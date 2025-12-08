Kolik dostanete v novém roce? Spočítejte si čistou mzdu 2026

Rostou limity pro bonus na dítě, zdanění důchodu i osoby bez zdanitelných příjmů
5. 12. 2025 | Petr Kučera
Zvýšení minimální mzdy má vedle samotných výdělků přímý dopad i na některé další limity. Které se od ledna 2026 změní a jak?
Výplata, kterou dostanete v lednu, se bude ještě řídit pravidly roku 2025 – protože náleží za prosincovou práci. Co ale přinese ta další, která přijde v únoru, tedy za leden 2026?
Jestli vám zaměstnavatel od Nového roku přidá a zvýší tím hrubou mzdu, poznáte to pochopitelně i na čistém výdělku. Stejně tak v případě, že jste si přilepšili díky změně práce.
Jinak ale samotný výpočet čisté mzdy v roce 2026 zůstává prakticky stejný jako v letošním roce. Nezmění se ani sazby daně z příjmu (15 %, případně 23 %), ani výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění, ani výše základní daňové slevy na poplatníka nebo daňového zvýhodnění na dítě.
Minimální mzda od ledna 2026 stoupne o 1600 Kč měsíčně, zaměstnanci by neměli dostávat méně než 22 400 Kč hrubého. Při kratším úvazku než 40 hodin týdně se snižuje úměrně odpracované době. V hodinovém vyjádření stoupne minimální mzda o deset korun na 134,40 Kč za hodinu.
Různé úrovně zaručené mzdy (státem určený minimální výdělek pro jednotlivé profese) od roku 2025 skončily. Dál existují zaručená minima jen pro různé úrovně profesí odměňovaných platem, tedy pro zaměstnance ve veřejné sféře. Podrobný přehled: Minimální mzda a zaručený plat 2026
Nejlépe vydělávajících zaměstnanců se dotkne pravidelná změna hranice pro progresivní zdanění. Zvýšená 23% sazba (měsíční záloha na daň) se platí od trojnásobku průměrné mzdy, pro rok 2026 to znamená od 146 901 Kč měsíčně (dosud 139 671 Kč). Z celoročního pohledu je to 36násobek průměrné mzdy, pro rok 2026 tedy 1 762 812 Kč (dosud 1 676 052 Kč). Zvyšuje se také maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění: 2 350 416 Kč za rok 2026 (dosud 2 234 736 Kč) – počítá se jako 48násobek průměrné mzdy.
Zaměstnanci na pracovní cestě dostanou v roce 2026 víc peněz. Od ledna se každoročně zvyšují sazby tuzemského stravného, u některých států i zahraničního. O trochu vyšší bude také základní náhrada pro lidi, kteří jedou vlastním autem. Definitivně schválené jsou zatím jen částky stravného pro zahraniční cesty: o pět eur se mimo jiné zvyšují pro Německo, Slovensko, Bulharsko, o pět dolarů pro USA. Nové hodnoty pro tuzemské cesty bychom měli znát v nejbližších dnech, nebudou se příliš lišit od návrhu z ministerstva.
Volnočasové benefity, které zaměstnavatel poskytne, jsou osvobozené od daně z příjmů na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. To znamená, že pro rok 2026 se limit zvyšuje na 24 483 Kč (v roce 2025 byl 23 278 Kč). Jde hlavně o příspěvky na kulturu, sport, rekreaci nebo vzdělávání. Pro takzvané zdravotní benefity je stropem průměrná mzda – pro rok 2026 nově 48 967 Kč místo dřívějších 46 557 Kč. Čtěte víc: Jak se změní benefity v roce 2026
Od ledna 2026 se zvyšují limity pro dohodáře. Limit, od kterého se platí sociální a zdravotní pojištění u dohod o provedení práce (DPP), od roku 2026 stoupne na 12 000 Kč z předchozích 11 500 Kč měsíčně. U druhého typu zaměstnávání mimo pracovní poměr – dohod o pracovní činnosti (DPČ) – zůstává limit pro placení odvodů 4500 Kč. Psali jsme podrobně: Práce na dohodu v roce 2026
