Bod zlomu. Ceny nemovitostí klesají, nájmy raketově rostou

Monitor prodeje a pronájmu nemovitostí EHS, data: Bezrealitky a Maxima

Vývoj nájmů po kvartálech za posledních několik let. Jde to nahoru. A podle Jana Škrabánka to nahoru ještě půjde. A nebudou vyšší jen nové nájmy, porostou prý i ty u již uzavřených nájmeních smlu. „Majitelé budou muset do nájmů promítnout refinancování hypoték i rostoucí náklady na energie či stavební práce,“ tvrdí ředitel Bezrealitky.