Za pracovní cestu dostanete víc. Roste stravné i paušál na auto

Kolik dostanete v novém roce? Spočítejte si čistou mzdu 2026
8. 12. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář
Dostali jste přidáno, měníte práci nebo vás jen zajímá, co udělá nový rok s vaší dosavadní mzdou? Naše kalkulačka ukáže, kolik vám zůstane čistého.
Zdroj: Shutterstock
Zaměstnanci na pracovní cestě dostanou v roce 2026 víc peněz. Od ledna opět stoupnou sazby stravného. O trochu vyšší bude také základní náhrada pro lidi, kteří jedou vlastním autem. Naopak znovu klesne paušál za benzin a naftu.
Jídlo a nealkoholické nápoje v restauracích a dalších „podnicích veřejného stravování“ podle Českého statistického úřadu opět zdražily, proto i zaměstnavatelé budou muset proplácet víc.
Minimální částka stravného se ledna zvyšuje o sedm korun v prvním pásmu (nejkratší cesty), o 11 korun ve druhém pásmu a o 17 korun ve třetím pásmu (nejdelší cesty).
Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanoví vyhláška pro rok 2026 následující pásma:
Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) došlo ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky:
Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice. Při překročení takového stropu se však příjem nad limit stává nejen předmětem daně u zaměstnance, ale také podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele.
Zaměstnanci nemusí nijak prokazovat, jaké konkrétní výdaje za jídlo a pití během pracovní cesty měli. Mají nárok na paušál podle počtu hodin bez ohledu na to, že ve skutečnosti utratili méně, nebo že třeba vůbec nejedli.
Jestliže však některé jídlo zajistí přímo zaměstnavatel (a pro zaměstnance je tedy zadarmo), stravné bude nižší. Takové jídlo může firma třeba zaplatit u domluveného partnera, zajistit během konference nebo zahrnout do úhrady ubytování v hotelu (formou plné penze či polopenze).
Za každé jídlo zadarmo, které má povahu snídaně, oběda nebo večeře, se stravné krátí
A nárok na stravné zaniká úplně, když zaměstnanec během pracovní cesty v rozsahu
Víc peněz dostanou i zaměstnanci, kteří na pracovní cestu jedou vlastním autem.
Takzvaná základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel pro rok 2026 stoupla o desetník na 5,90 Kč z dřívějších 5,80 Kč. Zvýšení reaguje na růst cen spojených s pořízením a provozem vozidel. U jednostopých vozidel (motorek) a tříkolek se základní náhrada pro rok 2026 nemění.
Nárok na vyhláškou určenou náhradu má automaticky každý, který se souhlasem zaměstnavatele použije ke služební cestě vlastní auto. Náhrada má kompenzovat opotřebení auta a jeho servis.
Kromě toho má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, nebo podle paušálu stanoveného vyhláškou.
Pokud zaměstnanec dostane paušál, má od ledna 2026 nárok na:
Cena paliva se vynásobí spotřebou auta podle technického průkazu a počtem ujetých kilometrů.
Při použití veřejné dopravy nebo taxi proplácí zaměstnavatel skutečné výdaje na základě dokladu, tedy nejčastěji jízdenky. Podobně je to s ubytováním. V obou případech by s tím ale šéf měl předem souhlasit – aspoň rámcově se zvoleným druhem dopravy či ubytování a jeho očekávanou cenou.
Zaměstnanec má nárok i na proplacení dalších nutných výdajů, které souvisí s pracovní cestou. Jde například o poplatek za parkování, mýtné, úschovu zavazadel a podobně. I v tomhle případě se proplácejí na základě dokladu (účtenky), případně podle obvyklé ceny v daném místě a době.
Na vyšší stravné než dřív budete mít v roce 2026 nárok při cestě do osmnácti zemí či skupin států – mimo jiné se zvyšuje pro Německo, Slovensko a Bulharsko (shodně o pět eur) nebo pro USA (o pět dolarů).
Kompletní přehled změn pro rok 2026 (abecedně):
Stravné pro rok 2026 ukazuje následující tabulka. Ta se může změnit i během roku, jestliže v některém státě dojde ke zvýšení nebo snížení cen o víc než 20 procent.
Oproti tuzemskému stravnému neuvádí tabulka povinné minimum, ale jen základní sazby, z nichž firmě stačí v zásadě proplatit 75 procent. Zaměstnavatel se totiž může rozhodnout, že sazbu sníží o čtvrtinu (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby dokonce o polovinu). Nepotřebuje k tomu ani souhlas zaměstnance – stačí, když mu takové snížení oznámí dopředu, jak potvrdil i Nejvyšší soud.
