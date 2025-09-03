Průměrná hrubá mzda v Česku vzrostla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 7,8 procenta na 49 402 korun. Informoval o tom Český statistický úřad.
Ve srovnání s loňským druhým čtvrtletím je průměrná mzda o 3583 korun vyšší. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekávali analytici i Česká národní banka. Ti odhadovali nominální růst o 6,7 procenta.
„Po zohlednění inflace dosáhl reálný přírůstek 5,3 procenta, což je nejvíce za poslední čtyři roky,“ říká David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte.
Většina zaměstnanců ovšem na průměrnou mzdu nedosáhne, její hodnota je totiž zkreslena vysokopříjmovými skupinami obyvatel.
Vhodnějším ukazatelem je proto medián mezd, který vyjadřuje hodnotu mzdy, kterou dostává zaměstnanec přesně uprostřed pomyslného souboru všech zaměstnanců. Medián se meziročně zvýšil na 41 115 korun.
„V letošním druhém čtvrtletí opět rychleji rostla průměrná mzda oproti mediánu. Rychleji nyní rostou mzdy vysokopříjmovým zaměstnancům, kteří mají zároveň vyšší sklon k úsporám. Jedná se podle mě o jeden z faktorů, proč se spotřeba domácností stále nachází pod rokem 2019. Pokud by mzdy rostly více plošně, tak by bylo oživení spotřeby ještě rychlejší,“ popisuje analytik Citfin Miroslav Novák.
Největší nárůst byl v odvětví profesních, vědeckých a technických činností (12,7 %), stavebnictví (11,0 %) a činností v oblasti nemovitostí (10,9 %). Nejmenší naopak těžba a dobývání (4,8 %), ostatní činnosti (5,0 %) a peněžnictví a pojišťovnictví (5,1 %).
Nejvíc se přidávalo v Praze (8,2 %), Moravskoslezském kraji (8,2 %), Jihomoravském kraji (8,1 %) a Pardubickém kraji (8,1 %). Nejméně naopak v Ústeckém kraji (5,6 %), Libereckém kraji (6,4 %) a na Vysočině (6,7 %).
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem