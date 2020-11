Proč byty nezlevňují. Virus má silné soupeře

Průměrná tržní cena bytů v Česku byla v letošním druhém čtvrtletí o víc než desetinu vyšší než ve stejném období loňského roku. Za posledních deset let zdražily byty v průměru už o tři pětiny (60,3 %), ukazují data Hypoteční banky.

Víc než desetinový (10,4 %) meziroční nárůst hlásí za druhé čtvrtletí i společnost Deloitte, která zpracovává informace o prodejních cenách z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí. Průměrná cena za metr čtvereční stoupla na 67 tisíc korun za metr čtvereční. Statistika zahrnuje Prahu i krajská města, a to jak nové, tak starší byty.

Podle údajů Eurostatu, který byty sleduje společně s rodinnými domy, stouply v letošním druhém čtvrtletí ceny nemovitostí v Česku v průměru o 7,7 % oproti loňskému dubnu až červnu.

Když porovnáme jenom letošní první a druhé čtvrtletí, vidíme, že zdražování zpomaluje – data Hypoteční banky ukazují růst o 2,5 %, podle prodejních cen sledovaných Deloitte o 2,4 % a podle Eurostatu o 1,6 %.

Pořád je to ale růst – místo výraznějšího zlevnění, které po příchodu koronaviru mnozí očekávali. Realitní trh tak zatím reaguje jinak než v předchozích ekonomických krizích, kdy byty zlevňovaly (pro přesnost: odborně vzato jsme zatím jenom v recesi).

Pořád dobrá investice

„Jakkoli mnozí z nás na jaře čekali pokles cen nemovitostí v důsledku koronakrize, opak je pravdou,“ říká ekonom České spořitelny Michal Skořepa. Na poptávku i nabídku podle něj působí řada různých vlivů. Dominantní slovo však zatím mají ty, které posilují poptávku a oslabují nabídku.

Motorem zájmu o nákup bytu se v posledních měsících stalo zrušení daně z nabytí nemovitosti v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami hypoték. Lidé také v těžkých dobách – ještě víc než jindy – vnímají právě nemovitosti jako jednu z nejbezpečnějších investic.

„Poptávku posiluje i to, že lidé chtějí případnou příští karanténu nebo práci z domova trávit v takovém bydlení, které bude větší nebo blíž přírodě a čerstvému vzduchu,“ konstatuje Skořepa. Ne náhodou se tedy jakýmsi koronavirovým hitem staly rekreační nemovitosti.

„Silný zájem o koupi nemovitostí lze očekávat i v nejbližších měsících, přestože jejich ceny dále rostou. Zájemce motivují ke koupi klesající sazby u hypotečních úvěrů. Vliv má také oprávněná obava kupujících, že se ceny budou dál zvyšovat,“ říká Barbora Merknerová, makléřka společnosti Century 21 Ruby.

Další důvod přidává ekonom ČSOB Petr Dufek. „Realitní trh v podstatě nereaguje tak, jako v předchozích dvou recesích, kdy naopak byty zlevňovaly. Důvodem jsou nejspíš jen levné peníze. A to nejenom z pohledu možnosti si je vypůjčit, ale především je investovat,“ myslí si.

„Nedostatek investičních příležitostí v době záporných úrokových sazeb a negativních výnosů dluhopisů prostě zatraktivnil realitní trhy v některých zemích natolik, že se investice do bytů staly vyhledávanou příležitostí. A to nejenom pro drobné investory, ale i ty institucionální,“ dodává Dufek při pohledu na čísla Eurostatu.

Velikost nabídky přitom dlouhodobě omezuje nepružná stavební legislativa, způsobující průtahy ve výstavbě. A také dlouhodobý nedostatek dělníků, který pandemie ještě vystupňovala.

„Kvůli omezení cestování chybějí stavebním firmám zahraniční pracovníci. Vládou slibovaná vlna investic může navíc kapacity volné pro výstavbu bydlení ještě snížit,“ vysvětluje Skořepa.

Čekáte na byty z nesplácených hypoték?

Tuzemské banky hlásí, že zájem o úvěry na bydlení překonává rekordy. V září si Češi půjčili na hypotékách celkem 22,5 miliardy korun, zářijový průměr let 2016 až 2019 přitom činí jenom 18,1 miliardy korun.

