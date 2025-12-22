Peníze.cz
Za pracovní cestu dostanete víc. Roste stravné i paušál na auto

Petr Kučera | rubrika: Když se řekne | 22. 12. 2025
Když vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu, musí vám proplatit dopravu, jídlo a pití, ubytování a další nutné výdaje související s prací. Jak se mění cestovní náhrady pro rok 2026?
Zdroj: Shutterstock

Zaměstnanci na pracovní cestě dostanou v roce 2026 víc peněz. Od ledna opět stoupnou sazby stravného. O trochu vyšší bude také základní náhrada pro lidi, kteří jedou vlastním autem. Naopak znovu klesne paušál za benzin a naftu.

Tuzemské stravné 2026

Jídlo a nealkoholické nápoje v restauracích a dalších „podnicích veřejného stravování“ podle Českého statistického úřadu opět zdražily, proto i zaměstnavatelé budou muset proplácet víc.

Minimální částka stravného se ledna zvyšuje o sedm korun v prvním pásmu (nejkratší cesty), o 11 korun ve druhém pásmu a o 17 korun ve třetím pásmu (nejdelší cesty). 

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanoví vyhláška pro rok 2026 následující pásma:

  • 155 Kč až 185 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 236 Kč až 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 370 Kč až 442 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) došlo ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky:

  • 155 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 236 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 370 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice. Při překročení takového stropu se však příjem nad limit stává nejen předmětem daně u zaměstnance, ale také podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění jak za zaměstnance, tak za zaměstnavatele.

Zaměstnanci nemusí nijak prokazovat, jaké konkrétní výdaje za jídlo a pití během pracovní cesty měli. Mají nárok na paušál podle počtu hodin bez ohledu na to, že ve skutečnosti utratili méně, nebo že třeba vůbec nejedli.

Jestliže však některé jídlo zajistí přímo zaměstnavatel (a pro zaměstnance je tedy zadarmo), stravné bude nižší. Takové jídlo může firma třeba zaplatit u domluveného partnera, zajistit během konference nebo zahrnout do úhrady ubytování v hotelu (formou plné penze či polopenze).

Za každé jídlo zadarmo, které má povahu snídaně, oběda nebo večeře, se stravné krátí

  • o 70 procent u služební cesty v rozsahu 5 až 12 hodin,
  • o 35 procent u služební cesty v rozsahu od 12 hodin do 18 hodin,
  • o 25 procent u služební cesty v rozsahu nad 18 hodin.

A nárok na stravné zaniká úplně, když zaměstnanec během pracovní cesty v rozsahu

  • 5 až 12 hodin dostane zadarmo dvě jídla,
  • 12 až 18 hodin dostane zadarmo tři jídla.

Náhrada za vlastní auto 2026

Víc peněz dostanou i zaměstnanci, kteří na pracovní cestu jedou vlastním autem.

Takzvaná základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel pro rok 2026 stoupla o desetník na 5,90 Kč z dřívějších 5,80 Kč. Zvýšení reaguje na růst cen spojených s pořízením a provozem vozidel. U jednostopých vozidel (motorek) a tříkolek se základní náhrada pro rok 2026 nemění. 

Nárok na vyhláškou určenou náhradu má automaticky každý, který se souhlasem zaměstnavatele použije ke služební cestě vlastní auto. Náhrada má kompenzovat opotřebení auta a jeho servis.

Kromě toho má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, nebo podle paušálu stanoveného vyhláškou. 

Pokud zaměstnanec dostane paušál, má od ledna 2026 nárok na:

  • 34,70 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2025 to bylo 35,80 Kč),
  • 39 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v roce 2025 to bylo 40,50 Kč),
  • 34,10 Kč u motorové nafty (v roce 2025 to bylo 34,70 Kč),
  • 7,20 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny (v roce 2025 to bylo 7,70 Kč).

Cena paliva se vynásobí spotřebou auta podle technického průkazu a počtem ujetých kilometrů.

Ubytování a další výdaje

Při použití veřejné dopravy nebo taxi proplácí zaměstnavatel skutečné výdaje na základě dokladu, tedy nejčastěji jízdenky. Podobně je to s ubytováním. V obou případech by s tím ale šéf měl předem souhlasit – aspoň rámcově se zvoleným druhem dopravy či ubytování a jeho očekávanou cenou.