|Země
|Měna
Základní sazba stravného
pro rok 2026
|Afghánistán
|EUR
|45
|Albánie
|EUR
|40
|Alžírsko
|EUR
|50
|Andorra
|EUR
|50
|Angola
|EUR
|60
|Argentina
|USD
|55
|Arménie
|EUR
|50
|Austrálie a Oceánie – ostrovní státy (Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa)
|USD
|70
|Ázerbájdžán
|EUR
|40
|Bahamy
|USD
|60
|Bahrajn
|EUR
|45
|Bangladéš
|USD
|50
|Belgie
|EUR
|50
|Belize
|USD
|55
|Benin
|EUR
|45
|Bermudy
|USD
|50
|Bělorusko
|EUR
|45
|Bhútán
|USD
|50
|Bolívie
|USD
|50
|Bosna a Hercegovina
|EUR
|40
|Botswana
|EUR
|50
|Brazílie
|USD
|60
|Brunej
|USD
|40
|Bulharsko
|EUR
|45
|Burkina Faso
|EUR
|40
|Burundi
|USD
|55
|Čad
|EUR
|50
|Černá Hora
|EUR
|45
|Čína
|EUR
|50
|Dánsko
|EUR
|65
|Džibutsko
|USD
|65
|Egypt
|EUR
|50
|Ekvádor
|USD
|50
|Eritrea
|USD
|50
|Estonsko
|EUR
|45
|Etiopie
|EUR
|50
|Filipíny
|EUR
|40
|Finsko
|EUR
|65
|Francie
|EUR
|50
|Francouzská zámořská území (Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna)
|EUR
|50
|Gabon
|EUR
|50
|Gambie
|EUR
|45
|Ghana
|EUR
|55
|Gibraltar
|EUR
|40
|Gruzie
|EUR
|50
|Guatemala
|USD
|45
|Guinea
|EUR
|50
|Guinea-Bissau
|EUR
|45
|Guyana
|USD
|50
|Honduras
|USD
|45
|Hongkong
|EUR
|50
|Chile
|USD
|55
|Chorvatsko
|EUR
|50
|Indie
|EUR
|45
|Indonésie
|EUR
|40
|Irák
|EUR
|55
|Írán
|EUR
|40
|Irsko
|EUR
|55
|Island
|EUR
|65
|Itálie
|EUR
|55
|Izrael
|USD
|65
|Japonsko
|USD
|65
|Jemen
|EUR
|35
|Jihoafrická republika
|EUR
|50
|Jižní Súdán
|USD
|55
|Jordánsko
|EUR
|50
|Kambodža
|USD
|45
|Kamerun
|EUR
|50
|Kanada
|USD
|50
|Kapverdy
|EUR
|40
|Karibik – ostrovní státy (Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caico)
|USD
|60
|Katar
|USD
|50
|Kazachstán
|EUR
|45
|Keňa
|USD
|55
|Kolumbie
|USD
|45
|Komory
|USD
|55
|Konžská republika
|USD
|60
|Konžská demokratická republika
|USD
|65
|Korejská lidově demokratická republika
|EUR
|45
|Korejská republika
|EUR
|60
|Kosovo
|EUR
|50
|Kostarika
|USD
|50
|Kuba
|EUR
|60
|Kuvajt
|EUR
|45
|Kypr
|EUR
|45
|Kyrgyzstán
|EUR
|40
|Laos
|USD
|45
|Lesotho
|EUR
|45
|Libanon
|USD
|60
|Libérie
|EUR
|50
|Libye
|EUR
|50
|Lichtenštejnsko
|CHF
|75
|Litva
|EUR
|45
|Lotyšsko
|EUR
|45
|Lucembursko
|EUR
|55
|Macao
|EUR
|45
|Madagaskar
|EUR
|45
|Maďarsko
|EUR
|50
|Malajsie
|USD
|45
|Malawi
|USD
|45
|Maledivy
|USD
|60
|Mali
|EUR
|50
|Malta
|EUR
|50
|Maroko
|EUR
|50
|Mauretánie
|EUR
|50
|Mauricius
|EUR
|55
|Mexiko
|USD
|50
|Moldavsko
|EUR
|45
|Monako
|EUR
|45
|Mongolsko
|EUR
|45
|Mosambik
|EUR
|55
|Myanmar
|USD
|55
|Namibie
|EUR
|50
|Německo
|EUR
|50
|Nepál
|USD
|50
|Niger
|EUR
|50
|Nigérie
|EUR
|50
|Nikaragua
|USD
|45
|Nizozemsko
|EUR
|50
|Norsko
|EUR
|65
|Nový Zéland
|USD
|65
|Omán
|EUR
|50
|Pákistán
|EUR
|50
|Panama
|USD
|50
|Paraguay
|USD
|50
|Peru
|USD
|52
|Pobřeží Slonoviny
|EUR
|45
|Polsko
|EUR
|50
|Portugalsko
|EUR
|45
|Rakousko
|EUR
|45
|Rovníková Guinea
|EUR
|50
|Rumunsko
|EUR
|45
|Rusko
|EUR
|45
|Rwanda
|USD
|55
|Řecko
|EUR
|40
|Salvador
|USD
|45
|San Marino
|EUR
|55
|Saúdská Arábie
|EUR
|50
|Senegal
|EUR
|55
|Severní Makedonie
|EUR
|40
|Seychely
|EUR
|55
|Sierra Leone
|EUR
|40
|Singapur
|USD
|65
|Spojené arabské emiráty
|USD
|55
|Slovensko
|EUR
|40
|Slovinsko
|EUR
|40
|Somálsko
|USD
|55
|Spojené státy americké
|USD
|70
|Srbsko
|EUR
|40
|Srí Lanka
|USD
|50
|Středoafrická republika
|USD
|50
|Súdán
|USD
|55
|Surinam
|USD
|50
|Svatý Tomáš a Princův ostrov
|EUR
|40
|Svazijsko
|EUR
|50
|Sýrie
|EUR
|60
|Španělsko
|EUR
|50
|Švédsko
|EUR
|65
|Švýcarsko
|CHF
|75
|Tádžikistán
|EUR
|40
|Tanzanie
|USD
|55
|Thajsko
|EUR
|40
|Tchaj-wan
|EUR
|45
|Togo
|EUR
|45
|Tunisko
|EUR
|50
|Turecko
|EUR
|50
|Turkmenistán
|EUR
|45
|Uganda
|USD
|55
|Ukrajina
|EUR
|45
|Uruguay
|USD
|60
|Uzbekistán
|EUR
|40
|Vatikán
|EUR
|55
|Velká Británie
|GBP
|45
|Venezuela
|USD
|65
|Vietnam
|EUR
|40
|Zambie
|USD
|55
|Zimbabwe
|USD
|50
|Ostatní země neuvedené v příloze
|EUR
|35
|Zdroj: vyhláška ministerstva financí
