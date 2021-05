Majitel M&M Reality: Poptávka po nemovitostech nabrala zběsilé tempo

Máme za sebou rok pandemie. Jak ovlivnil vaši společnost?

Loňský březen byl pro všechny firmy napříč různými obory o krizových plánech. Nás nevyjímaje. Trh s nemovitostmi je sice dlouhodobě opravdu odolný – což potvrzuje pohled do minulosti a podle mě to platí i pro budoucnost –, přesto jsme samozřejmě okamžitě reagovali. Připravovali jsme nejrůznější scénáře, snížili náklady. Dočasně. Propad poptávky byl krátkodobý. Jednalo se o dva až tři týdny na přelomu loňského března a dubna, přičemž ale ještě dobíhaly rozběhnuté obchody. Následoval nezvykle silný zájem o rekreační nemovitosti, který trvá doteď. U chat a chalup do dvou milionů jako by šlo lidem o život, to jsou i stovky zájemců na jeden objekt. Zrušení daně z nabytí nemovitosti také udělalo své, i když ten efekt byl víceméně krátkodobý. Podstatnější jsou nízké úrokové sazby hypoték. Na trhu je značný převis poptávky nad nabídkou.

Nějaké komplikace ale přišly. Na podzim sešlo z vašeho avizovaného spojení s finanční skupinou Arca Capital…

Na Arku pandemická situace dopadla velmi tvrdě. Měli jsme společně velké plány, především expanzi na slovenský, rakouský či německý trh. Když vyšlo najevo, že na tom vůbec nejsou nejlépe, nezbylo než od plánu upustit. Doba tomu zkrátka nepřála.

Petr Morcinek Zdroj M&MReality V holdingu M&M Reality je většinovým akcionářem a řídí oddělení pro strategii a rozvoj. Největší divizí holdingu je stejnojmenná realitní kancelář se 185 pobočkami se zhruba 2,5 tisící makléři po celé České republice. Druhou největší pak společnost M&M Finance, která zajišťuje hypoteční financování, životní i neživotní pojištění a investice do dluhopisů.

Takže teď hledáte jiného strategického investora?

Nikdy jsme investora nehledali. Určitě ne v tom smyslu, že bychom potřebovali finanční zdroje pro svůj vlastní byznys. Na vizi spojení s Arkou mě bavilo potenciální propojení synergií, možnost růstu a expanze. Oni měli zázemí na slovenském trhu a podíl v rakouské bance Wiener Privatbank, my know-how největší české realitky, která pracuje s nejmodernějšími technologiemi a navíc poskytuje i finanční poradenství a další služby. Expanzi na zahraniční trhy jsme prozatím odložili, o rok, dva, uvidíme. S pandemií všude kolem k tomu nejsou ideální podmínky. Podstatné je, že funguje trh doma.

Co přinese letošní rok? Zlevní nemovitosti?

Ceny nemovitostí rostou v rychlém tempu už několik let. V posledních měsících tento trend ještě zesílil a ceny nabraly doslova překotné tempo. Co stálo na podzim 3 miliony, teď stojí 3,2 i 3,3 milionu. To je až deset procent nahoře za čtyři pět měsíců! Celý realitní trh nabral ještě strmější tempo růstu cen, ale i poptávky. Takže pro kupující bohužel nemám dobrou zprávu, nemovitosti budou dál zdražovat.

Jak to, že vlivem značného růstu cen nemovitostí zájem o ně nepolevuje?

Nemovitostí je málo. V Česku v tuto chvíli chybí asi 150 tisíc bytů a zhruba 50 tisíc by se mělo každý rok postavit, aby se poptávka s nabídkou srovnaly. Nicméně se staví málo a to se jen tak nezmění. Můžete řešit zdlouhavá stavební povolení, ale ve stavebnictví také zoufale chybí lidé. K tomu připočtěte stále se zdražující a kvůli pandemii o to méně dostupný materiál. Dodávky brzdí omezená výroba i logistické problémy… A v neposlední řadě jsou tu dostupné hypotéky. Lidé si je můžou dovolit a budou moct i nadále. Drobné změny v úrokových sazbách na tom nic nemění.

