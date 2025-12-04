O 3000 korun víc než loni. Průměrná mzda přesahuje 48 tisíc

Hrubá měsíční mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí letošního roku na 48 295 korun. Je to o 7,1 %, respektive o 3194 korun navíc oproti stejnému období loni. Nová čísla zveřejnil Český statistický úřad.
„Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 4,5 %. Mediánová mzda dosáhla v tomto čtvrtletí 42 901 Kč,“ dodává Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce.
Medián mezd vyjadřuje hodnotu mzdy, kterou dostává zaměstnanec přesně uprostřed pomyslného souboru všech zaměstnanců seřazených vzestupně podle výše mezd. Oproti stejnému období loni vzrostl o 6,2 %. U mužů dosáhl 45 502 Kč, u žen byl 40 059 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 22 559 Kč a 82 064 Kč.
„Rozdíl mezi průměrnou a mediánovou mzdou roste nepřetržitě již čtyři kvartály, což vypovídá o selektivním zvyšování mezd klíčovým zaměstnancům v podnicích,“ podotýká ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek.
Průměrná mzda nejvíce vzrostla v profesních vědeckých a technických činnostech (+11,4 %), v kultuře a rekreačních činnostech (+9,8 %) a ve stavebnictví (+9,5 %).
„Nárůst mezd v rekreačních činnostech je spojen s vyšší inflací ve službách, ve stavebnictví růst mezd oproti 2Q (+11 %) mírně zvolnil, avšak poukazuje na zdražování stavebních prací, které je spojeno s nedostatkem pracovních sil ve stavebnictví,“ říká analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.
Nejvyšší průměrná mzda byla v Praze, dosahovala 61 129 korun. Naopak nejnižší průměrná mzda byla v Karlovarském kraji, pohybovala se na úrovni 41 675 korun. Karlovarský kraj byl jediným ze všech krajů České republiky, kde průměrná mzda nepřesáhla úroveň 43 000 korun.
Mzdy podle analytiků porostou obdobným tempem i v letošním posledním kvartálu. „Je tedy takřka jisté, že průměrná mzda za čtvrté čtvrtletí překročí hranicí 50 tisíc Kč, což bude poprvé v historii. Růst reálné mzdy by měl za uvedené období dosáhnout 4,5 %, což bude stejné tempo jako za celý rok 2025,“ dodává Sobíšek.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
