Na byty jsou pořád fronty. Nečekám, že zlevní

Trh s bydlením je zatím proti koronaviru imunní. Banky letos v hypotékách rozpůjčují víc peněz než kdykoli dřív. Že nemovitosti jedou, potvrzuje i Robert Hanzl. Jeho Next Reality letos vyrovnala loňské obchody už za prvních osm měsíců roku. V krizové době se firmě daří a mohla si dovolit přijít i s novinkou v podobě družstevního bydlení.

Na jaře se během karantény realitní obchody krátce zastavily. Na podzim ale banky hlásí hypoteční rekordy. Byli jste jako realitní makléři dobře připravení?

Máme call centrum a z příchozích hovorů každý den přesně vidíme, co se s trhem děje. Když v půlce března přišly první restrikce, propadl se zájem klientů zhruba na třetinu. Každý další týden šel ale zhruba o pět procent nahoru a v červnu jsme byli na předcovidové úrovni. V létě bývá okurková sezóna, jenže letos to bylo jiné. Srpen byl náš historicky nejlepší měsíc. Veškerý propad jsme dohnali a za prvních osm měsíců měli stejný obrat jako za celý minulý rok. Je to dáno i růstem počtu poboček a realitních makléřů, ale i bez toho bychom letos výrazně rostli.

Robert Hanzl Zdroj: Next Reality Generální ředitel skupiny Next Reality, kterou založil s Romanem Vlasákem v roce 2006, spoluzakladatel Realitního vzdělávacího institutu, člen asociační rady Asociace realitních kanceláří a předseda sekce Realitního zprostředkování při Hospodářské komoře hl. města Prahy. Je mu 41 let, pochází z Pardubic a do Prahy se přestěhoval v roce 2003, kdy tu začal působit jako realitní makléř.

Na jakých jste tedy číslech?

Loni jsme měli obrat 200 milionů korun, v prodejních cenách nemovitostí to bylo 2,5 miliardy korun. Letos plánujeme obrat 300 milionů a prodej nemovitostí za čtyři miliardy korun. Jde o čísla za celý holding, kam kromě Next Reality patří třeba také Českomoravský realitní fond, který se specializuje na rychlý výkup nemovitostí.

Jak to, že realitní trh v krizové době roste?

Zatím platí to, co platilo dlouhodobě: zájem o nemovitosti je vysoký a nabídka nízká. Nějaké změny se ale dějí přinejmenším v Praze. Před covidem domácí poptávce konkurovali lidé, kteří se sem stahovali z celého světa, ať už za prací, nebo za investicemi. Praha táhla poptávku i růst cen, které se z ní rozlily i do středních Čech, protože v Praze už vlastně nebylo co koupit. S covidem padla poptávka ze zahraničí, nejsou tu zahraniční investoři a nefunguje Airbnb. Kvůli tomu teď klesají v Praze 1 ceny bytů zhruba o 20 až 30 procent. V jiných částech Prahy a dalších městech ČR se to ale neděje.

Proč?

Ekonomika zatím jede dál, pár oborů to schytalo, ale většina firem dobře funguje. Úroky hypoték jsou velmi nízké. Spoustě lidí také rostou úspory, nekupují třeba drahé dovolené. A nemovitosti vnímají jako jistou investici, zvlášť v takhle rozkolísané době. Setkal jsem se v poslední době s celou řadou lidí, kteří mi říkali, že všechny peníze, které měli v bance nebo akciích, chtějí dát do nemovitostí. A nejde jenom o investice. Roste i zájem o rekreační nemovitosti, když se nedá jezdit na dovolené.

Jaké procento z realitních obchodů jsou nemovitosti, které si lidé kupují pro vlastní potřebu, aby v nich pak sami bydleli?

Přesné číslo nemám, ale určitě pořád většina. Odhaduji, že jako investici kupuje byt 20 až 30 procent lidí. Problém je, že byty nejsou. V databázi máme tisíce zájemců o malé a středně velké byty, kterým kdybych nabídl volný byt v jakémkoli městě, okamžitě ho koupí. Ale byty prostě nejsou.

Ceny bydlení tedy dál rostou.

Od začátku roku o nějakých pět až deset procent. Pomohlo tomu i zrušení daně z nabytí. Ta čtyři procenta, která z ceny nemovitosti platil kupující, se plynule přelila do cen nemovitostí. Nečekám, že by ceny bydlení měly stagnovat nebo klesat. Lidé chtějí kupovat.

Najdou se kromě zmíněného centra Prahy i jiné výjimky, kde ceny nerostou?

Severozápad Česka. Karlovarský kraj je výrazně zasažený covidem. Je to kraj závislý na lázeňství a cestovním ruchu, což jsou obory, které trpí. Roste tam nezaměstnanost a klesá i poptávka po bydlení. Navíc už dřív někdejší ruská klientela přesídlovala z Karlových Varů do Prahy, teď se to ještě uspíšilo. Ústecký kraj je specifický dlouhodobě, tam se nic moc nemění a ceny stagnují.

Jak je to s nájmy?