Zvyšující se objemy hypoték jsou však ovlivněny právě prudce rostoucí cenou bytů. Když se podíváme jenom na počet smluv, sjednává se jich letos méně než v předchozích letech. Zájem je přesto silný. Pomáhají mu i klesající úrokové sazby blíží se rekordním minimům.

Podle statistiky Fincentrum Hypoindex dosáhl průměrný úrok hypoték v září 2,07 %. Takhle nízko byl naposled v září roku 2017. Rekord drží konec roku 2016, kdy v listopadu a prosinci klesla průměrná sazba na 1,77 %.

„Koronakrize vedla k prudkému propadu tržních úrokových sazeb, od nichž banky odvíjejí úročení hypoték. Česká národní banka rovněž během jara prudce snížila své úrokové sazby, aby tak ekonomiku v čase krize nedusila,“ vysvětluje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Zájem o hypoteční úvěry se podle něho může radikálně změnit až ve chvíli, kdy krize ve větší míře dopadne i na pracovní trh.

V listopadu končí až půl roku trvající odklad splácení úvěrů. Na možnost, kterou jim nejdřív dobrovolně poskytly banky a pak i přímo zákon, dosáhlo skoro 360 tisíc z víc než 400 tisíc zájemců. Toto číslo ale zahrnuje vedle hypoték i spotřebitelské nebo podnikatelské úvěry – samotných hypoték pro domácnosti bylo odloženo asi 94 tisíc.

Banky avizují, že výraznější problémy se splácením teď nečekají. Zvlášť ne u domácností, protože právě úhrada hypotéky je pro lidi prioritou. Banky zároveň slibují, že k případným žádostem o další odklad budou vstřícné. Obecně větší problémy než u hypoték čekají u podnikatelských úvěrů. Konkrétnější odhady ale nezveřejňují.

O tom, že banky nevidí budoucnost tak černě, svědčí i pokračující zlevňování hypoték. Nabídkové úrokové sazby se v říjnu – po 45 měsících – dostaly pod dvě procenta, ukazují data makléřské společnosti Golem Finance.

Kdyby se do problémů se splácením dostalo větší množství domácností, ovlivnilo by to určitě i trh nemovitostí. „Navýšení počtu nesplácených hypoték by se mělo logicky promítnout do růstu úrokových sazeb. Do toho by se na trh dostalo velké množství těchto nesplácených nemovitostí,“ říká Martin Březina z realitní kanceláře RE/MAX Alfa. Kombinace skokového nárůstu nabídky a zdražení hypoték by pak mohla vést ke zlevnění nemovitostí. Případná pomoc ze strany bank by mohla dopad na trh zmírnit.

Michal Skořepa v této souvislosti velké změny na trhu neočekává: „Dopad konce moratoria bude podle mého názoru velmi slabý. U hypoték pokrývá jen pár procent celku a z nich bude mít potíže se splácením opět jen pár procent,“ očekává analytik České spořitelny.

Cesty k dostupnějšímu bydlení

Začnou tedy nemovitosti v Česku někdy zlevňovat? V dlouhodobém horizontu odborníci předpokládají spíše jejich konstantní mírný růst. „Aby růst cen nemovitostí výrazněji zpomalil, musela by koronavirová krize udeřit ještě silněji nebo trvat mnoho měsíců,“ myslí si Kovanda.

Momentálně je vidět aspoň snižování některých přehnaných nároků prodávajících. „Těžko už teď budou lidé kupovat byt 3+1 v panelovém domě před rekonstrukcí za více než šest milionů korun, jak bylo před březnovým vypuknutím pandemie stále ještě možné,“ říká Jan Martina, oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality.

Michal Skořepa mluví o třech základních způsobech, jak tlumit rychlý růst cen nemovitostí, respektive zmenšit náskok poptávky před nabídkou. Prvním je urychlení výstavby nových domů a bytů. Dále by podle něj pomohla účinnější regulace nájemního bydlení. A vyšší daň z nemovitosti by mohla omezit masivní skupování volných nemovitostí ze strany investorů.

„Za nejrychlejší pokládám poslední uvedenou cestu, která ale bude politicky průchodná pouze v případě, že do této daně vneseme progresi. Tedy že zvýšená daň se nebude týkat nemovitostí, v níž daná domácnost skutečně bydlí nebo kterou dlouhodobě pronajímá,“ dodává Skořepa.