Očima expertů: Čekat s prodejem nebo nákupem nemovitosti?

Rychlý růst cen nemovitostí. Horší dostupnost hypoték kvůli regulacím ČNB. Dlouhá stavební řízení. Konec levných peněz. Na nemovitostním trhu v České republice je teď hodně rušno. Poptávka po novém bydlení je stále vysoká a spousta lidí – ať uvažují o koupi, nebo o prodeji – přemýšlí, jestli má smysl čekat na to, že se cena bytů a domů pohne tím směrem, který by se jim vyplatil.

Prodávající snad mají situaci jednodušší, nic nesvědčí pro to, že by ceny nemovitostí začaly v dohledné době klesat, a poptávka je zatím celkově v převisu. Pro kupujícího je pak zásadní rozdíl v tom, jestli si nemovitost pořizuje z vlastních peněz, nebo na půjčku a jestli v ní má v plánu sám dlouhodobě bydlet, nebo jde spíš o krátkodobější investici. Při rozhodování určitě bude hrát velkou roli, že sazby hypoték se po dlouhé době asi už opravdu začnou ohýbat z dlouhodobých minim směrem vzhůru.

Jak to vidí ekonomové, finanční analytici a realitní makléři? Porostou ještě ceny nemovitostí, nebo se už blíží strop? Má pro kupující/prodávající, kteří v dohledné době uvažují o koupi/prodeji, smysl vyčkávat, nebo nemá cenu příliš spekulovat?

Josef Uchytil

finanční poradce Partners

Důvodů k dalšímu růstu je hned několik a všechny mají společný důsledek, totiž že poptávka po nemovitostech vysoce převyšuje nabídku. A jaké jsou ty důvody? Developerskou výstavbu zbrzdila novela stavebního zákona, nových bytů je málo. Nezaměstnanost je prakticky nulová a kupní síla českých domácností roste. A nikoli nakonec – cena peněz je stále proklatě nízká, ať si inflace dělá, co chce. Než dojde k uspokojení poptávky nebo výrazněji zdraží zdroje pro financování, mohou ceny nemovitostí i několik let růst. Jestli pak dojde ke zpomalení růstu, stagnaci nebo dokonce ke snížení cen nemovitostí (tj. ke splasknutí realitní bubliny), to bude záležet na tom, v jaký okamžik a jakou měrou pominou výše zmíněné důvody k růstu. Můj osobní odhad je, že po zhruba dvou letech nárůst cen zmírní. Pomůže tomu i to, co obvykle žádné pozitivní dopady nemá, totiž regulace ze strany ČNB – až se jí podaří vymyslet způsob, jak opravdu ztížit získání hypotéky.

A na závěr ještě rada. Ten, kdo řeší svou bytovou otázku, by neměl spekulovat, jestli jsou ceny vysoko nebo nízko. Investor musí vždy počítat s tím, že možná nakoupí dráž, než by musel, a výsledný výnos bude zkrátka o něco nižší.

Libor Ostatek

ředitel Golem Finance

Očekávám především změnu trendu, která se projeví spíš až v roce 2018. Tedy pokles dynamiky růstu cen nemovitostí. Osobně si nemyslím, že by trh dosáhl svého vrcholu, ceny porostou dál, ale bude docházet ke korekcím.

Vidím ale jasné signály, že u některých typů nemovitostí a v některých regionech ceny už stagnují. Proces korekce, kdy klienti nebudou ochotni platit tak vysoké ceny, se letos nastartoval. Nejmarkantnější mi přijde například v Praze u větších bytů, atraktivnějších lokalit, novostaveb.

Na druhou stranu bude setrvávat poptávka a hlad po nemovitostech i v příštím roce a to bude bránit plošné stagnaci či dokonce plošnému poklesu cen. Vyčkávání a kalkulace „v čase“ mi nedávají smysl, jde o spekulativní a hypotetickou rovinu. Nejlépe je zapojit selský rozum a mít dostatek informací o koupi či prodeji, především si pak v sobě vyjasnit, co chci koupit či proč chci nyní prodat. Vždycky se dá prodat i koupit s dobrým pocitem.

Andrea Vokálová

tisková mluvčí Hypoteční banky

Předpokládáme, že v některých regionech můžou ceny už začít stagnovat. V Praze je ale pro růst ještě určitý prostor, i když pravděpodobně už nebude tak prudký jako v posledním roce a půl. Na druhou stranu nelze očekávat větší poklesy cen a nabídka například bytů je v řadě měst nedostatečná. Jistě se tedy vyplatí nabídkové ceny pečlivě zvažovat, konzultovat s odborníkem – odhadcem. Vyčkávání na zlevnění se z důvodu zmiňované slabší nabídky nemusí vyplatit.

Daniel Kotula

realitní makléř RE/MAX

Když je nízká nezaměstnanost, rostou mzdy a podnikatelé vydělávají, lidé chtějí kupovat nemovitosti a jejich ceny rostou. Poptávku nezmění ani rostoucí úroky, to jsme viděli v letech 2005–2008, kdy sazby rostly z průměrných čtyř na šest procent, ale ceny nemovitostí stejně silně stoupaly. Měli bychom se tedy dívat na vývoj hospodářství – zde by se v následujícím roce nic podstatného změnit nemělo, takže i v roce 2018 budou ceny nemovitostí růst, otázka je jen o kolik. Částečně na trh dopadnou opatření ČNB a růst také přibrzďuje převod povinnosti placení daně z nabytí.

