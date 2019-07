Nemovitosti: Čas vystavit vysvědčení. Jak si letos vede trh s realitami

Co se letos stalo na (zejména pražském) trhu s nemovitostmi. Co se ještě stane. A tipy pro prodávající i kupující.

Polovička roku 2019 je za námi a k dispozici je poměrně dost ukazatelů a dat, na jejichž základě můžeme hodnotit kondici realitního trhu a usuzovat na tendence, které se na něm projevují, a především budou projevovat v budoucnu. Jen předesílám, že převážně se zabývám trhem pražským. Něco sice platí pro český trh s nemovitostmi obecně, v něčem je Praha zvlášť od některých regionů odlišná. Pořád je ale největší…

Na začátku roku to vypadalo, že zájem o nemovitosti vychládá a opadá. Potvrdilo se to v dalších měsících, nebo se trh zmátořil a obchoduje se zase čileji? Zkusme si na pomoc vzít několik statistik, ze kterých se aktivita na trhu dá vyčíst:

První takovou statistikou je počet kupních smluv zapsaných do katastru nemovitostí pro území Prahy. Data máme k dispozici za první čtvrtletí roku 2019, při porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku to vypadá na pokles počtu prodejů v Praze skoro o čtvrtinu.

leden až březen 2018 leden až březen 2019 Změna v % Množství úplatných změn vlastnictví v katastru nemovitostí, katastrální pracoviště Praha 6877 5201 -24,37 % Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální

Druhou statistikou je počet a objem poskytnutých hypoték. Informace máme za leden až květen 2019 a pro celou Českou republiku. Meziročně v Česku počet poskytnutých hypoték klesl zhruba o 27 procent a jejich objem se snížil o zhruba 21 procent. Je ale taky patrné, že počet i objem hypoték v meziročním srovnání zase postupně narůstá a situace se po prudkém propadu začátkem roku pomalinku stabilizuje.

Poskytnuté hypotéky. Srovnání 2018 a 2019 2018 2019 Změna v % Počet Objem (mld. Kč) Počet Objem (mld. Kč) Počet Objem Leden 7783 16,50 4764 10,93 -38,79 % -33,76 % Únor 7446 15,96 4961 10,88 -33,37 % -31,83 % Březen 9087 19,25 6658 14,75 -26,73 % -23,38 % Duben 7896 16,87 6395 14,62 -19,01 % -13,34 % Květen 7819 16,76 6977 15,93 -10,51 % -4,95 % Celkem 40 031 85,34 29 775 67,11 -25,62 % -21,36 % Zdroj: Hypoindex.cz

Další statistikou je počet nabídek nových bytů v Praze. Poslední známá data jsou ke konci dubna 2019: počet nabídek nových bytů meziročně vzrostl o pětinu.

duben 2018 duben 2019 Meziroční změna v % Počet nabídek nových bytů, Praha 4827 5775 19,64 % Zdroj: www2.deloitte.com

A jak je na tom nabídka starších bytů v Praze? Orientačně nám může posloužit počet inzerátů na nejsledovanějším realitním portálu sreality.cz: meziročně se nabídka zvýšila zhruba o pět procent:

21. 6. 2018 21. 6. 2019 Změna v % Počet nabídek bytů na prodej Praha 5804 6068 4,55 % Zdroj: Sreality.cz

Ještě se pro zajímavost můžeme podívat, jak dlouho zůstávají byty v Praze v nabídce. Podle portálu reality.idnes.cz se meziročně prodloužila doba nabízení bytů v Praze z 80 na 96 dní, prodat trvá déle. Můžu to potvrdit i zkušenostmi z vlastní praxe. Na prohlídky chodí proti loňsku odhadem polovina lidí a než se najde vážný zájemce o koupi, je to otázka spíš měsíců než týdnů, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.

Suma sumárum – silný útlum a realitního trhu není nějaký pocit, dokládá ho praxe i čísla.

Co se vlastně stalo a jak to bude dál

Hlavní příčinu poklesu zájmu o nemovitosti vidím v nabídkových cenách. Zažili jsme několik let rychlého růstu cen, donekonečna ale tímhle tempem růst nemůžou. Ceny jsou zatím vyšponované na maximum a těch, co v Praze na koupi nemovitosti dosáhnou už prostě zbylo málo. Dalším faktorem jsou opatření ČNB na zpřísnění pravidel při poskytování hypoték, ty pokles zájmu o nemovitosti ještě prohloubily.