To je jiná kapitola. Byty koupené na investice jdou hned na trh, poptávka po pronájmech ale klesá. Jsou zavřené školy, studenti jsou doma. Nepřicházejí noví zaměstnanci ze zahraničí, kteří jinak hledávají nájemní bydlení. Ve velkých městech se projevil i pád turismu a Airbnb. O krátkodobé pronájmy teď není vůbec zájem. Všechny tyhle byty přešly na trh standardních pronájmů. Na Staroměstském náměstí si teď můžete pronajmout bydlení za cenu nájmu v paneláku na Praze 4. A to zas snižuje poptávku v okrajových částech Prahy a nájmy klesají i tam. Ve velkých městech jdou nájmy dolů i o pětinu.

Před rokem a půl jste zahájili spolupráci s poradenskou společností Partners. Jak to funguje?

Předáváme si kontakty na prodávající a na lidi, kteří chtějí finanční služby. Máme už po republice několik společných poboček a budeme přidávat další. Můžeme nabídnout kompletní profesionální služby v oblasti realit a finančního poradenství pod jednou střechou.

Největší nouze v realitách jsou byty na prodej a poradci mají často jako první informaci o tom, že jejich klient bude nemovitost prodávat. Partners za to od nás dostávají část provize, když se obchod povede. My zas Partners zprostředkováváme kontakt s lidmi, kteří chtějí kupovat nemovitosti. Všichni to jsou možní zájemci o hypotéku a další finanční produkty. A klient z toho těží, protože se u nás nemusí o nic starat. Zajistíme mu komplet pořízení bydlení včetně úvěru a pojištění.

Nedávno jste spustili projekt Chytře bydlím, se kterým se zaměřujete na družstevní bydlení. To zní jako velké retro.

Ale není. Družstevní bydlení bylo atraktivní v devadesátých letech, pak ho převálcovalo osobní vlastnictví. Stále ale jsou lidé, pro které družstevnictví dává smysl. Třeba developer Finep tak prodá podstatnou část všech bytů, které postaví. My cílíme na klienty, kteří nemají hotovost nebo ji nechtějí použít na pořízení bydlení. Dál je to pro lidi, kteří nemůžou získat hypotéku, jde třeba o živnostníky, o cizince nebo o starší lidi, kterým už banka nepůjčí. Chceme přes tuto službu dělat obchody za 500 milionů korun ročně, vidíme v tom velký potenciál.

Jak to funguje?

Klient si vybere byt nebo rodinný dům kdekoli v Česku a dá ho do družstva, která my zřizujeme. Nemusí prokazovat příjmy, splácení lze nastavit až na 35 let. Musí mít aspoň 20 procent ceny z vlastních zdrojů. Úroková sazba se nyní pohybuje od 4,5 do 5,5 procenta ročně, fixace je na pět let. Spolupracujeme na tom s Raiffeisen stavební spořitelnou, která družstvu na nákup bytů či rodinných domů půjčuje. Klient se stává členem družstva a úvěr splácí. Kdykoliv si bydlení může navíc převést do osobního vlastnictví.

Proč jste tuto službu zřídili?

Inspirací nám byly bezpříjmové hypotéky, které banky dřív nabízely, ale dnes už dělat nejdou. Zjišťovali jsme, kolik těch hypoték v minulosti bylo, a vyšlo nám, že zájem o ně mělo až 15 procent klientů, kteří se o půjčku zajímali.

Zmínil jste, že mezi vaše společnosti patří také Českomoravský realitní fond. Co ten dělá?

Specializuje se na výkup nemovitostí. Má vlastní kapitál, od bank si nepůjčuje. Nemovitost koupíme, zrekonstruujeme a prodáváme se ziskem. Zajímá to lidi, kteří potřebují rychle peníze. Když je nemovitost v pořádku, bez exekucí a věcných břemen, dokážeme třeba i do 48 hodin klientovi vyplatit až 50 procent její hodnoty. Až nemovitost prodáme, doplatíme sjednaný zbytek, až do celkových 85 % z prodejní ceny. Klasický prodej je obvykle na pět až šest měsíců. Člověk za to logicky dostane víc peněz než u okamžitého odkupu, ale musí si na ně počkat. Dělali jsme to nedávno třeba pro klienta, který potřeboval prodat dvě nemovitosti, protože měl zajímavou obchodní příležitost a spočítal si, že vydělá mnohem víc, když bude mít peníze hned. A to i přesto, že z nemovitostí dostal jen 85 procent ceny.

Jaké chyby lidé nejčastěji dělají, když prodávají bydlení?

Neseženou si všechny potřebné informace a jdou nemovitost prodávat sami. Na prodej bez makléře, který zastupuje jejich zájmy, mohou šeredně doplatit. Což už se mnohokrát stalo. Je to, jako kdybyste se rozváděl bez advokáta. Advokát protistrany vás připraví o peníze a vybojuje výhody na svoji stranu. Když prodáváte, chcete prodat za co nejvíc a asi i co nejdřív. Protistrana chce zase zaplatit co nejmíň nebo třeba odložit platbu. Jdou proti sobě odlišné zájmy. Kdo prodává sám, protože chce ušetřit provizi pro realitní kancelář, v drtivé většině případů dostane z prodeje míň peněz, než kdyby to dělal se solidním makléřem. Ten ji připraví k prodeji a dokáže cenu vyšponovat o dalších 5 až 10 procent. Makléř se také postará o všechnu související administrativu. Nemusíte řešit smlouvy nebo zápis do katastru.

Rozhovor vyšel v prosincovém čísle časopisu Finmag.

