Kolik bere kolega nebo šéf? Nově to zjistíte, ale jen jedním způsobem, říká právnička

Česko, a vlastně i celá Evropská unie, se vydaly cestou odtajnění mezd. Zavedenou praxi neříkat, kolik kdo bere, mají rozbít nová pravidla v zákoníku práce. A pak také dvě evropské směrnice. Co už platí a co se teprve chystá, přibližuje expertka na pracovní právo Adéla Krbcová z kanceláře Peterka Partners.

Transparetní odměňování je nyní velké téma. Částečně ho řeší flexinovela zákoníku práce, která zrušila teď od června 2025 doložky mlčenlivosti o odměně. Co to pro zaměstnance konkrétně znamená? Co nově mohou říkat, aniž by se báli nějaké penalizace?

Zaměstnavatelé nesmí omezovat zaměstnance ve sdílení informací o výši a struktuře vlastní mzdy, platu či odměny z dohody. Zaměstnanci tak dostali příležitost mluvit o tom, kolik berou či z jakých složek se jejich mzda skládá. Mohou to v podstatě říci komu chtějí, typicky kolegům.

Znamená zrušení doložky mlčenlivosti také to, že můžu přijít za nadřízeným a zeptám se ho, kolik bere kolega? A můžu se ptát i na odměnu třeba svého nadřízeného či dokonce ředitele?

Neznamená. Údaj o odměně daného zaměstnance je osobní údaj, s kterým se tak musí nakládat a podléhá povinnosti mlčenlivosti. Zaměstnanci mohou volně sdělovat pouze informace o své vlastní odměně. Obecné doložky mlčenlivosti uzavírané například se zaměstnanci HR (personálních oddělení) či mzdových účtáren, kteří mají přístup ke mzdám dalších zaměstnanců a nesmějí je nikde šířit, jsou nadále platné a vymahatelné. Kolik bere ředitel vaší společnosti se tak nedozvíte, ledaže by vám to řekl on sám.

Co hrozilo zaměstnancům, kteří měli doložku ve smlouvě, do května? Co když svou mzdu probírali třeba s kolegy a doneslo se to k vedení firmy? Setkala jste se s nějakými pokutami za nedodržení mlčenlivosti?

Většinou měly doložky o mlčenlivosti o odměně spíše psychologický efekt. Odrazovaly zaměstnance od toho, aby informace o svém odměňování šířili. Někdy bylo porušení takové doložky uvedeno například i ve výčtu porušení povinností, která mohla vést až k ukončení pracovního poměru.

Pokud tedy zaměstnanec v minulosti doložku porušil, pravděpodobně následovala takzvaná výtka, tedy upozornění na porušení povinnosti související s výkonem práce a na možnost výpovědi. Je však otázkou, zda by výpověď obstála před soudem. Vymahatelnost doložek totiž byla již před novelou přinejmenším sporná.

Ačkoli je zákon výslovně nezakazoval, již delší dobu je rozporoval ombudsman. Doložky byly i v hledáčku inspekcí práce. Zažila jsem kontroly, kde se inspektoři na tyto zákazy ptali nebo je v konkrétních smlouvách či vnitřních předpisech záměrně hledali a jejich existenci zaměstnavatelům vytýkali. Nicméně i tento přístup byl s ohledem na nejednoznačnost zákona problematický.

Zaměstnancům za porušení doložky reálně nehrozila ani pokuta, penále či jiný peněžitý postih. Zaměstnavatel totiž zaměstnance za porušení povinností z pracovního vztahu pokutovat nesmí. S postihem by musel počítat přímo zákon, jako je tomu například v případě, kdy zaměstnanec poruší dohodu o zákazu konkurence po skočení pracovního poměru a zaměstnavatel si s ním pokutu sjedná.

Platí, že pokud mám ve starší smlouvě doložku, musí mi zaměstnavatel nechat podepsat dodatek ke smlouvě, ve kterém ji ruší? Jinak mu hrozí vysoká pokuta?

