Minimální mzda roste. Pod tuto částku už nesmí nikdo klesnout

Minimální mzda stoupne od ledna 2026 o 1600 korun měsíčně. V hodinovém vyjádření se zvýší na 134,40 Kč z letošních 124,40 Kč, kdy je minimální mzda 20 800 korun. Za méně peněz nesmí v Česku podle zákona pracovat nikdo.
Poměr minimální mzdy k průměrné mzdě se od příštího roku zvýší ze 42,2 na 43,4 procenta. Loňská novela zákoníku práce totiž stanovuju pravidelnou valorizaci, tedy jasná pravidla pro každoroční zvyšování minimální mzdy tak, aby do roku 2029 dosáhla 47 procent průměrné mzdy.
Minimální mzda se v roce 2026 určí podle odhadu průměrné mzdy v celé zemi, kterou ministerstvo financí stanovilo na 51 497 korun. Tato předpověď byla zveřejněna 28. srpna ve Sbírce zákonů.
A právě z tohoto údaje pak následně vychází výpočet ministerstva práce a sociálních věcí, které výslednou minimální mzdu pro další rok zaokrouhlilo na zmíněných 22 400 korun.
V minulosti se od minimální mzdy odvíjely i takzvané zaručené mzdy v soukromé sféře, které určovaly nejnižší odměnu pro jednotlivé profese odstupňované podle odpovědnosti a složitosti do osmi skupin. Ty vadily zaměstnavatelům víc než pravidelné zvyšování minimální mzdy, proto byly také novelou zákoníku práce od letošního ledna zrušeny.
Místo toho ale byly zavedeny od letošního roku zaručené platy ve veřejných službách a správě. Ty mají čtyři úrovně. V první skupině prací zaručený plat odpovídá minimální mzdě. Od ledna 2026 tak bude činit zaručený plat pro 1. skupinu prací 22 400 korun měsíčně.
Pro druhou skupinu profesí odpovídá 1,2násobku minimální mzdy, což vychází na 26 880 korun, ve třetí skupině 1,4násobku, což bude v příštím roce 31 360 korun a ve čtvrté skupině 1,6násobku minimální mzdy – to vychází na 35 840 korun.
Nejnižší úrovně zaručeného platu pro rok 2026
|skupina prací
|za měsíc
|za hodinu
|1.
|22 400 Kč
| 134,40 Kč
|2.
|26 880 Kč
| 161,30 Kč
|3.
|31 360 Kč
| 188,20 Kč
|4.
|35 840 Kč
| 215,10 Kč
|Zdroj: MPSV
Zaměstnancům ve veřejných službách a správě a státním zaměstnancům bude v roce 2026 za práci ve ztíženém pracovním prostředí příslušet příplatek v rozpětí 5 až 15 procent měsíční minimální mzdy. Při měsíční minimální mzdě 22 400 Kč to znamená, že výše příplatku k platu dosáhne 1120 až 3360 Kč měsíčně.
Pro stanovení minimální mzdy a tedy i zaručeného platu pro následující rok je potřeba mít predikci průměrné mzdy a koeficienty, kterými se predikce násobí. Koeficienty stanovuje vláda. Loni stanovila koeficient pro rok 2025 ve výši 0,422 a pro rok 2026 pak 0,434.
Jaké budou koeficienty pro následující dva roky, tedy 2027 a 2028, se zatím neví, vláda je bude schvalovat příští rok.
Do minimální mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví a za práci v sobotu a v neděli. A jak uvádí zákon - pokud mzda nebo odměna z dohody zaměstnance nedosáhne minimální mzdy, je mu zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek.
Podle ministerstva práce patří minimální mzda v Česku k nejnižším v Evropské unii a koeficienty by ji postupně měly přiblížit k částkám ve vyspělejších evropských zemích.
Růst minimální mzdy
|od
|za měsíc
|za hodinu
|2/1991
|2 000 Kč
|10,80 Kč
|1/1992
|2 200 Kč
|12 Kč
|1/1996
|2 500 Kč
|13,60 Kč
|1/1998
|2 650 Kč
|14,80 Kč
|1/1999
|3 250 Kč
|18 Kč
|7/1999
|3 600 Kč
|20 Kč
|1/2000
|4 000 Kč
|22,30 Kč
|7/2000
|4 500 Kč
|25 Kč
|1/2001
|5 000 Kč
|30 Kč
|1/2002
|5 700 Kč
|33,90 Kč
|1/2003
|6 200 Kč
|36,90 Kč
|1/2004
|6 700 Kč
|39,60 Kč
|1/2005
|7 185 Kč
|42,50 Kč
|1/2006
|7 570 Kč
|44,70 Kč
|7/2006
|7 955 Kč
|48,10 Kč
|1/2007
|8 000 Kč
|48,10 Kč
|8/2013
|8 500 Kč
|50,60 Kč
|1/2015
|9 200 Kč
|55 Kč
|1/2016
|9 900 Kč
|58,70 Kč
|1/2017
|11 000 Kč
|66 Kč
|1/2018
|12 200 Kč
|73,20 Kč
|1/2019
|13 350 Kč
|79,80 Kč
|1/2020
|14 600 Kč
|87,20 Kč
|1/2021
|15 200 Kč
|90,50 Kč
|1/2022
|16 200 Kč
|96,40 Kč
|1/2023
|17 300 Kč
|103,80 Kč
|1/2024
|18 900 Kč
|112,50 Kč
|1/2025
|20 800 Kč
|124,40 Kč
|1/2026
|22 400 Kč
|134,40 Kč
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
