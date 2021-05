Za kopečky, do svého. Zn. Hned

Investujete do nemovitostí za hranicemi. Za poslední rok se ale kvůli covidu změnilo v cestování tolik věcí, že se to muselo dotknout i vašeho podnikání.

Před rokem jsme všichni čekali, že půjde o krátkodobý problém. Na nezbytně nutnou dobu se omezí cestování a do konce roku se všechno vrátí do normálu. Nestalo se a lidé – nejen kvůli restrikcím – začali o tom, kam a jak chtějí investovat, přemýšlet jinak. V klidu mohli zůstat ti, kteří se drží naší strategie vložit peníze pouze do dobře prověřených nemovitostí v zajímavých lokalitách.

Změnilo se něco na způsobu, jakým vaše firma funguje?

Ano. Pokud je to možné, realizujeme prodeje ve zrychleném řízení. Snažíme se, aby naši zákazníci mohli co nejdřív odjet do svého. Změnilo se totiž nákupní chování. Lidé preferují cokoliv, co můžou sami hned užívat a dojedou tam autem. Nechtějí se vázat na leteckou dopravu, která může být komplikovaná a svázaná nejrůznějšími novými pravidly. Často hledají místa, kam je relativně snadné se dostat, dá se z nich pracovat na dálku a kdykoliv se vrátit, kdyby to bylo nutné.

Od začátku února nám zvoní od rána do večera telefony, lidé poptávají jakýkoliv apartmán na horách nebo u moře. Důvody jsou v podstatě dva: lidé chtějí mít možnost odjet do vlastního a zároveň jsou pořád dobře dostupné úvěry.

Iveta Pauková Zdroj: RealCare Invest Na nemovitostním trhu začínala před víc než dvaceti lety jako realitní konzultantka pro nadnárodní společnosti. Mezi její klienty patřily Puma, Heinz nebo ADP. V roce 2017 založila vlastní společnost RealCare Invest, ve které uplatňuje know-how z velkých institucí a zprostředkovává ho menším investorům. V zahraničí vyhledává a prověřuje realitní příležitosti pro své zákazníky a do řady z nich sama investuje.

Kde dnes v zahraničí hledat nemovitosti pro investice i vlastní využití?

Záleží na preferencích a samozřejmě i finančních možnostech klientů a na způsobu, jak chtějí nemovitost využívat. S ohledem na opatření související s pandemií je stále velmi dobrá lokalita Dubaj. Tam nabízíme apartmány v projektu budovaném na umělých ostrovech v sousedství světoznámé Palmy. Každý ostrov tam představuje část světa. Evropskou část koupil přímo od dubajského šejka rakouský developer Josef Kleindienst a staví tam komplex zvaný Heart of Europe. Ten zahrnuje několik typů nemovitostí od luxusních soukromých rezidencí pro královské rodiny z celého světa přes světový unikát, plovoucí vily s podmořskými ložnicemi Seahorse Villas, až po luxusní dovolenkové hotely a první pětihvězdičkový rodinný hotel s vybaveným dětským pokojem na světě.

Jaká další místa byste doporučila?

Jestliže mluvíme o vhodných investičních příležitostech i místech atraktivních pro vlastní rekreaci, je to například Gruzie. Ale nemusíme ani tak daleko, můžeme zůstat u sousedů na Slovensku nebo na jihu Evropy, například na Sardinii. Nedávno jsem na Sardinii byla, abych pro klienty vybírala nejen apartmány k okamžitému prodeji. Pro investory, kteří nemají potřebu nemovitost sami hned využívat, budeme nabízet i developerské projekty.

Gruzie? Člověk by čekal, že tam se jezdí nejvýš s ruksakem za dobrodružstvím.

Je to země, o které málo víme, a je spojená s mnoha předsudky. Je to ale demokratický stát, který má od roku 2016 podepsanou dohodu o přidružení s Evropskou unií. Gruzie zažívá mohutný rozvoj, investuje se do základní infrastruktury i do developerských projektů, které jsou zajímavé i pro nás. Gruzie nabízí dobrou možnost svézt se na vlně růstu cen nemovitostí, v pěkných a dobrých lokalitách zas výnosy z pronájmu. Kdo bude mezi prvními, vydělá. Podobné to ostatně bylo i u států, které přistupovaly k Unii nebo do ní vstupovaly dřív.

Nový projekt máte také v Nízkých Tatrách.

V nabídce máme například Apartmány Moravica v Liptovském Jánu. Slovensko je hit posledních týdnů. Splňuje zásadní podmínku snadné dopravní dostupnosti. Nízké Tatry Češi dobře znají, nemusí se s lokalitou seznamovat a rozhodování je o to snazší.

Zdroj: RealCare Invest

Slibujete zaručené výnosy z nájmu, co si pod tou zárukou mám představit?

Pokud člověk nechce nakoupenou nemovitost využívat primárně pro své vlastní účely, může ji nechat vydělávat. Pronajme ji dlouhodobě za předem dané fixní nájemné profesionálnímu provozovateli, typicky na sedm až deset let, a ten zajistí její fungování. Abychom ale měli jistotu, že developer svoje záruky splní, musíme podrobně prozkoumat každý potenciální projekt a všechny aspekty jeho financování, lokality a možné naplněnosti. Našemu systému ovšem věří i bankovní ústavy, které začaly na financování této investiční strategie spolupracovat.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Radim Zelený Další články autora.