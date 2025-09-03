Peníze.cz
>
Zaměstnání
>
Mzda a plat
>
Průměrná mzda stoupla nejrychleji za čtyři roky. Po odečtení inflace

Průměrná mzda stoupla nejrychleji za čtyři roky. Po odečtení inflace

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 3. 9. 2025
Průměrná mzda stoupla nejrychleji za čtyři roky. Po odečtení inflace

Zdroj: Shutterstock

Průměrná hrubá mzda v Česku vzrostla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 7,8 procenta na 49 402 korun. Informoval o tom Český statistický úřad. 

Ve srovnání s loňským druhým čtvrtletím je průměrná mzda o 3583 korun vyšší. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekávali analytici i Česká národní banka. Ti odhadovali nominální růst o 6,7 procenta.

„Po zohlednění inflace dosáhl reálný přírůstek 5,3 procenta, což je nejvíce za poslední čtyři roky,“ říká David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte.

Většina zaměstnanců ovšem na průměrnou mzdu nedosáhne, její hodnota je totiž zkreslena vysokopříjmovými skupinami obyvatel.

Vhodnějším ukazatelem je proto medián mezd, který vyjadřuje hodnotu mzdy, kterou dostává zaměstnanec přesně uprostřed pomyslného souboru všech zaměstnanců. Medián se meziročně zvýšil na 41 115 korun.

„V letošním druhém čtvrtletí opět rychleji rostla průměrná mzda oproti mediánu. Rychleji nyní rostou mzdy vysokopříjmovým zaměstnancům, kteří mají zároveň vyšší sklon k úsporám. Jedná se podle mě o jeden z faktorů, proč se spotřeba domácností stále nachází pod rokem 2019. Pokud by mzdy rostly více plošně, tak by bylo oživení spotřeby ještě rychlejší,“ popisuje analytik Citfin Miroslav Novák.

Největší nárůst byl v odvětví profesních, vědeckých a technických činností (12,7 %), stavebnictví (11,0 %) a činností v oblasti nemovitostí (10,9 %). Nejmenší naopak těžba a dobývání (4,8 %), ostatní činnosti (5,0 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (5,1 %).

Nejvíc se přidávalo v Praze (8,2 %), Moravskoslezském kraji (8,2 %), Jihomoravském kraji (8,1 %) a Pardubickém kraji (8,1 %). Nejméně naopak v Ústeckém kraji (5,6 %), Libereckém kraji (6,4 %) a na Vysočině (6,7 %).

Základní verzeRozšířená verze

Výpočet mzdy 2025 (hrubá mzda na čistou)

+
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace

Další kalkulačky


Radim Zelený

Autor článku Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Český statistický úřad, hrubá mzda, mzda, práce, průměrná mzda, zaměstnání

A tohle už jste četli?

Minimální mzda roste. Pod tuto částku už nesmí nikdo klesnout

29. 8. 2025 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Minimální mzda roste. Pod tuto částku už nesmí nikdo klesnout

Ministerstvo financí zveřejnilo prognózu průměrné mzdy pro příští rok, od které se nově odvíjí i výpočet minimální mzdy. Od roku 2026 tak nikdo pracující na plný úvazek 40 hodin týdně... celý článek

Budou po vás v hospodě vymáhat spropitné? Brzy možná realita

26. 8. 2025 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Budou po vás v hospodě vymáhat spropitné? Brzy možná realita

Spropitné, dýško, diškrece, trinkgelt – peníze, které necháváme v restauracích (a nejen v nich) jako díky za obsluhu, jsou z pohledu zákona a daní šedá zóna. Hospodští by rádi dýška... celý článek

Kolik bere kolega nebo šéf? Právnička popisuje, jak se v Česku odkrývá výše mzdy

16. 7. 2025 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kolik bere kolega nebo šéf? Právnička popisuje, jak se v Česku odkrývá výše mzdy

Češi, a vlastně i celá Evropská unie, se vydali cestou odtajnění mezd. Zavedenou praxi neříkat, kolik kdo bere, mají rozbít nová pravidla v zákoníku práce. A pak také evropské směrnice.... celý článek

Brigáda na dohodu: Pozor na odpracované hodiny, ať nepřijdete o tisíce

14. 7. 2025 | Kateřina Hovorková

Brigáda na dohodu: Pozor na odpracované hodiny, ať nepřijdete o tisíce

V létě na trh práce přibude mnoho brigádníků, kteří pracují na dohody. Řada z nich ale jejich úskalí nezná. Především to, že stačí jen pár korun vydělaných nad limit a čistý příjem... celý článek

Nově víc času na truchlení. Kolik v práci dostanete volna při úmrtí v rodině

11. 7. 2025 | Kateřina Hovorková

Nově víc času na truchlení. Kolik v práci dostanete volna při úmrtí v rodině

S flexinovelou zákoníku práce se od června 2025 změnila i pravidla pro čerpání volna. Nově může zaměstnanec požádat šéfa o dalších až pět dní volna v případě, že má úmrtí v rodině.... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA