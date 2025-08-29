Peníze.cz
Minimální mzda roste. Pod tuto částku už nesmí nikdo klesnout

Kateřina Hovorková | rubrika: Co se děje | 29. 8. 2025
Ministerstvo financí zveřejnilo prognózu průměrné mzdy pro příští rok, od které se nově odvíjí i výpočet minimální mzdy. Od roku 2026 tak nikdo pracující na plný úvazek 40 hodin týdně nesmí dostávat méně než 22 400 korun měsíčně.
Minimální mzda roste. Pod tuto částku už nesmí nikdo klesnout

Zdroj: Pleska / Midjourney

Minimální mzda stoupne od ledna 2026 o 1600 korun měsíčně. V hodinovém vyjádření se zvýší na 134,40 Kč z letošních 124,40 Kč, kdy je minimální mzda 20 800 korun. Za méně peněz nesmí v Česku podle zákona pracovat nikdo. 

Poměr minimální mzdy k průměrné mzdě se od příštího roku zvýší ze 42,2 na 43,4 procenta. Loňská novela zákoníku práce totiž stanovuju pravidelnou valorizaci, tedy jasná pravidla pro každoroční zvyšování minimální mzdy tak, aby do roku 2029 dosáhla 47 procent průměrné mzdy.

Minimální mzda se v roce 2026 určí podle odhadu průměrné mzdy v celé zemi, kterou ministerstvo financí stanovilo na 51 497 korun. Tato předpověď byla zveřejněna 28. srpna ve Sbírce zákonů.

A právě z tohoto údaje pak následně vychází výpočet ministerstva práce a sociálních věcí, které výslednou minimální mzdu pro další rok zaokrouhlilo na zmíněných 22 400 korun.

Firmy budou spořit na důchod rizikovým profesím. Povinnost schválili poslanciFirmy budou spořit na důchod rizikovým profesím. Povinnost schválili poslanci

V minulosti se od minimální mzdy odvíjely i takzvané zaručené mzdy v soukromé sféře, které určovaly nejnižší odměnu pro jednotlivé profese odstupňované podle odpovědnosti a složitosti do osmi skupin. Ty vadily zaměstnavatelům víc než pravidelné zvyšování minimální mzdy, proto byly také novelou zákoníku práce od letošního ledna zrušeny.

Místo toho ale byly zavedeny od letošního roku zaručené platy ve veřejných službách a správě. Ty mají čtyři úrovně. V první skupině prací zaručený plat odpovídá minimální mzdě. Od ledna 2026 tak bude činit zaručený plat pro 1. skupinu prací 22 400 korun měsíčně. 

Pro druhou skupinu profesí odpovídá 1,2násobku minimální mzdy, což vychází na 26 880 korun, ve třetí skupině 1,4násobku, což bude v příštím roce 31 360 korun a ve čtvrté skupině 1,6násobku minimální mzdy – to vychází na 35 840 korun.

Nejnižší úrovně zaručeného platu pro rok 2026

skupina pracíza měsícza hodinu
1.22 400 Kč 134,40 Kč
2.26 880 Kč 161,30 Kč
3.31 360 Kč 188,20 Kč
4.35 840 Kč 215,10 Kč
Zdroj: MPSV

Zaměstnancům ve veřejných službách a správě a státním zaměstnancům bude v roce 2026 za práci ve ztíženém pracovním prostředí příslušet příplatek v rozpětí 5 až 15 procent měsíční minimální mzdy. Při měsíční minimální mzdě 22 400 Kč to znamená, že výše příplatku k platu dosáhne 1120 až 3360 Kč měsíčně.

Kolik bere kolega nebo šéf? Právnička popisuje, jak se v Česku odkrývá výše mzdyKolik bere kolega nebo šéf? Právnička popisuje, jak se v Česku odkrývá výše mzdy

Pro stanovení minimální mzdy a tedy i zaručeného platu pro následující rok je potřeba mít predikci průměrné mzdy a koeficienty, kterými se predikce násobí. Koeficienty stanovuje vláda. Loni stanovila koeficient pro rok 2025 ve výši 0,422 a pro rok 2026 pak 0,434.

Jaké budou koeficienty pro následující dva roky, tedy 2027 a 2028, se zatím neví, vláda je bude schvalovat příští rok.

Do minimální mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za zvýšenou zátěž zaměstnance ve zdravotnictví a za práci v sobotu a v neděli. A jak uvádí zákon - pokud mzda nebo odměna z dohody zaměstnance nedosáhne minimální mzdy, je mu zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek.

Podle ministerstva práce patří minimální mzda v Česku k nejnižším v Evropské unii a koeficienty by ji postupně měly přiblížit k částkám ve vyspělejších evropských zemích.

Růst minimální mzdy

odza měsícza hodinu
2/19912 000 Kč10,80 Kč
1/19922 200 Kč12 Kč
1/19962 500 Kč13,60 Kč
1/19982 650 Kč14,80 Kč
1/19993 250 Kč18 Kč
7/19993 600 Kč20 Kč
1/20004 000 Kč22,30 Kč
7/20004 500 Kč25 Kč
1/20015 000 Kč30 Kč
1/20025 700 Kč33,90 Kč
1/20036 200 Kč36,90 Kč
1/20046 700 Kč39,60 Kč
1/20057 185 Kč42,50 Kč
1/20067 570 Kč44,70 Kč
7/20067 955 Kč48,10 Kč
1/20078 000 Kč48,10 Kč
8/20138 500 Kč50,60 Kč
1/20159 200 Kč55 Kč
1/20169 900 Kč58,70 Kč
1/201711 000 Kč66 Kč
1/201812 200 Kč73,20 Kč
1/201913 350 Kč79,80 Kč
1/202014 600 Kč87,20 Kč
1/202115 200 Kč90,50 Kč
1/202216 200 Kč96,40 Kč
1/202317 300 Kč103,80 Kč
1/202418 900 Kč112,50 Kč
1/202520 800 Kč124,40 Kč
1/202622 400 Kč134,40 Kč
Základní verzeRozšířená verze

Výpočet mzdy 2025 (hrubá mzda na čistou)

+
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace

Další kalkulačky


Ještě se zastavte

Zdroj: Shutterstock

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

