Bezrealitky se spojuje s realitkou. Lanařit nebudeme, slibuje

Společnost Bezrealitky.cz získala poloviční podíl v realitní kanceláří Maxima Reality. Ze spojení vychází nová služba nazvaná Komfort. Podle zástupců obou společností se však klienti Bezrealitky nemusí obávat, že by je realitní makléři aktivně oslovovali.

„Je na klientech, jestli službu využijí. Rozhodně nebudeme nikoho lanařit,“ říká šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer. Lidé se tak mohou rozhodnout, zda je pro ně výhodnější dosavadní prodej svépomocí, nebo s pomocí specialisty prodeje.

„Cítíme potřebu rozšířit se z online i do offline světa. Vzniká tak komplexní realitní služba, která nabízí pod jednou střechou obě možnosti,“ říká Meyer. Novinka je podle něj určena pro lidi, kteří si na prodej vlastní nemovitosti svépomocí netroufnou, nemají čas anebo potřebují pomoc, protože bydlí v jiné lokalitě, než kde nemovitost prodávají.

Služba Komfort nemá pevný poplatek. Vydělávat chce díky tomu, že experti připraví nemovitost tak, aby ji výrazně zhodnotili oproti stavu, kdy by se ji majitel rozhodl prodat sám. Za to si pak z konečné prodejní ceny odečtou individuálně stanovenou cenu za servis.

„Pracujeme se sítí vlastních specialistů, kteří se společně podílí na každé zakázce. I díky tomu se prodeje jedné nemovitosti může účastnit až desítka specialistů pro jednotlivé konkrétní kroky, kteří nejsou placeni provizemi, ale standardním platem,“ upřesňuje šéf Maxima Reality Vladimír Zuzák. Své lidi má firma třeba na asistenci při prohlídkách, předvýběr zájemců, technickou kontrolu nemovitosti, na home staging, focení nebo právní služby.

Firmy ze začátku předpokládají zájem v řádech desítek prodejů měsíčně, což by odpovídalo méně jak desetině z prodejů uskutečněných přes Bezrealitky. „Když to budeme dělat dobře, můžeme se dostat na stovky. Obrat Maximy by to zvýšilo o více jak sto procent. Byli bychom rádi, kdyby se k nám následně přidali další realitní specialisté,“ říká Zuzák.

Web Bezrealitky měsíčně navštíví více než půl milionu lidí, každý měsíc se jeho prostřednictvím prodá zhruba 800 a pronajme kolem 4000 nemovitostí. Portál také nabízí kompletní správu a pronájem nemovitosti pro investory.

Maxima Reality v roce 2020 prodala nemovitosti za více jak dvě miliardy korun, obrat na provizích dosáhl 71 milionů. Firma se loni rozšířila do regionů a pokrývá už téměř celou republiku.