Poptávka neslábne, naopak. Vlivem pandemie se sice někteří lidé ocitají ve špatné finanční situaci, ale značná část z nich si už ani před ní nemohla dovolit pořídit vlastní nemovitost. Obecně pak mají Češi za posledních deset dvanáct let prosperity naspořeno. A během covidového roku spořili rekordně. Úspory chtějí bezpečně investovat, právě do nemovitostí. A visí nad nimi otázka, kam až se ty ceny mohou vyšplhat v blízké budoucnosti. Jak se do nich promítne „covidové tištění peněz“…

Když jsme se před rokem jako realitka vyjadřovali k tomu, jak se budou ceny nemovitostí vyvíjet, spousta ekonomů předvídala opak a mohlo se zdát, že jen hájíme vlastní byznys. Ale my vycházíme ze znalosti trhu. Vezmete-li v potaz zmíněné faktory, je jasné, že nemovitosti loni nemohly zlevňovat a nemůžou ani teď.

Mluví se o tom, jak moc pandemie přesunula realitní obchody do online a virtuální roviny…

Na tento trend jsme v Emkách najeli už před několika lety. S 3D vizualizacemi, virtuálními prohlídkami nebo s natáčením podrobných prezentačních videí naši makléři pracovali dávno před covidem. Vyvinuli jsme také vlastní aplikaci Moderní makléř, která umožňuje všechny úkony spojené s prodejem, pronájmem či financováním nemovitosti vyřešit z jednoho místa a během několika minut pomocí tabletu. Pro laika to znamená, že u našeho realitního makléře neexistuje papír a tužka. Aplikace zároveň makléři znemožňuje chybovat, něco přehlédnout, zapomenout udělat.

Během pandemie význam všech těchto technologií vzrostl a ke komunikaci s klienty jsme začali využívat v maximální možné míře virtuální prostředí. Také jsme hned v březnu 2020 spouštěli systém umožňující podepsat smluvní dokumentaci prostřednictvím ověřené autorizační SMS zprávy v souladu s normou eIDAS. Už jej využilo přes 15 tisíc klientů.

Chystáte nějaké další novinky?

Aktuálně spouštíme úplně novou službu prodeje prostřednictvím webových, streamovaných a televizních aukcí. Už od října 2020 fungujeme na webovém rozhraní, teď v květnu jsme přidali streamovaný pořad a jednou týdně se s aukcemi objevíme i na televizních obrazovkách. Pro naše klienty to bude znamenat, že v transparentní soutěži kupujících obdrží za svou nemovitost nejvyšší možnou cenu. Každý klient by měl mít možnost prodat za nejvíc a my ji teď zpřístupňujeme široké veřejnosti.

O kolik může být prodejní cena v aukci vyšší? Třeba proti odborným odhadům, ze kterých se dnes běžně vychází?

O možném maximu, které lze utržit, rozhoduje mnohem víc faktorů, než za kolik se prodalo něco v okolí. Cenové mapy a podobné nástroje mají své slabiny. Nezohledňují parametry typu, že z jednoho bytu na patře koukáte na silnici, z druhého do dvora, že jeden z nich je nalepený na hlučnou výtahovou šachtu, a druhý ne. Nejvyšší možnou prodejní cenu konkrétní nemovitosti dokáže určit jedině trh. A aby to mohl udělat, je nutné zajistit co nejvíc poptávajících, potenciálních kupujících. Musíte o nemovitosti informovat co největší množství potenciálních zájemců, o všech jejích parametrech, plusech i minusech, a dát jim šanci se o ni ucházet. Při běžném realitním zprostředkování hraje často roli to, který zájemce se ozve jako první. U aukce je to jinak. Všichni zájemci mají stejnou šanci.

V rámci našich aukcí je vyvolávací cena vždy cenou tržní. Klient tedy buď získá to, co by získal běžným prodejem, nebo utrží víc. Aukce propagujeme všemi dostupnými kanály. Je to úplně nový rozměr. Jedině takto masívní formou docílíte požadovaného efektu. Od října jsme realizovali přes dvě stovky aukcí. Rozdíl ve výsledných cenách oproti tradičnímu prodeji jsou běžně statisíce korun.