Kdybych se rozhodoval, jestli koupit dnes nebo několik let počkat, zásadní by pro mě bylo, jak dlouho nemovitost budu chtít vlastnit. Při plánu vlastnit jen několik let bych nákup odložil na lepší dobu. Ekonomický cyklus se opakuje zhruba co deset let, kolem roku 2019 by se mohla objevit nová krize, při které by ceny spadly o desítky procent. Kdybych chtěl vlastnit nemovitost dlouhodobě, třeba dvacet a víc let, nebál bych se kupovat ani dnes, protože je dost pravděpodobné, že na dalším vrcholu budou ceny vyšší, než jsou aktuálně, obzvlášť pokud budu nakupovat v perspektivních lokalitách.

Jakub Zámiš

obchodní ředitel Quantum reality

Ceny nemovitostí určených k bydlení začnou časem klesat. Otázkou je kdy a o kolik. Už několik měsíců v řadě vnímáme slábnoucí poptávku, což svědčí o změně očekávání vývoje cen mezi poptávajícími, kteří si více rozmýšlí, jestli koupit teď, nebo vyčkat. Nemalá část poptávajících odkládá nákup, následně se pak zvedají i ceny nájmů. Lidé, kteří jsou nuceni z jakýchkoliv důvodů nyní koupit, vítají zatím relativně nízké úrokové sazby hypoték, u kterých se vzhledem k politice ČNB očekává růst.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Na citelný růst cen nemovitostí, aktuálně nejrychlejší v celé Evropské unii, nám zadělalo trojí selhání státu a jeho úředníků.

Zaprvé: úředníci z centrální banky, bankovní radní, vytvořili stisknutím klávesy biliony nových korun. Ty jednak stlačily sazby hypoték a jednak snížením úroků „zneatraktivnily“ mnoho jiných forem spoření či investic. Obojí zvedlo poptávku po nemovitostech. ˇ

Zadruhé: selhali úředníci odpovědní za stavební řízení. Kvůli délce povolovacího řízení se v aktuálním žebříčku Světové banky (Doing Business 2017) nacházíme na 165. místě ve „vybrané“ společnosti zemí, jako je Ázerbájdžán, Uzbekistán nebo Libanon. Bravo!

Zatřetí selhávají i úředníci odpovědní za zkostnatělost územního plánování.

Ceny nemovitostí jen tak neklesnou, jen se zmírní rychlost jejich růstu, když centrální banka přestala s „tištěním“ bilionů. Od Nového roku také bude v účinnosti novela stavebního zákona, která postupně, i když jen částečně usnadní život developerům. Silnější korekci růstu cen nemovitostí lze čekat až letech 2020 a 2021, kdy budou výš úroky, růst české ekonomiky zpomalí ani ne polovinu letošní úrovně a růst reálných mezd zhruba na osminu nynějšího tempa.

Vladimír Zuzák

ředitel Maxima Reality

V Praze a okolí se ve středně- a dlouhodobém hledisku investice do nemovitosti vždycky vyplatí. Byty i domy patří mezi komodity, kde se ceny sledují desítky let. V dlouhodobém horizontu rostou. Za posledních deset let evidujeme v řadě lokalit růst v desítkách procent.

Na prodej nemovitosti je ideální doba. Lidé, kteří čekali, až se ceny vyšplhají, mají teď ideální příležitost prodat svoji nemovitost během podzimní sezóny stále se slušným ziskem.

Růst cen na trhu s již existujícími nemovitostmi zpomaluje, čekáme, že výrazně už ceny neporostou. Zejména ne v panelových zástavbách, kde jsou teď ceny vysoko nad skutečnou hodnotou nemovitostí. Na situaci začaly reagovat i banky při schvalování úvěrů na bydlení. Jejich odhady tržních cen bývají o stovky tisíc níž než aktuální prodejní cena, takže i bonitní klienti se dostávají do problému se získáním úvěru. Od nového roku navíc banky predikují další zvyšování úroků hypoték. To bude znamenat další úbytek kupujících.

Pokud někdo teď uvažuje o koupi nemovitosti a chce si brát hypotéku, nedoporučuji mu příliš dlouho otálet: ceny nemovitostí rozhodně nezačnou klesat tak rychle a závratně, jak stoupaly, a v kombinaci s avizovaným růstem hypotečních sazeb si čekáním nikdo nepolepší.

Jan Kruntorád

předseda dozorčí rady Gepard Finance

Často jsme slyšeli, že růst cen nemovitostí byl ovlivněn především výší úrokových sazeb hypotečních úvěrů. To si nemyslím. Hlavním motorem růstu cen nemovitostí byl nedostatek nemovitostí splňujících standard trhu. Nelze ale popřít, že dostupnost hypotečních úvěrů měla svůj podíl. A právě dostupnost úvěrů je poslední dobou korigována opatřeními ČNB, která omezila maximální výši LTV a některé další parametry limitující dostupnost hypotečních úvěrů. K tomu všemu to vypadá, že doba historicky nejnižších úrokových sazeb skončila. Pokud zvážíme všechny tyto okolnosti, domnívám se, že k dalšímu zásadnímu růstu cen nemovitostí není žádný racionální důvod.

Pokud jde o lidi, kteří si potřebují zajistit bydlení, nedomnívám se, že by nějaké spekulace měly smysl. Bydlení si potřebuji zajistit teď a tady. Ne možná za rok, když se „možná“ něco stane. Spekulovat na pokles cen v budoucnu znamená nezanedbatelnou možnost, že v budoucnu nakonec levněji nekoupím a možná nekoupím vůbec. Financování investičních nemovitostí se řídí trochu jinou logikou, pro otálení s pořízením vlastního bydlení ale nevidím důvod.