Pokud je doložka součástí individuální smlouvy, pak je ideální uzavřít dodatek, jímž se příslušné ustanovení ze smlouvy vypustí. K tomu je zapotřebí součinnosti zaměstnance.

Může se samozřejmě stát, že nebude možné dodatky vyjednat a uzavřít okamžitě. Pak důrazně doporučuji, aby zaměstnavatel alespoň vydal oznámení, kde zaměstnance informuje, že tyto doložky již nejsou od 1. června 2025 účinné, a tudíž nebude jejich dodržování nijak vymáhat. S oznámením by měl všechny zaměstnance prokazatelně seznámit. V případě kontroly ze strany inspekce práce bude muset právě zaměstnavatel prokazovat, že zaměstnance v této věci nijak neomezuje. Jinak zaměstnavateli hrozí pokuta až ve výši 400 tisíc korun.

Pokud by byl obdobný zákaz ve vnitřním předpise, pak to má zaměstnavatel jednodušší. Předpis jednostranně změní a zaměstnance o tom informuje stejně jako v případě jiných změn vnitřních předpisů.

Proč vlastně doložky o mlčenlivosti existovaly, co bylo jejich cílem?

S nějakou formou doložek o mlčenlivosti o mzdě či s obdobnými zákazy jsme se setkávali docela často. Zmiňuje se například anketa hospodářské komory z roku 2020, podle níž pouze jedna čtvrtina dotázaných členů takový zákaz či omezení interně nestanovila. Ombudsman považoval omezující doložky o mzdě v zásadě za nezákonné, jelikož podle jeho názoru tato praxe sváděla k nerovnému odměňování a bránila zaměstnancům v účinné obraně.

Z mého pohledu tomu tak vždy nebylo. Informace o mzdě se u nás dlouhodobě považovaly za citlivé, jak ze strany zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Zaměstnavatelé rovněž často brali odměňování za součást své podnikatelské strategie či dokonce obchodního tajemství. V kontextu nízké nezaměstnanosti mohlo jít i o určitou konkurenční výhodu při náboru či udržení zaměstnanců. Zaměstnavatelé se tak snažili bránit tomu, aby se o odměně konkrétního odborníka dozvěděla konkurence.

Jak jste připomněla na konferenci pořádané Francouzsko-českou obchodní komorou k nerovnému odměňování žen a mužů, chystá se v této oblasti další důležitý dokument. Jde o evropskou směrnici, která se má do českého práva překlopit do června příštího roku a která má snížit velké rozdíly mezi odměnami mužů a žen. Co konkrétně přinese?

Jedná se o implementaci evropské směrnice, která posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen známé jako směrnice o transparentním odměňování. Členské státy ji mají do svých právních řádů implementovat nejpozději začátkem června 2026. Směrnice přináší řadu povinností, které se by se daly souhrnně označit jako informační, strukturálně organizační a reportingové. Právě povinnosti týkající se vypracovávání zpráv a hlášení vzbuzují jistou kritiku, protože se zaměstnavatelé asi oprávněně bojí zvýšené administrativní zátěže.

Česká podoba směrnice se teprve ladí na ministerstvu práce a sociálních věcí, přesto už máte nějaké informace, co by v dokumentu mělo být. Co se tedy změní pro zaměstnance na jedné straně a pro zaměstnavatele na straně druhé, jaké práva a povinnosti jim přibudou?

V rámci zmiňovaného červnového fóra na téma Equal Pay pořádaného Francouzsko-českou obchodní komorou pod záštitou francouzské ambasády naznačila zástupkyně ministerstva, že v nové zákonné úpravě by měly být reflektovány pouze minimální požadavky směrnice. Čekají nás však volby a následné sestavování vlády. Navíc není tajemstvím, že české implementace evropských předpisů dokáží překvapit. Tak uvidíme.

