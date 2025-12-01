Peníze.cz
Minimální mzda stoupne. Pod touto částkou už nikdo nesmí zůstat

1. 12. 2025
Jaká je výše minimální mzdy v roce 2026? Koho se týká a co když si někdo vydělá méně? A jak se zvyšuje zaručený plat? Tady je přehled.
Zdroj: Shutterstock

V tomto přehledu se dozvíte:

Kolik je minimální mzda pro rok 2026?

Minimální mzda pro rok 2026 je:

  • 22 400 Kč hrubého měsíčně (to je o 1600 Kč víc než v roce 2025)
  • 134,40 Kč hrubého jako hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin (to je o 10 Kč víc než v roce 2025)

Poměr minimální mzdy v roce 2026 k průměrné mzdě má dosáhnout 43,4 %, zatímco v roce 2025 to bylo 42,2 %. V dalších letech tento poměr stoupne až na 47 %. Od začátku tisíciletí se minimální mzda pohybovala přibližně mezi 32 až 40 procenty průměrné mzdy.

Jak se zvyšuje minimální mzda?

Zvyšování minimální mzdy dostalo od roku 2025 jasnější pravidla. Mechanismus pro valorizaci přinesla novela zákoníku práce. Výši minimální mzdy pro následující rok musí vyhlásit ministerstvo práce vždy do konce září, a to podle zákonem stanovených parametrů.

Cílem je, aby do roku 2029 dosáhla minimální mzda 47 % průměrné mzdy a dále se držela přinejmenším na této úrovni. Zvyšování má vycházet z odhadu vývoje průměrné mzdy tak, aby výše minimální mzdy byla „přiměřená zejména ve vztahu ke kupní síle minimální mzdy s ohledem na životní náklady, obecné úrovni mezd a jejich rozdělení, tempu růstu mezd, dlouhodobému vývoji a míře produktivity“.

„Vzoreček“ přímo v zákoně nahradil dřívější rozhodování vlády, která se při zvyšování minimální mzdy nemusela řídit prakticky žádnými pravidly. Pro zaměstnavatele bylo čistě politické rozhodování nepředvídatelné, netransparentní a často přicházelo na poslední chvíli.

Jaká je zaručená mzda pro rok 2026?

Různé úrovně zaručené mzdy (státem určený minimální výdělek pro jednotlivé profese) od roku 2025 skončily. V soukromé sféře zůstává závazná jen minimální mzda.

Pochopitelně: kolektivní smlouva může zaměstnancům zaručit vyšší částku. U konkrétního zaměstnance pak záleží také na částce uvedené v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru.

Dál existují zaručená minima pro různé úrovně profesí odměňovaných platem, tedy pro zaměstnance ve veřejné sféře.

Jaký je zaručený plat a jeho úrovně pro rok 2026?

Ve veřejných službách a správě je závazný zaručený plat, který má čtyři úrovně. Ty jsou rozdělené podle platových tříd, přičemž do jedné úrovně jich spadá vždycky hned několik.

V první skupině prací odpovídá výše zaručeného platu minimální mzdě, ve druhé skupině 1,2násobku minimální mzdy, ve třetí skupině 1,4násobku a ve čtvrté skupině 1,6násobku minimální mzdy.

Nejnižší úroveň měsíčního a hodinového zaručeného platu v roce 2026 a rozdělení do skupin ukazuje následující tabulka.

Nejnižší úrovně zaručeného platu pro rok 2026

 za měsícza hodinu

1. skupina prací (1. a 2. platová třída)

příklady: uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, pomocníci v kuchyni, pomocní pracovníci v rostlinné výrobě, pracovníci ostrahy

22 400 Kč134,40 Kč

2. skupina prací (3. až 5. platová třída)

příklady: kuchaři, sanitáři, správci objektů, řidiči a obsluha zemědělských a lesnických strojů, chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže), pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

26 880 Kč161,30 Kč

3. skupina prací (6. až 9. platová třída)

příklady: pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních, pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče, řidiči autobusů v městské hromadné dopravě, úředníci v oblasti účetnictví, odborní pracovníci v sociální oblasti, odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví, odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví, chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí

31 360 Kč188,20 Kč

4. skupina prací (10. až 16. platová třída)

příklady: specialisté v sociální oblasti, speciální pedagogové, vychovatelé, ostatní pedagogové, vrchní sestry v oblasti zdravotnictví, učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři, učitelé na vysokých a vyšších odborných školách, praktičtí lékaři

35 840 Kč215,10 Kč
Zdroj: MPSV

Jaký je příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí v roce 2026?

Zaměstnancům ve veřejných službách a správě a státním zaměstnancům náleží podle zákona příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí v rozpětí 5 % až 15 % měsíční minimální mzdy.

V roce 2026 tedy příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí musí dosahovat od 1120 Kč do 3360 Kč měsíčně.

Kdo musí dostávat minimální mzdu?

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci pro všechny zaměstnance. Nezáleží na tom, jestli jde o pracovní poměr nebo dohodu o pracích mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti).

Nerozlišuje se, jestli jde o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou. Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů souběžně, má nárok na minimální mzdu v každém z nich.

Výše minimální mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Pro zaměstnance, který má sjednanou týdenní pracovní dobu jen na 20 hodin, tak minimální měsíční mzda při polovičním úvazku bude také poloviční: 11 200 Kč (místo 22 400 Kč).

Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou se tedy minimální mzda snižuje úměrně odpracované době.

Co když si vydělám méně, než je minimální mzda?

Pokud výsledná hrubá mzda nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci nedosáhne alespoň výše minimální mzdy, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci doplatek do výše minimální mzdy.

Do dosažené mzdy (rozhodující pro případné poskytnutí doplatku) se nepočítají mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví a za práci v sobotu a v neděli. Nepočítají se ani náhrada mzdy, cestovní náhrady, odměna za pracovní pohotovost, odstupné a podobně.

Jak se zvyšovala minimální mzda v předchozích letech?

 Zvyšování minimální mzdy v předchozích letech ukazuje následující tabulka.

Růst minimální mzdy

od

za měsíc

za hodinu

2/19912 000 Kč10,80 Kč
1/19922 200 Kč12 Kč
1/19962 500 Kč13,60 Kč
1/19982 650 Kč14,80 Kč
1/19993 250 Kč18 Kč
7/19993 600 Kč20 Kč
1/20004 000 Kč22,30 Kč
7/20004 500 Kč25 Kč
1/20015 000 Kč30 Kč
1/20025 700 Kč33,90 Kč
1/20036 200 Kč36,90 Kč
1/20046 700 Kč39,60 Kč
1/20057 185 Kč42,50 Kč
1/20067 570 Kč44,70 Kč
7/20067 955 Kč48,10 Kč
1/20078 000 Kč48,10 Kč
8/20138 500 Kč50,60 Kč
1/20159 200 Kč55 Kč
1/20169 900 Kč58,70 Kč
1/201711 000 Kč66 Kč
1/201812 200 Kč73,20 Kč
1/201913 350 Kč79,80 Kč
1/202014 600 Kč87,20 Kč
1/202115 200 Kč90,50 Kč
1/202216 200 Kč96,40 Kč
1/202317 300 Kč103,80 Kč
1/202418 900 Kč112,50 Kč
1/202520 800 Kč124,40 Kč
1/202622 400 Kč134,40 Kč
Chcete víc?

Ilustrační obrázek
Zdroj: Shutterstock

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

