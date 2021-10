Ceny bydlení rekordně rostou, ukazují nová data

Zdroj: Shutterstock

komentář Petra Dufka, analytika ČSOB

Důvodů rychlého růstu cen bytů a rodinných domů v ČR je hned několik. Na straně nabídky to je jednoznačně malá nabídka nových bytů v důsledku pomalé výstavby. Poslední čísla z bytové výstavby jsou nicméně slibná, protože se zde začíná stavět alespoň v takové míře jako v roce 2019.

Pro představu jde v ročním vyjádření o necelých 40 tisíc bytů, nicméně je vidět, že ani tento počet není schopen uspokojit stávající poptávku. Druhým důvodem na straně nabídky jsou v posledních měsících rychle rostoucí ceny stavebních prací, a především stavebních materiálů, které v průměru rostou o 16 %.

V podmínkách stále omezené nabídky silná poptávka růst cen dál podporovala. Na straně poptávky měly svůj vliv samozřejmě dostupné a levné hypotéky (ČNB teprve na konci června začala zvyšovat své sazby), dále pak i snaha domácností investovat do reálných aktiv s cílem zhodnotit své peníze nebo je alespoň ochránit před inflací. Pravděpodobná je i snaha urychlit nákupy ze strany domácností před tím, než začnou růst úrokové sazby a hypotéky se stanou méně výhodné. Na trhu se rovněž pohybovali zahraniční hráči (privátní i institucionální), pro které je v časech extrémně levných eur český trh stále atraktivní.

I když se situace začíná měnit – ať už kvůli zdražení peněz nebo oživení výstavby – asi nelze očekávat na českém trhu brzké zlevnění bytů. K tomu by mohlo dojít teprve tehdy, pokud by nabídka vzrostla ještě výrazněji než doposud nebo pokud by se ekonomika opět zadrhla a lidé by začali přehodnocovat své investice. V každém případě to zatím vůbec nevypadá, že by se v dohledné době stalo bydlení dostupnějším. A bohužel se začínají v důsledku nepříznivého vývoje cen stavebních prací a materiálů prodražovat i rekonstrukce, které se staly alternativou nových bytů.