Každopádně směrnice požaduje, aby uchazeči o zaměstnání obdrželi předem informace o počáteční odměně či jejím rozpětí, například v inzerátu či před samotným pohovorem. Zaměstnavatelé se nebudou smět ptát na platovou historii kandidátů. Inzeráty budou muset být takzvaně genderově neutrální, ale to není žádná novinka.

Zaměstnanci budou moci žádat od zaměstnavatele informaci o své individuální úrovni odměny a průměrných úrovních odměňování podle pohlaví pro kategorie zaměstnanců, kteří konají stejnou nebo srovnatelnou práci. S tím souvisí, že zaměstnavatelé budou muset důsledně kategorizovat pracovní pozice na základě určitých nediskriminačních a objektivních kritérií a zavést odpovídající systémy odměňování.

To může být samozřejmě pro některé zaměstnavatele náročné, a proto by se již měli začít připravovat či alespoň co nejdříve zmapovat situaci. Rovněž by si měli uvědomit, kdo o odměňování skutečně rozhoduje, protože směrnice pracuje s takzvaným jediným zdrojem, což nemusí být nutně třeba představenstvo zaměstnavatele, ale teoreticky i vedení mateřské společnosti.

Konečně velcí zaměstnavatelé budou podávat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů. Poprvé se budou tyto informace poskytovat v roce 2027, což však znamená, že budou vycházet již z dat za rok 2026. Směrnice rovněž posiluje procesní ochranu zaměstnanců domáhajících se rovného odměňování a jejich případné odškodnění.

Nedávno tři největší zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v Česku poslaly ministrovi práce a socioálních věcí Marianu Jurečkovi dopis, ve kterém žádají o posunutí implementace směrnice do českého práva o dva roky s tím, že firmy nejsou připravené. Bude skutečně pro firmy tak komplikované zavést nová pravidla?

Česká republika má oblast rovného odměňování upravenou již dlouho a velmi přísně. Zákoník práce stanovuje konkrétní taxativní kritéria, podle nichž lze nastavit a poskytovat srovnatelným zaměstnancům stejnou odměnu. V posledních letech se rovné odměňování dostává stále více do pozornosti praxe. Řeší jej zaměstnanci, inspektoráty práce i soudy.

A nejde jen o stejné odměňování mužů a žen, ale obecně všech zaměstnanců vykonávajících stejnou práci či práci stejné hodnoty. Jedním z nejznámějších případů je kauza České pošty, kde soudy dovodily, že kritériem pro rozdílné odměňování nejsou rozdíly v sociálněekonomických podmínkách regionů v Česku. Takový přístup je v evropském kontextu spíše ojedinělý.

Rovněž je potřeba si uvědomit, že směrnici budou postupně implementovat všechny státy EU, takže obdobně jako v dřívějších případech evropských úprav se budou nadnárodní společnosti samy snažit co nejvíce sjednotit své procesy ve všech zemích, kde působí. Tím pádem bude vyvíjen tlak, aby se nové úpravě přizpůsobily jejich dceřiné společnosti i ve státech, kde se lokální úprava pozdrží.

Vzhledem k tomu, že naše kancelář působí v devíti zemích regionu střední a východní Evropy a zastupuje řadu významných zaměstnavatelů působících napříč Evropou, pracujeme již teď na tom, aby se na nové povinnosti připravili. Pečlivě sledujeme legislativní počiny v jednotlivých státech EU. Novou úpravu týkající se právě transparentnosti náboru přijalo nedávno Polsko. Klienty a jejich management tak postupně zasvěcujeme do problematiky. V Česku se tyto prověrky daly spojit třeba i s prověřením a aktualizací procesů v souvislosti s „flexi“ novelou zákoníku práce. Detaily se samozřejmě doladí až budou k dispozici platné národní úpravy.