Poptávka po nemovitostech je úzce spojena se všeobecnou ekonomickou situací a náladou. Když se nezaměstnanost drží při zemi a naopak rostou mzdy a zisky firem, je poptávka po nemovitostech vždycky vysoká. Takové období prožíváme právě teď, a dokud. to tak bude, nečekejme významnější pokles cen realit.

Samozřejmě, pokud nás čeká ještě pár let růstu ekonomiky a výplat a kupní síly, pak se dá čekat, že se pomaličku každý rok budou zvedat i ceny domů a bytů. Pokud naopak přijde krize, lidi se začnou bát o práci nebo o ni rovnou přijdou, mzdy budou klesat, podnikatelé budou bojovat o přežití, pak se ceny se pohnou dolů – a to třeba i velmi rychle a i v řádech desítek procent. Možná si řeknete, že Praha je místo, kde ceny nemovitostí nikdy neklesnou – a v zásadě to může být pravda z dlouhodobého hlediska, když se díváte optikou desítek let. Ale krátkodobě za krize ceny klesají o desítky procent i v metropolích jiného kalibru, než je Praha – v Londýně nebo New Yorku. A nevidím jediný důvod, proč by se Praze měl pokles vyhnout.

Odrážky Nemovitosti v Praze ceny nemovitostí letos už neporostou

nebudou ale ani klesat

počet prodaných nemovitostí v Praze poklesne v roce 2019 proti loňsku o cca 15 procent

nabídka nemovitostí, zvlášť novostaveb, se bude zvětšovat

doba prodeje se bude prodlužovat

když nabídnete prodej za loňskou cenu, do pár měsíců prodáte

když si k loňské ceně budete přirážet, máte malou šanci

úroky hypotéky můžou kvůli konkurenci ještě maličko klesnout, můžete se dočkat speciální akce, ale počítejte v zásadě s dnešní úrovní sazeb

Kdybych chtěl koupit

Rozhodující je, jestli chcete kupovat nemovitost na dlouho, nebo počítáte s tím, že byste ji za několik let posílali zase dál. V druhém případě bych za aktuální tržní ceny nekupoval. Pravděpodobnost, že ceny budou za pár let nižší, je příliš vysoká, spekulace by se mohla nevyplatit.

Daniel Kotula Daniel žije na volné noze, podniká jako realitní makléř pro Prahu v kanceláři RE/MAX City, kterou také spoluvlastní, a kde se věnují zejména prodeji a pronájmu nemovitostí. Píše články, pořádá kurzy investování do nemovitostí a občas nějakou tu nemovitost taky koupí. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, oženil se a má dvě děti.

Pokud počítáte s tím, že nemovitost ve vašem vlastnictví zůstane dlouho, deset a víc let, koupě bych se nebál ani za dnešní ceny. Dlouhodobě hodnota nemovitostí v Praze nejspíš poroste. Na druhou stanu, pokud to nehoří, není taky kam spěchat. Je dost pravděpodobné, že bude přibývat nemovitostí v nabídce, a že se tedy při větším výběru ceny zvedat nebudou. Díky tomu, že je obecně méně kupujících, můžeme narazit i na nabídku za dobrou cenu nebo si dobrou cenu vyjednat. V Praze bude přibývat nabídek zejména v novostavbách, a to s ohledem na to, že právě v tomto roce je plánována rekordní bytová výstavba.

Kdybych chtěl prodat

Zásadně lepší doba na prodej v blízké budoucnosti nebude. Možná za deset nebo patnáct let zažijeme další vrchol cen nemovitostí… Ale pokud se nechcete o nemovitost tak dlouho starat, pronajímat ji (pokud se k tomu vůbec hodí) a pokud máte lepší plány, kam s penězi za ni, pak můžete s klidem v duši prodat teď, neproděláte.

A kdybych byl developer…Prodával bych co nejdřív, i kdybych měl jít s cenou trochu dolů. Počet nových bytů půjde nahoru a prodat za slušnou cenu je jednodušší teď, když je v nabídce ani ne šest tisíc nových bytů, než když bude jich bude třeba devět tisíc.