Zaměstnanec má nárok i na proplacení dalších nutných výdajů, které souvisí s pracovní cestou. Jde například o poplatek za parkování, mýtné, úschovu zavazadel a podobně. I v tomhle případě se proplácejí na základě dokladu (účtenky), případně podle obvyklé ceny v daném místě a době. 

Zahraniční stravné 2026

Na vyšší stravné než dřív budete mít v roce 2026 nárok při cestě do osmnácti zemí či skupin států – mimo jiné se zvyšuje pro Německo, Slovensko a Bulharsko (shodně o pět eur) nebo pro USA (o pět dolarů). 

Kompletní přehled změn pro rok 2026 (abecedně):

  • Belize – zvýšení o 5 USD na 55 USD (poslední změna byla v roce 2009)
  • Bulharsko – zvýšení o 5 EUR na 45 EUR (poslední změna byla v roce 2021)
  • Gruzie – zvýšení o 5 EUR na 50 EUR (poslední změna byla v roce 2024)
  • Izrael – zvýšení o 5 USD na 65 USD (poslední změna byla v roce 2022)
  • Keňa – zvýšení o 10 EUR na 55 EUR (poslední změna byla v roce 2009)
  • Kosovo – zvýšení o 5 EUR na 50 EUR (poslední změna byla v roce 2009)
  • Kuvajt – zvýšení o 5 EUR na 45 EUR (poslední změna byla v roce 2010)
  • Libérie – zvýšení o 5 EUR na 50 EUR (poslední změna byla v roce 2009)
  • Litva – zvýšení o 5 EUR na 45 EUR (poslední změna byla v roce 2004)
  • Maledivy – zvýšení o 5 USD na 60 USD (poslední změna byla v roce 2007)
  • Mauretánie – zvýšení o 5 EUR na 50 EUR (poslední změna byla v roce 2025)
  • Mongolsko – zvýšení o 5 EUR na 45 EUR (poslední změna byla v roce 2017)
  • Německo – zvýšení o 5 EUR na 50 EUR (poslední změna byla v roce 2009)
  • Pobřeží Slonoviny – zvýšení o 5 EUR na 45 EUR (poslední změna byla v roce 2008)
  • Slovensko – zvýšení o 5 EUR na 40 EUR (poslední změna byla v roce 2013)
  • USA – zvýšení o 5 USD na 70 USD (poslední změna byla v roce 2025)
  • Togo – zvýšení o 5 EUR na 45 EUR (poslední změna byla v roce 2008)
  • Turecko – zvýšení o 5 EUR na 50 EUR (poslední změna byla v roce 2025)

Stravné pro rok 2026 ukazuje následující tabulka. Ta se může změnit i během roku, jestliže v některém státě dojde ke zvýšení nebo snížení cen o víc než 20 procent.

Oproti tuzemskému stravnému neuvádí tabulka povinné minimum, ale jen základní sazby, z nichž firmě stačí v zásadě proplatit 75 procent. Zaměstnavatel se totiž může rozhodnout, že sazbu sníží o čtvrtinu (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby dokonce o polovinu). Nepotřebuje k tomu ani souhlas zaměstnance – stačí, když mu takové snížení oznámí dopředu, jak potvrdil i Nejvyšší soud.

