou desetinu procenta. Výrazněji šly ceny dolů jen v kraji Karlovarském – o 4,4 procenta.

Nejdražší byty jsou i nadále v Praze, kde po mezikvartálním zdražení o 5,7 procenta dosahuje průměrná cena za čtvereční metr 132 tisíc korun. Průměrnou cenu přes 100 tisíc za metr mají také v Jihomoravském kraji, kde ceny rostly o 2,5 procenta. Za čtvereční metr se tu v průměru platí 104 500 korun. Na třetím místě je Středočeský kraj s průměrnou cenou 83 100 korun za metr čtvereční.

Naopak nejlevnější je čtvereční metr bytu v Ústeckém (34 900 korun), Karlovarském (44 300 korun) a Moravskoslezském (47 700 korun) kraji.

Zvláštní pozornost věnuje index Praze. Je to pochopitelné: přes 60 procent všech prodaných bytů se ve druhém čtvrtletí prodalo v Praze. Cena bytů tu rostla v průměru o 5,7 procenta. Nejrychleji (o 14 %) v Praze 7. Naopak dolů se ceny vydaly v Praze 1 (o 12 %) a maličko (o 0,4 %) v Praze 4.

Nejdražší je teď čtvereční metr v Praze 1 (i po zlevnění 172 700 Kč/m²), Praze 2 (161 900 Kč/m²) a Praze 7 (146 400 Kč/m²). Nejlevněji je v metropoli v Praze 4 (118 600 Kč/m²), Praze 9 (118 900 Kč/m²) a Praze 10 (120 000 Kč/m²).

Nejdražší jsou pochopitelně nové byty v developerských projektech. Ty dosahují průměrné ceny 123 600 korun za metr čtvereční, a to bez ohledu na region. Ve starších cihlových domech je metr čtvereční podlahové plochy v průměru za 93 100 korun, panelákové byty vyšly v průměru na 77 200 korun za čtvereční metr.

„Během letošního jara se v celém Česku prodalo dohromady 7182 bytů. Nejvíce, a to 3208, jich bylo v novostavbách, dále bylo 2226 bytů v panelových domech a 1748 jednotek v cihlových domech,“ vysvětluje Petr Hána, jaká čísla se do indexu promítala.

Jeho výhled pro příští roky je pesimistický. Expert poukazuje na nedostatek nových bytů a jejich váznoucí výstavbu. „Každoročně se po celé naší zemi postaví o tisíce bytů méně, než by bylo potřeba,“ tvrdí Hána. „Momentálně to však nevypadá, že by se mohl vývoj ubírat lepším směrem. Jsem tudíž přesvědčen, že v příštích měsících a nejbližších letech pojede tuzemský nemovitostní trh ve stejných kolejích jako doposud,“ dodává.

