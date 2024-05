Drsný způsob, jak legálně zničit spoluvlastníky. Milan Roček o flipování nemovitostí

Prodeje nemovitostí se za poslední dva roky propadly. Vysoké jsou ceny a vysoké byly i úroky hypoték. Jen jedna oblast realitního trhu rostla – ovšem bezprecedentně. Prodej spoluvlastnických podílů, pro který se vžilo z angličtiny označení flipování nemovitostí.

Začalo to po novele občanského zákoníku, která od července roku 2020 zrušila předkupní právo. To mohli uplatnit ostatní spoluvlastníci, pokud se jeden z nich rozhodl prodat svůj podíl na nemovitosti.

Zákonodárci tehdy chtěli řešit případy, kdy měl někdo byt se sklepem nebo garážovým stáním, ale nemohl je prakticky společně prodat, protože se o garáž nebo sklep okamžitě přihlásil někdo ze sousedů – jako spoluvlastník bytového domu měl předkupní právo.

Uvolnění však vytvořilo i příležitost pro spekulanty. Začali vyhledávat spolumajitele nemovitostí, kteří jsou ochotní svůj díl prodat. Klidně i pod tržní cenou (která se ostatně u podílu jen obtížně stanovuje), hlavně když to bude rychle a nejlíp hotově. K tomu dochází zejména tehdy, když mezi spoluvlastníky nepanují úplně dobré vztahy nebo když se jeden z nich ocitne ve finanční tísni a potřebuje rychle peníze. Pro spekulanta ideální konstelace. Když se prodávajícímu hodí každá koruna, flipeři mu ji dopřejou, než zaschne podpis na smlouvě.

Zbývající podílníky pak čeká probuzení do nové reality. Jednoho krásného dne u dveří zvoní nový spolumajitel, ukáže smlouvu a jde si na svá procenta nemovitosti složit zavazadla. Případně oznamuje, že se do jeho podílu bude stěhovat jeho dobrý kamarád, který je momentálně v nouzi. Má na to právo, byt je částečně jeho.

Jak takové příběhy končí?

Dost často se volá policie, podávají žaloby – anebo spolumajitelé podíl od flipera vykoupí. Samozřejmě za výrazně vyšší cenu, než kupoval on. Easy money, když na to máte žaludek a obchodní talent.

Když nemáte peníze, nabídne fliper jiné skvělé řešení. Spolumajitelé prodají své podíly jemu. Tak se ho zbavíte jednou provždy. Ovšem očekává slevu, protože kdo by kupoval nemovitost s nezvaným hostem.

O flipování nemovitostí jsme si povídali s Milanem Ročkem, zakladatelem a šéfem společnosti Dataligence, která sesbírala největší databázi informací o prodejích nemovitostí v Česku. Mimo jiné se dozvíte:

Proč se flipování nemovitostí tolik rozšířilo?

Jak problém vyřešit? Co by měli udělat politici a jak se můžou bránit majitelé?

Jak vzpomíná na začátky hypoték v Česku?

