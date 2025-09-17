Velký přehled mezd: Kolik berou manažeři, obchodníci, skladníci a další

Rozsáhlý mzdový průzkum společnosti Grafton Recruitment zmapoval finanční ohodnocení pracovních pozic napříč obory a regiony. Zjistěte, jak rostou mzdy a kolik si vydělají jednotlivé profese.
Zdroj: Shutterstock, koláž Pleska
Mzdy v Česku rostou letos v průměru o 4,25 procenta. Ukázal to aktuální mzdový průzkum personální agentury Grafton Recruitment, který mapuje úroveň mezd na jednotlivých pracovních pozicích v devíti sektorech napříč regiony.
Nejrychleji rostly mzdy v logistice, a to o 8 procent. Dále ve farmacii a zdravotnictví, kde si lidé polepšili v průměru o 5,3 procenta. Naopak nejnižší tempo růstu hlásí personalistika a administrativa, kde se příjem zvýšil jen o 3 procenta. To je stejně jako v oboru informačních technologí, kde mzdy narazily na strop u před dvěma lety.
I přes nejistotu v globální ekonomice zůstává český trh práce podle ředitele Grafton Recruitment Martina Malo vysoce konkurenční. Nezaměstnanost se drží kolem 4,5 procent a firmy nadále složitě hledají zaměstnance. „Největší potíže hlásí výrobní podniky, logistika a sektor služeb. Nedostatek pracovníků v těchto oborech je často spojen s náročnějšími směnnými provozy, nižšími mzdami a omezenou flexibilitou,“ říká Martin Malo.
Fluktuace je v těchto oborech vysoká – zaměstnanci jsou často ochotni odejít i kvůli drobnému navýšení mzdy nebo výhodnějším benefitům, které jim nabídnou u konkurence.
„Zajímavé je, že zaměstnavatelé na odchody svých lidí stále nedokážou účinně reagovat. Přibližně dvě třetiny firem by se snažily pracovníky udržet zvýšením mzdy o 5 až 10 procent, takový krok by ale reálně přesvědčil k setrvání jen asi pětinu těch, kteří už zvažují odchod," míní Malo.
Některé firmy navýšení mzdy jako nástroj na udržení zaměstnanců odmítají dokonce úplně, většinou z důvodu, že by individuální navýšení mzdy spustilo řetězovou reakci i mezi ostatními zaměstnanci. „Firmy by si však měly uvědomit, že nábor a zaučení nových lidí je výrazně dražší než investice do navýšení mzdy kvalitních lidí na odchodu,“ doplňuje Martin Malo.
Také u oblíbených benefitů existuje podle personalisty disproporce mezi tím, co požadují zaměstnanci, a tím, co poskytují zaměstnavatelé. „Finanční benefity dnes požaduje 97 % zaměstnanců, kancelářské profese na ně ale dosáhnou jen zhruba v 60 % případů, dělnické pak ještě o polovinu méně,“ dokresluje situaci Malo.
Z regionálního pohledu zůstává největší zájem o nové zaměstnance v Praze a Středočeském kraji, kde na trhu práce panuje vysoká konkurence a firmy často musejí přistupovat k individuálnímu vyjednávání.
V krajích jako je Karlovarský, Ústecký nebo Moravskoslezský se firmy zase potýkají s nedostatkem odborníků, často způsobeným odlivem pracovních sil mimo region.
„Zkušenosti z terénu ukazují, že schopnost firem reagovat na inflační vývoj a regionální zaměstnavatelskou konkurenci - ať už formou navyšování mezd, rozšířením nabídky benefitů nebo investicemi do flexibility práce - hraje v udržení zaměstnanců zásadní roli. Kandidáti dnes také mnohem více sledují rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a zaměstnavatelé, kteří to dokážou nabídnout, mají dočasně na trhu výhodu,“ dodává Martin Malo.
Projděte si, jak kolik se platí ve vybraných oborech a profesích napříč Českem. Jde o hrubé mzdy včetně bonusů, ovšem bez 13. a 14 platů.
