Na odměny na konci roku dosáhnou spíš lidé s vyšší mzdou, říká průzkum

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 25. 11. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Konec roku mívají zaměstnanci tradičně spojený i s odměnami. Vyplácejí se roční bonusy, odměny za dosažené výsledky, někde dokonce i třináctý plat. A někdo nedostane nic. Větší šanci na odměnu ale mají lidé na vyšších pozicích.

Průzkum portálu Platy.cz, provedený mezi téměř dvěma tisícovkami respondentů, ukazuje, že 41 procent zaměstnanců nedostává na konci roku žádné odměny. Část z nich – sedm procent z celkového počtu dotázaných – říká, že dřív firma odměny vyplácela, ale zrušila je.

Zbývajících šest desetin (59 procent) vánoční odměny aspoň v některých letech dostává. Téměř třetina zaměstnanců (31 procent) může s penězi navíc na konci roku počítat pravidelně, co rok. Ostatní pak podle výsledků firmy.

Nevyčerpaná dovolená 2025. Proč ji vybrat hned, kdy lze převést a kdy proplatitNevyčerpaná dovolená 2025. Proč ji vybrat hned, kdy lze převést a kdy proplatit

Poukázky ne, chceme peníze

Nejčastější odměnou na konci roku bývá výkonnostní bonus. Dostávají ho dvě třetiny zaměstnanců, kterým zaměstnavatel nějakou odměnu na konec roku vyplácí. Zhruba čtvrtina zaměstnanců pak má pevný třináctý plat. A zhruba sedm procent zaměstnanců dostává odměnu jinou než peněžní – poukázky, dárky nebo volno nad rámec dovolené.

Když se v průzkumu zaměstnanců ptali, jaká forma odměny jim přijde nejlepší, dárky a poukázky ocenila pouhá dvě procenta, celých 83 procent dotázaných má za to, že ten správný bonus na konci roku má být finanční.

Vyšší bere

Průzkum porovnával taky to, jakou šanci mají na odměny lidé s ohledem na výši příjmů. Rozdělil zaměstnance do tří skupin: na lidi se mzdou do 33 500 korun (nízké příjmy), od 33 500 do 100 tisíc korun (střední příjmy) a nad sto tisíc (vysoké příjmy).

Mezi lidmi s nejnižšími mzdami dostává odměnu na závěr roku aspoň někdy 46 procent respondentů. U zaměstnanců se středními příjmy je to 60 procent a mezi těmi s vysokými příjmy dokonce 67 procent lidí.

Anketa

Dostanete na konci roku odměnu?

S tím koresponduje i to, jak zaměstnanci s různou výší mzdy vnímají spravedlivost či nespravedlivost odměňování. Jen menšina nízkopříjmových vidí systém odměňování ve své firmě jako fér, u těch ve středním pásmu je to půl na půl. A z těch, co dostávají nad sto tisíc, si zhruba tři čtvrtiny myslí, že systém je nastavený spravedlivě.

Komu letos nadělí

Pokud jde o letošek, patnáct procent dotázaných už prý má nějakou prosincovou odměnu slíbenou, 31 procent lidí říká, že možná přijde, podle výsledků firmy. Šestadvacet procent ví, že i když někdy firma odměny někdy vyplácí, letos nic nedostanou. A 29 procent prostě netuší, případně vědí, že v jejich společnosti se odměny nikdy nedávají.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

