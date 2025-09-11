Peníze.cz
Konec benefitů, které navyšují mzdu. Zpřísnění potvrdili poslanci

Kateřina Hovorková | 11. 9. 2025
Někteří zaměstnavatelé nahrazují část mzdy zaměstnanců volnočasovými benefity. Tím ušetří na odvodech. Ovšem stát tím přichází o peníze. Proto se ministerstvo financí rozhodlo takovým praktikám zamezit. Nová pravidla teď definitivně schválili poslanci.
V současnosti zákon umožňuje, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem domluvili na tom, že část mzdy bude nahrazena nepeněžními benefity.

Funguje to tak, že u stanovené mzdy, například ve výši 40 tisíc korun, dostane zaměstnanec vyplaceno 38 tisíc korun klasicky na účet a dva tisíce korun si vybere například ve formě bodů z kafeterie. Nebo ve formě vstupného na sportoviště či kulturní akce.

Protože tyto benefity jsou do určité výše osvobozeny od daně z příjmu a od odvodů na pojistné, obě strany ušetří. Zároveň ale stát přichází o peníze. Proto se takové praktiky nelíbí finanční správě, která některým zaměstnavatelům doměřovala daň za benefity poskytnuté jako část mzdy.

Jenže Nejvyšší správní soud potvrdil, že zákon takový způsob odměňování za práci umožňuje. „Dle názoru finanční správy nebylo záměrem ustanovení osvobozovat od daně naturální mzdu. Nejvyšší správní soud však tuto argumentaci odmítl v rozsudcích Sony DADC a TOKOZ s tím, že zákon mezi mzdou za práci a benefity nerozlišuje, používá souhrnný pojem příjem. Pokud jsou tedy splněny podmínky osvobození, může se aplikovat i na situaci, kdy je formou osvobozeného benefitu vyplácena část mzdy,“ komentuje daňová poradkyně Monika Lodrová ze společnosti z BDO.

Proto ministerstvo financí připravilo návrh, který tyto praktiky omezuje. Tedy stanovuje, že benefity, které plní roli naturální (nepeněžní) mzdy, podléhají zdanění. Senát návrh ještě upravil, protože odborné veřejnosti se nelíbilo, že se v návrhu mluví o benefitech, které nemají mít vazbu na výkon práce, přičemž podle ní ji všechny benefity mají. Senát návrh upravil, aby nedošlo k výkladovým potížím a poslanci senátní verzi schválili na svém posledním zasedání před parlamentními volbami.

„Úprava zpřesňuje stávající právní rámec tak, aby nedocházelo k rozdílnému zdanění stejného druhu příjmů podle formy jejich poskytnutí. Není totiž důvod, aby se daňový režim mzdy, jako odměny za práci, jakkoliv lišil podle toho, v čem je vyplácena, a zároveň zakládal diskriminaci mezi skupinami zaměstnanců z hlediska zdanění totožného druhu příjmů,“ říká Štefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí.

Potvrzeno: Příspěvek na péči se zvýší, ale jen pro některé žadatelePotvrzeno: Příspěvek na péči se zvýší, ale jen pro některé žadatele

Doplňuje, že pro zaměstnance ani zaměstnavatele, kteří poskytují benefity vedle mzdy, se v praxi nic nemění. „Klasické volnočasové benefity, jako jsou příspěvky na sport, kulturu nebo zdraví poskytované nad rámec mzdy, zůstávají osvobozeny od daně,“ dodává Fous.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky je dobře, že k úpravě zákona dojde. „Mně osobně nejde pouze o riziko výpadku příjmů pro státní rozpočet, ať už z pohledu daní, z pohledu odvodů na sociální, nemocenské pojištění nebo případně odvodů na zdravotní pojištění. Ale jde mi i o samotné zaměstnance a jejich rodiny. Mzda je často klíčovým rozhodným příjmem například pro výši podpory v nezaměstnanosti, v současném režimu příspěvku na bydlení, výplaty přídavku na dítě nebo pro jiné záležitosti týkající se třeba nezabavitelného minima,“ uvedl v Senátu ministr Jurečka. Nižší příjem se promítá i do výše výplaty nemocenské dávky a má vliv na výši důchodu. 

Podle Moniky Loderová by se měli zaměstnavatelé pečlivě věnovat nastavení benefitů tak, aby tato plnění naplňovala legální možnosti daňového zvýhodnění. „Velmi časté změny týkající se benefitů v poslední době každopádně nijak pozitivně nepřispívají ke stabilitě v daňovém plánování firem a kladou další nároky na mzdová a účetní oddělení,“ uzavírá Monika Lodrová.

V zaměstnaneckých benefitech došlo v posledních dvou letech k významným změnám. Více jsme psali zde: Firmy mohou přidat benefity. Co to přinese zaměstnancům?

Nyní platí, že existuje několik typů benefitů, které zaměstnavatelé mohou zaměstnancům poskytovat bez zdanění a odvodů na pojištění do určitých limitů.

Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdyPovinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

U volnočasových benefitů, mezi které se řadí například nejrůznější kulturní, sportovní a další aktivity či příspěvky na dovolenou, platí limit do výše poloviny průměrné mzdy. Ten je pro rok 2025 stanoven částkou 23 278 korun. Nad tuto částku už benefity podléhají zdanění a odvodům.

Další skupinou jsou zdravotní benefity, které lze bez zdanění poskytnou do výše průměrné mzdy – letos do částky 46 557 korun. Patří sem zboží nebo služby zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, nebo možnost pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis.

Dalším typem benefitu je příspěvek na stravování. U něho se maximum, do kterého je osvobozený od daně, každoročně mění. Určuje se jako 70 procent horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro rok 2025 jde o částku 123,90 koruny. 

A benefitem jsou také příspěvky na daňově podporované produkty spoření na stáří. U těch může zaměstnavatel poskytnout daňově osvobozený příspěvek až do výše 50 tisíc korun ročně.

Kateřina Hovorková

