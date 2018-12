Prodej nemovitosti. Dát, či nedat realitce exkluzivitu?

Když s realitní kanceláří uzavřete smlouvu o exkluzivitě, dáváte jí tím výhradní právo zastupovat vás jako vlastníka při prodeji nemovitosti. Ať už je exkluzivita sjednána v samostatné smlouvě nebo zahrnuta jako doložka ve smlouvě jiné, pro makléře znamená následující: má jistotu, že když se bude snažit, vyplatí se mu to, protože získá odměnu. Má tedy motivaci investovat do kvalitního nafocení, homestagingu, tedy vkusného zaranžování interiéru před focením, i do placené inzerce.

Makléři tedy mívají takové smlouvy v oblibě. Co ale znamenají pro jejich zákazníky? Jednak to, že po smluvenou dobu nemůžete prodat nemovitost jinde (respektive můžete, ale se sankcí). Zároveň byste ale měli získat lepší servis a ve výsledku prodat za vyšší cenu.

Proč exkluzivitu

Když od vás makléř nemá exkluzivitu, může ho to svádět k tomu, aby svou péči věnoval nejprve nemovitostem, u kterých exkluzivitu sjednal. To samozřejmě pro prodávajícího není ideální situace. Navíc pokud realitní makléř (respektive realitka) sežene zájemce o koupi, bez exkluzivity ho to tlačí k tomu, aby vám doporučil slevit z kupní ceny dříve, než by třeba bylo nutné – jeho zájmem v takové chvíli je, aby se prodej uskutečnil co nejdřív a on získal odměnu.

Smlouva o exkluzivitě tento nesoulad zájmů odstraní, rozdílné zájmy prodávajícího a makléře sladí. Makléř s exkluzivitou se nemusí bát, že pokud obchod nedotáhne, „vyfoukne“ mu ho i s provizí makléř od konkurence. Místo co nejrychlejšího prodeje tak má větší motivaci soustředit se na prodej za nejvyšší možnou cenu.

Víc realitek = větší šance?

Spousta lidí si myslí, že je lepší zadat nemovitost hned několika realitním kancelářím. Věří, že by tak mohli oslovit více zájemců a dosáhnout na vyšší prodejní ceny. V praxi to tak bohužel často nefunguje. Různé realitky a jejich makléři se totiž navzájem nebudou koordinovat, a tak se může stát, že nemovitost bude inzerována s různými cenami. Potenciální zájemce zpravidla zareaguje na tu nejnižší nabídku. Navíc usoudí, že potřebujete prodat rychle a možná bude ještě tlačit na snížení ceny.

Druhé riziko spočívá v tom, že inzeráty se můžou lišit nejen v kupní ceně, ale i v popisu nemovitosti. Pokud se zájemce dočte v několika různých inzerátech o té samé nemovitosti pokaždé něco jiného, jeho důvěru to může značně nalomit. Obzvlášť pokud se budou lišit některé důležité parametry.

Co si ve smlouvě pohlídat

Pokud nejste stoprocentně přesvědčeni, že je dobré naložit hledání kupce své nemovitosti na bedra jediné realitní kanceláře, nemusíte exkluzivitu sjednávat hned třeba na celý rok. Není špatně ji poskytnout na zkoušku na pár týdnů nebo měsíců, během kterých se přesvědčíte, jestli makléř dělá svoji práci dobře – tedy zda vám aktivně shání potenciální kupce a zda s vámi dobře komunikuje. Exkluzivitu pak samozřejmě můžete udělit znovu, třeba i na delší období.

Aby smlouva nebyla porušena, obvykle se v ní sjednávají i sankce za její nedodržení. Ověřte si, aby nebyly nepřiměřeně vysoké. Věnujte také pozornost tomu, zda si realitka do smlouvy nevložila klauzuli o tom, že v případě neúspěchu s prodejem náklady na propagaci realitní kanceláři uhradíte vy.

Smlouva o exkluzivitě by měla určitě obsahovat smluvní strany, specifikaci nemovitosti, která se má prodat, a výši odměny za zprostředkování prodeje. Důležité jsou i podmínky odstoupení od smlouvy. Také je dobré si ve smlouvě výslovně sjednat, jaké služby vám realitní makléř za možnou provizi a poskytnutou exkluzivitu dodá, tedy jak bude nemovitost propagovat a co vše pro prodej udělá. Seriózní realitní kancelář nemá potřebu smlouvou o exkluzivitě dostávat své klienty dostávat do nevýhodné pozice.

Za kvalitní realitní kancelář hovoří její reference. Stává se, že na vlastních webových stránkách některé realitky uvádějí smyšlená doporučení, nicméně pokud budete čerpat z více zdrojů, jako jsou například reference na Google, Firmy.cz nebo Facebooku, můžete získat dobrou představu, co od konkrétní realitní kanceláře očekávat. Pro ještě větší míru jistoty prověřte ve vyhledávačích či sociálních sítích profily, které referenci poskytly, abyste zjistili, zda si realitní kancelář nevytvořila reference sama.