IT a telekomunikace
Grafton Recruitment
Trh informačních technologií (IT) zůstává dynamický, ale zároveň náročný. Nejvíce žádaní jsou podle Graftonu DevOps specialisté, bezpečnostní manažeři, embedded vývojáři, enterprise architekti nebo SAP konzultanti.
Firmy hledají profily kombinující technické znalosti s přesahem do strategie, což komplikuje obsazování pozic. Výjimkou nejsou ani pozice kombinující více technologií, například front-end a back-end nebo Java a Kubernetes. Přetlak uchazečů je patrný jen na juniorských pozicích, jako jsou Python developer nebo data analytik, a to zejména mezi absolventy rekvalifikačních kurzů.
Grafton Recruitment
Dříve oblíbená spolupráce na IČO v IT ustupuje, kandidáti častěji vyhledávají stabilitu a zaměstnanecké poměry. Mzdy u řady pozic narazily již v roce 2023 na strop, roli tak hraje celkový balíček – flexibilita a možnost práce z domova, dlouhodobé projekty a technologie. Kandidáti odmítají povinnou docházku do kanceláře, pokud to nemá opodstatnění. Doba obsazení klíčových pozic trvá běžně 5, 8, ale i více týdnů, tvrdí personalisté.
Inženýring a výroba
Grafton Recruitment
Jak uvádí Martin Malo z Graftonu, výrobní sektor zůstává pod tlakem, nadále v něm chybí především technicky kvalifikovaní uchazeči. Největší zájem je o PLC programátory, procesní inženýry, automatizanty, údržbáře nebo mistry výroby. Výraznou pomoc představuje zahraniční pracovní síla, zejména u dělnických profesí, bez které by firmy v řadě regionů, jako je například Plzeňsko či Ústecko, jen těžko pokryly svoje potřeby.
Grafton Recruitment
Díky digitalizaci a automatizaci vznikají ve výrobním sektoru nové pozice - programátoři robotů, datoví analytici ve výrobě nebo koordinátoři Industry 4.0. Zároveň s tím se zvyšují nároky na digitální dovednosti, samostatnost a multiskilling u celé řady pozic. Mezi firmami i kandidáty roste tlak na vyšší základní mzdy a lepší work-life balance. Tam, kde to umožňuje charakter práce, přibývá zkrácených úvazků nebo možností volit si pracovní směny podle vlastních preferencí. Mzdy meziročně rostly o 5 až 8 procent.
„Firmy musí aktivně přizpůsobovat nábor, trh zůstává výrazně řízen uchazeči. Ti zvažují nejen mzdu, ale i dojezd do zaměstnání, pracovní prostředí a firemní kulturu. Průměrná doba obsazení pozice se pohybuje od 2 týdnů u dělníků po 4 měsíce u inženýrských a vedoucích pozic," dodává Malo.
Stavebnictví a reality
Grafton Recruitment
Stavebnictví je hodně závislé na zahraničních pracovnících, bez nich by se řada projektů vůbec nerealizovala. Největší poptávka je po projektových manažerech, stavbyvedoucích, rozpočtářích, řemeslnících i kvalifikovaných technicích, například staticích, geodetech či stavebních dozorech.
Nejhůře se obsazují autorizované pozice s jazykovými znalostmi. Naopak přetlak panuje u administrativních pozic, juniorních obchodníků v realitách a u uchazečů bez technického vzdělání.
Grafton Recruitment
Kvůli nedostatku lidí i zdlouhavému náboru, který se u inženýrských pozic často protáhne i na 3 až 5 měsíců, dochází ve stavebnictví v mnoha případech ke zpoždění realizovaných projektů. „V oborou jsou patrné zvyšující se nároky na zaměstnance. Vedle tlaku na orientaci v legislativě, ať už jde o stavební zákon, ESG, či digitalizaci, je důležitá i znalost softwarů, jako je AutoCAD, ArchiCAD, Revit či BIM. Důraz se klade i s na schopnosti komunikace a řízení lidí na stavbě," tvrdí Martin Malo, ředitel personální společnosti Grafton.
