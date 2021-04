Ceny bydlení dál prudce rostou. Krize je nesrazila

Ceny bytů a rodinných domů v Česku rychle rostly i v posledním čtvrtletí roku 2020. Podle dnes zveřejněných dat Eurostatu meziročně zdražily v průměru o 8,9 procenta, což je společně s Polskem čtvrtý nejrychlejší růst v Evropské unii.

„Růst cen tak nezpomalila ani loňská recese, ani druhá a třetí vlna pandemie,“ shrnuje nová data Petr Dufek, analytik ČSOB.

Rychleji než v Česku rostly ceny bydlení na konci loňského roku v Lucembursku (16,7 %), v Dánsku, (9,8 %) a v Litvě (9,4 %). Naopak mírně meziročně klesly ve Španělsku (-0,8 %) a podle předběžných dat v Maďarsku (-0,7 %). Průměr za celou EU byl 5,7 %. Sousední Německo hlásí růst o 8,1 %, Rakousko o 7,3 % a Slovensko o 7,2 %.

„Za posledních pět let byty v České republice zdražily v podstatě o polovinu, a to především v důsledku přetrvávající silné poptávky, s níž zdaleka nedržela krok nabídka. Zatímco zájem o byty a rodinné doby zůstává trvale vysoký, staví se čím dál méně. Fakticky o čtvrtinu méně než před rokem 2009, a to je rozhodně už co říct,“ říká Dufek.

„Poptávka po bytech zůstává naproti tomu nadále silná. Pohání ji levné a dostupné hypotéky, k jejichž atraktivitě přispívá i centrální banka svými komentáři o nutnosti zvyšování úrokových sazeb, a tedy faktickém zdražování peněz. České byty se navíc dostaly do centra pozornosti investorů jako příležitost pro uložení a zhodnocení peněz. A jde nejenom o tuzemské drobné investory, ale i zahraniční fondy, které trh vidí jako atraktivní příležitost z pohledu potenciálních výnosů,“ pokračuje analytik.

Podle Dufka tak není téměř žádná šance na korekci vysokých cen bydlení. „O to větší zájem lze proto očekávat u rekonstrukcí, které jsou pro část populace jedinou šancí, jak si zvýšit standard bydlení,“ odhaduje.

Když porovnáme třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2020, stouply ceny nemovitostí k bydlení v Česku o 2,6 %, což byl spolu s Německem pátý nejrychlejší růst v EU. Průměr za celou EU dosahuje 1,3 %.

