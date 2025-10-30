Peníze.cz
Zaměstnanecké benefity: Co se v roce 2026 mění a o kolik můžete dostat víc

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 30. 10. 2025
Zůstávají dvě kategorie zaměstnaneckých benefitů: volnočasové a zdravotní. Pro obě ale roste limit, do kterého se z nich neodvádí daň z příjmů a povinná pojištění. Míň firem se pravděpodobně bude snažit dát zaměstnancům benefity přímo místo části mzdy.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Část mzdy v „naturáliích“ dostane míň lidí

Od příštího roku končí praxe některých podniků, které svým lidem část odměny vyplácely jinak než v penězích. Třeba v poukazech do kafeterie, vstupech na kulturní akce nebo na sportoviště a podobně.

Tedy taková praxe, kdy firmy mzdu domluvenou ve smlouvě vyplácely v hotovosti jen do určité výše a zbytek dorovnaly v naturáliích. Z této části už ale pak neplatily daně a odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Tato praxe byla trnem v oku finanční správě, která firmám za takhle vyplácený příjem daň doměřovala – jenže soudy se zastaly zaměstnavatelů. Nejvyšší správní soud v několika případech rozhodl, že pokud jsou splněné podmínky pro osvobození, může být i „mzda v naturáliích“ osvobozena stejně jako benefity poskytované nad rámec mzdy.

Proto letos zákonodárci schválili zákon, který od ledna 2026 jasně rozlišuje, co je prostě mzda a co je benefit: Konec benefitů, které nahrazují mzdu. Zpřísnění potvrdili poslanci.

Od Nového roku tedy platí docela jasné: Aby bylo benefit možné osvobodit od daně, musí to být jednak benefit nepeněžní, jednak nad rámec mzdy.

Neznamená to, že by snad nešlo mzdu vyplácet částečně i v nepeněžních prostředcích. V praxi k tomu ale firmy asi nebudou sahat tak často, protože i ze mzdy v naturáliích odvedou daň a pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Co s benefity udělá zvýšení průměrné mzdy?

Další pravidla pro zaměstnanecké benefity zůstávají v platnosti. Zůstává i jejich od letoška zavedené rozdělení na benefity volnočasové a benefity zdravotní.

Nová je ale výše, do které jsou benefity osvobozené od daně. Odvozuje se totiž od průměrné mzdy, jak ji pro daný rok určí ministerstvo práce a sociálních věcí.

Průměrná mzda pro rok 2026 byla stanovena na 48 967 korun.

  • Roční limit pro zdravotní benefity je rovný průměrné mzdě, tedy 48 967 korunám.
  • Roční limit pro volnočasové benefity je rovný polovině průměrné mzdy, tedy 24 483,50 koruny.

Pokud by vám zaměstnavatel poskytnul benefity v hodnotě nad tyto sumy, už se z nich musí dovádět daň z příjmů a pojistná.

Jaký je v roce 2026 limit na volnočasové benefity?

Mezi volnočasové benefity patří všechno, co souvisí s kulturou, sporty, rekreací nebo vzděláváním – typicky permanentky, vstupy, knihy, vouchery na dovolenou nebo body z kafeterie.

Roční limit pro osvobození nadále odpovídá polovině průměrné mzdy. Pro rok 2026 je limit 24 483,50 koruny.

Cokoliv do téhle sumy je pro zaměstnance osvobozené od daní a odvodů. Co je přes limit, z toho za vás zaměstnavatel musí odvést daň z příjmů a pojištění.

Jaký je v roce 2026 limit zdravotní benefity?

Mezi zdravotní benefity patří zboží a služby zdravotního, léčebného nebo hygienického charakteru, včetně nákupu zdravotnických prostředků na předpis.

Zdravotní benefity mají vyšší limit – osvobozené jsou do výše průměrné mzdy – pro rok 2026 je tedy hranice 48 967 korun.

Jak je to v roce 2026 se stravným a příspěvky na penzijko a životko?

U většiny ostatních benefitů se nic podstatněji nemění.

Na příspěvky na penzijní spoření (nebo na penzijní připojištění), na životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt či pojištění dlouhodobé péče bude i v roce 2026 zaměstnavatel moct přispívat bez daní a odvodů až do 50 tisíc korun ročně.

Příspěvky na stravování/stravenky budou v roce 2026 dál daňově osvobozené do 70 procent horní hranice stravného pro pracovní cestu v trvání od pěti do dvanácti hodin. Pro letošní rok je to 123,90 koruny za den, pro rok 2026 bude hodnota stravného známá v prosinci.

Novinka u ESOP – zaměstnaneckých akcií

Možná nejdůležitější změna pro zaměstnance mladých a dynamických firem a startupů se týká zaměstnaneckých akcií nebo opcí na jejich nákup (ESOP). Dřív o ně zaměstnanci možná až tolik nestáli: platili z nich totiž daň hned, ne při prodeji.

Od roku 2026 ale tenhle paradox, kdy zaměstnanec platil daň dřív, než něco dostal nebo než to nabylo hodnoty, bere za své. Podrobněji psal o nových pravidlech pro ESOPy magazín Finmag: ESOP je důvod k oslavám. Co přináší nová pravidla zaměstnaneckých akcií?

Co nového v práci?

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Líbil se vám článek?

V diskuzi je celkem 0 komentářů