V souvislosti s novými technologiemi a důrazem na udržitelnost vznikají podle něj i nové pozice, jako jsou BIM koordinátoři, specialisté na ESG a udržitelnost nebo správci chytrých budov. V realitách pak roste význam digitálního marketingu a správy nemovitostí. Mzdy v tomto oboru rostou jen mírně v rozmezí 3 až 5 procent. Uchazeči žádají férové zázemí, stabilitu a jsou méně ochotní za projekty cestovat napříč republikou.
Bankovnictví a finance
Grafton Recruitment
Bankovnictví a finanční sektor se podle personalistů hodně mění. Zatímco nároky na zaměstnance v některých oblastech mírně klesají, a to například díky technologické podpoře jazykových kompetencí, v souvislosti s rozšířením využívání umělé ingeligence (AI), digitalizací a důrazem na ESG agendy vznikají zcela nové a vysoce expertní pozice - například AI Risk Analyst, ESG Finance Manager nebo AML analytik zaměřený na data.
Díky zavádění open finance platforem se hledají i odborníci na API integrace, data sharing a digitální bankovnictví. Důležitou oblastí je pak i kybernetickou bezpečnost, kde nově důležitou roli hrají AI experti.
Grafton Recruitment
Mezi nejžádanější pozice ve finančním sektoru patří tradičně finanční analytici, investiční specialisté a experti na fúze a akvizice. Největší problém s obsazením mají firmy u specializovaných pozic, jako jsou Treasury Specialist, Risk manažeři nebo daňoví experti se znalostí mezinárodních standardů. Přetlak kandidátů se paradoxně objevuje v oblasti účetnictví, jejich vysoké nároky například na home office, lokalitu či typ týmu se ale míjí s reálnou nabídkou.
„Mzdy v oboru rostou jen mírně, větší flexibilitu pozorujeme spíše u nefinančních benefitů," popisuje Martin Malo.
Obchod, retail a marketing
Grafton Recruitment
Obchodní a marketingové týmy musí být podle zaměstnavatelů hlavně efektivní. Firmy hledají hlavně obchodníky s technickým zaměřením, CRM a datové analytiky nebo specialisty na automatizaci a AI v marketingu. Velmi často firmy poptávají i kandidáty s komplexními marketingovými zkušenostmi, nejen s úzkým zaměřením, jak bylo běžné dříve.
Grafton Recruitment
Nejhůře se obsazují manažerské pozice v retailu mimo velká města, kde chybí kandidáti ochotní dojíždět nebo se přestěhovat. Naopak největší přetlak panuje na juniorních pozicích v marketingu, zákaznickém servisu a kreativních pozicích, jakou jsou copywriteři či grafici.
Mzdy rostou hlavně u analytických a obchodních pozic, kde stoupá tlak na vyšší fixní složku. Kandidáti požadují flexibilitu, smysluplnost práce a možnost rozvoje a také si častěji než dříve vybírají, kam nastoupí. Stále častější je i scénář, kdy se uchazeči bez vysvětlení odmlčí, přestanou komunikovat a nedorazí na pohovor.
Nákup a logistika
Grafton Recruitment
Logistika a nákup patří k nejvytíženějším segmentům tuzemského trhu. A zároveň k těm hodně závislým na zahraniční pracovní síle. Bez pracovníků z Ukrajiny, Srbska či Filipín se už dnes většina firem neobejde. Administrativní překážky však nadále prodlužují dobu náboru, někdy až na 3 až 4 a více měsíců.
Největší poptávka je po řidičích kamionů, skladnících a operátorech vysokozdvižných vozíků. V administrativě chybí zkušení nákupčí nebo disponenti se znalostí dat a jazyků, u běžných kancelářských pozic je nabídka kandidátů vyšší.
Grafton Recruitment
Obor logistiky se mění s digitalizací – vznikají nové pozice jako specialisté na automatizaci, ESG logistiku nebo datovou analytiku v dodavatelském řetězci. Spolu s tím rostou i požadavky na práci s moderními technologiemi. Vyšší nároky mají ovšem i uchazeči - požadují férovou mzdu, rychlý nábor, flexibilitu směn a často i zkrácené úvazky.