 
ZeměMěna

Základní sazba stravného

pro rok 2026

AfghánistánEUR45
AlbánieEUR40
AlžírskoEUR50
AndorraEUR50
AngolaEUR60
ArgentinaUSD55
ArménieEUR50
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy (Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa)USD70
ÁzerbájdžánEUR40
BahamyUSD60
BahrajnEUR45
BangladéšUSD50
BelgieEUR50
BelizeUSD55
BeninEUR45
BermudyUSD50
BěloruskoEUR45
BhútánUSD50
BolívieUSD50
Bosna a HercegovinaEUR40
BotswanaEUR50
BrazílieUSD60
BrunejUSD40
BulharskoEUR45
Burkina FasoEUR40
BurundiUSD55
ČadEUR50
Černá HoraEUR45
ČínaEUR50
DánskoEUR65
DžibutskoUSD65
EgyptEUR50
EkvádorUSD50
EritreaUSD50
EstonskoEUR45
EtiopieEUR50
FilipínyEUR40
FinskoEUR65
FrancieEUR50
Francouzská zámořská území (Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna)EUR50
GabonEUR50
GambieEUR45
GhanaEUR55
GibraltarEUR40
GruzieEUR50
GuatemalaUSD45
GuineaEUR50
Guinea-BissauEUR45
GuyanaUSD50
HondurasUSD45
HongkongEUR50
ChileUSD55
ChorvatskoEUR50
IndieEUR45
IndonésieEUR40
IrákEUR55
ÍránEUR40
IrskoEUR55
IslandEUR65
ItálieEUR55
IzraelUSD65
JaponskoUSD65
JemenEUR35
Jihoafrická republikaEUR50
Jižní SúdánUSD55
JordánskoEUR50
KambodžaUSD45
KamerunEUR50
KanadaUSD50
KapverdyEUR40
Karibik – ostrovní státy (Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago, Turks a Caico)USD60
KatarUSD50
KazachstánEUR45
KeňaUSD55
KolumbieUSD45
KomoryUSD55
Konžská republikaUSD60
Konžská demokratická republikaUSD65
Korejská lidově demokratická republikaEUR45
Korejská republikaEUR60
KosovoEUR50
KostarikaUSD50
KubaEUR60
KuvajtEUR45
KyprEUR45
KyrgyzstánEUR40
LaosUSD45
LesothoEUR45
LibanonUSD60
LibérieEUR50
LibyeEUR50
LichtenštejnskoCHF75
LitvaEUR45
LotyšskoEUR45
LucemburskoEUR55
MacaoEUR45
MadagaskarEUR45
MaďarskoEUR50
MalajsieUSD45
MalawiUSD45
MaledivyUSD60
MaliEUR50
MaltaEUR50
MarokoEUR50
MauretánieEUR50
MauriciusEUR55
MexikoUSD50
MoldavskoEUR45
MonakoEUR45
MongolskoEUR45
MosambikEUR55
MyanmarUSD55
NamibieEUR50
NěmeckoEUR50
NepálUSD50
NigerEUR50
NigérieEUR50
NikaraguaUSD45
NizozemskoEUR50
NorskoEUR65
Nový ZélandUSD65
OmánEUR50
PákistánEUR50
PanamaUSD50
ParaguayUSD50
PeruUSD52
Pobřeží SlonovinyEUR45
PolskoEUR50
PortugalskoEUR45
RakouskoEUR45
Rovníková GuineaEUR50
RumunskoEUR45
RuskoEUR45
RwandaUSD55
ŘeckoEUR40
SalvadorUSD45
San MarinoEUR55
Saúdská ArábieEUR50
SenegalEUR55
Severní MakedonieEUR40
SeychelyEUR55
Sierra LeoneEUR40
SingapurUSD65
Spojené arabské emirátyUSD55
SlovenskoEUR40
SlovinskoEUR40
SomálskoUSD55
Spojené státy americkéUSD70
SrbskoEUR40
Srí LankaUSD50
Středoafrická republikaUSD50
SúdánUSD55
SurinamUSD50
Svatý Tomáš a Princův ostrovEUR40
SvazijskoEUR50
SýrieEUR60
ŠpanělskoEUR50
ŠvédskoEUR65
ŠvýcarskoCHF75
TádžikistánEUR40
TanzanieUSD55
ThajskoEUR40
Tchaj-wanEUR45
TogoEUR45
TuniskoEUR50
TureckoEUR50
TurkmenistánEUR45
UgandaUSD55
UkrajinaEUR45
UruguayUSD60
UzbekistánEUR40
VatikánEUR55
Velká BritánieGBP45
VenezuelaUSD65
VietnamEUR40
ZambieUSD55
ZimbabweUSD50
Ostatní země neuvedené v přílozeEUR35
Zdroj: vyhláška ministerstva financí
Základní sazba se vztahuje na služební cesty, při nichž zaměstnanec v cizině stráví víc než 18 hodin v kalendářním dni. Jestliže je za hranicemi kratší dobu, může dostat jenom dvě třetiny sazby (od 12 do 18 hodin) nebo jenom jednu třetinu (méně než 12 hodin, ale aspoň hodinu).

A při bezplatném zajištění jídla zaměstnavatelem se stravné krátí podobně jako u tuzemské pracovní cesty.
 

Sdílejte článek, než ho smažem

Oblíbená témata

auto, cestovní náhrady, doprava, práce, pracovní cesta, služební cesta, stravné, zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnání, změny 2026