Pokud bude směrnice od příštího roku platná, myslíte si, že se jí podaří nerovnost mezi mzdami žen a mužů snížit na pět procent, jak žádá? V současnosti je podle posledních dostupných dat ministerstva práce z roku 2022 rozdíl v příjmech žen a mužů v Česku skoro 18 procent, u manažerských pozic dokonce 22 procent.

Zaměstnavatelé, kteří budou povinně podávat zprávy o rozdílech v odměňování žen a mužů, by rovněž měli ve spolupráci se zástupci zaměstnanců společně posuzovat odměňování, vykážou-li v některé kategorii neodůvodněný nejméně 5% rozdíl v průměrné úrovni odměňování mužů a žen, který sami nenapraví. K nápravě by mělo podle směrnice dojít do šesti měsíců od předložení konkrétní zprávy.

Je velmi těžké odhadnout, zda směrnice a její provedení na lokální úrovni dokáže smazat či významně snížit rozdíly v odměňování mužů a žen, případně jak rychle. Zkušenosti z jiných zemí však ukazují, že direktivní přístup může přinést výsledky rychleji než pouze doporučení či tlak veřejnosti. Záleží ale na tom, jak se příslušné povinnosti nastaví a zda se efektivně vymáhají.

Rovněž je potřeba úpravu pořádně a jasně vysvětlit a dopřát zaměstnavatelům čas na přípravu. To se v případě novelizací českého pracovního práva často nestává. Zejména menším zaměstnavatelům by alespoň z počátku mohl stát pomáhat s nastavením, například vhodnými metodikami či školeními. Též by bylo vhodné úpravu provázat s dalšími předpisy, aby se povinnosti, zejména administrativa a hlášená data, zbytečně nedublovaly.

Každopádně si myslím, že by se zaměstnavatelé k celé oblasti rovného odměňování neměli stavět a priori negativně, ale vidět v něm příležitost k růstu, udržitelnosti a budování značky férového zaměstnavatele.

V souvislosti s rovným odměňováním se mluví i o zavedení povinných kvót, které mají zajistit určité procento žen ve vedení. Mají kvóty smysl? Řada i vysoce postavených manažerek v Česku proti nim vystupuje.

Takzvané kvóty jsou předmětem jiné evropské směrnice, jde konkrétně o směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy orgánů kótovaných společností. Podle návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších předpisů, který již dlouho leží ve sněmovně, by se kvóty týkaly pouze kótovaných společností majících v průměru alespoň 250 zaměstnanců a současně roční úhrn jejich čistého obratu přesáhne 50 milionů eur nebo aktiva celkem přesáhnou 43 milionů eur.

Tyto společnosti by si měly zvolit cíl, jak dosáhnout vyrovnaného zastoupení mužů a žen ve svých vedoucích orgánech, typicky v představenstvech, dozorčích a správních radách. Měly by na výběr ze dvou možností. A to buď dosáhnout obsazenosti nejméně 40 % funkcí nevýkonných členů vedoucího orgánu, nebo 33 % funkcí všech členů vedoucího orgánu, tedy osobami méně zastoupeného pohlaví. Ve většině případů by se jednalo o ženy. Zvoleného cíle by povinně společnosti dosahovaly zavedením transparentních postupů náboru. V České republice by se tato úprava týkala minimálního počtu společností. Některé z nich již uvedená procenta splňují i bez zákonné úpravy.

Osobně kvóty nepreferuji. V naší advokátní kanceláři jsme dosáhli vysokého počtu žen v manažerských pozicích přirozenou cestou, a to průběžnou podporou jejich kariérního růstu. Většině argumentů odpůrců kvót rozumím. Jde mimo jiné o obavu, zda by schopnosti žen ve vedení nebyly některými spolupracovníky či částí veřejnosti devalvovány právě s odkazem na kvóty. Na druhou stranu zkušenosti ze zahraničí ukazují, že státy, které šly již dříve cestou tvrdých kvót, ať již Norsko či Francie, dosáhly mnohem většího zastoupení žen ve vrcholných orgánech než země, kde zákonné kvóty chybí.