Mzdy meziročně vzrostly o 6 až 10 procent, přibývá nástupních bonusů, příspěvků na dopravu a relokačních balíčků. Fluktuace je nejvyšší ve směnných provozech, zejména kvůli dojíždění a náročnosti.
Lidské zdroje, administrativa a právo
Grafton Recruitment
HR (human resources) neboli personalistika je jedním z mála sektorů, kde podle průzkumu Graftonu je přetlak uchazečů o práci. Zájem mají zejména o pozice HR manažerů a juniorních náborářů bez praxe. Vysoká poptávka uchazečů je patrná i v případě administrativních pozic bez jazykové vybavenosti a nabídek vhodných pro čerstvé absolventy právnických škol.
Grafton Recruitment
Ze strany firem jsou naopak nejžádanější zkušení právníci, advokáti a advokátní koncipienti, jejichž nedostatek je dlouhodobý. V HR pak nejvíce chybí specialisté pro nábor technických pozic, jako je IT nebo inženýring. Rostoucí význam hrají i interim HR role, kdy si firmy najímají odborníky na přechodná období nebo restrukturalizace.
Zatímco mzdy v HR a administrativě stagnují, právo zaznamenává mírný nárůst. Uchazeči kladou větší důraz na flexibilitu, firemní kulturu a otevřenou komunikaci. Zájemci o nižší pozice v administrativě bývají občas nespolehliví, například se nedostaví na pohovor nebo odejdou ve zkušební době.
Farmacie a zdravotnictví
Grafton Recruitment
Farmaceutický a zdravotnický sektor patří dlouhodobě k oblastem s vysokou odborností a stabilní poptávkou. Nejžádanější jsou obchodní pozice – reprezentanti a lékárníci, kteří musí ovládat češtinu a často i specializovaná pravidla, například SVP.
Těžko se obsazují pozice jako je Medical Advisor nebo specialisté na regulatory affairs. Přetlak uchazečů se objevuje u marketingu a obchodu, často však chybí zkušenosti z oboru, zejména u Rx segmentu. Uchazeči z jiných odvětví, například z oblasti rychloobrátkového spotřebního zboží, si častěji nacházejí cestu do té části farmacie, která se věnuje volně prodejným léčivým přípravkům.
Grafton Recruitment
Mzdy ve farmacii a zdravotnictví meziročně rostou, a to díky důrazu na vysokou odbornost a specializaci. Farmaceutické firmy navíc tradičně nabízejí atraktivní benefity: 6 týdnů dovolené, dny zdravotního volna, nadstandardní péči, až tři dny práce z domova týdně. Uchazeči oceňují možnost využití angličtiny, flexibilní pracovní dobu a především stabilitu. Naopak k častým důvodům fluktuace patří restrukturalizace nebo fúze.
Podnikové služby
Grafton Recruitment
Obor podnikových služeb pokračuje v růstu – expanzi letos podle dat oborové asociace ABSL plánuje celkem 59 procent center. To by mělo přinést meziroční růst zaměstnanosti celého sektoru o dalších 6 % až na přibližně 200 tisíc zaměstnanců. Jde přitom o pracovníky z kategorie bílých límců s širokou škálou specializací – od IT, přes finance, HR a logistiku až po datovou analytiku, kyberernetickou bezpečnost či výzkum a vývoj.
Vzhledem k požadavkům center na jazykovou vybavenost svých lidí je zřejmé, že bez zapojení zahraničních pracovníků se podnikové služby ani v budoucím období neobejdou. Cizinci dnes tvoří plných 43 % všech zaměstnanců tohoto oboru. Dvě třetiny z nich přichází ze zemí EU, třetina pak z takzvaných třetích zemí, kde ovšem nábor stále naráží na komplikace spojené s vízovou agendou.
V oboru se mírně navyšují mzdy. Nejčastěji v rozmezí 3 až 5 %, a to zejména v případě expertních rolí a pozic vyžadujících znalost méně obvyklých jazyků.
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.