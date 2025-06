Pracující důchodci ušetří na pojistném. První čísla jsou tady

Co se děje

V Česku pracuje podle dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) skoro 300 tisíc starobních důchodců. Z toho je zhruba polovina těch, kteří jsou zaměstnaní. Další několik desítek tisíc je OSVČ a zhruba 100 tisíc lidí pobírajících starobní penzi si přivydělává na pracovní dohody.

Sleva pro pracující důchodce činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, tedy z hrubé mzdy. A nárok na ni mají jen ti, kteří ze svých příjmů pojištění platí. Tedy všichni zaměstnanci, část OSVČ a někteří dohodáři, jejichž příjmy překročí limit povinných odvodů. Limit u dohody o provedení práce (DPP) je letos 11 500 korun včetně. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) je to 4501 korun.

Slevu na pojistném tak v dubnu obdrželo 136 tisíc důchodců, viz tabulka. V průměru měli vyšší příjem o 2638 korun měsíčně. Sleva se vyplácí zpětně, tedy za leden v únoru, za únor v březnu a tak dále.

Podle ústředního ředitele ČSSZ Františka Boháčka se počet vyplacených slev postupně blíží maximu, celkem je zaměstnaných a dohodářů s vyšším příjmem více než 160 tisíc. OSVČ budou o slevu žádat až v příštím roce za celý letošní rok.

Lidé, kteří si doposud o slevu nepožádali, by tak měli podle Boháčka udělat co nejdříve. Mají dvě možnosti: První je, že pracující penzista doloží zaměstnavateli rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a také čestné prohlášení o nároku na výplatu starobního důchodu v plné výši. A požádá ho o uplatnění slevy.

Slevy na pojistném uplatněné zaměstnanci se starobním důchodem Únor Březen Duben Úhrn vyměřovacích základů 4 995 035 414 Kč 5 097 128 942 Kč 5 530 002 111 Kč Úhrn slev 324 735 221 Kč 331 372 711 Kč 359 508 393 Kč Počet zaměstnavatelů 35 399 37 523 38 016 Počet zaměstnanců uplatňujících slevu 127 192 133 895 136 297 Průměrná sleva na jednoho zaměstnance 2 553 Kč 2 475 Kč 2 638 Kč Zdroj: ČSSZ

Druhou variantou je, že požádá ČSSZ, aby mu vystavila potvrzení, že důchod pobírá a toto potvrzení přiloží k žádosti o slevu na pojistné pro pracující důchodce.

„Žádost nemá žádný formulář, je to úplně jednoduchý text, který každý může napsat na jakýkoliv papír a může být ve znění: Žádám o slevu na pojistném pro pracující důchodce a přikládám potvrzení nebo tedy rozhodnutí a čestné prohlášení – podle toho, jakou variantu žadatel zvolí,“ popisuje Boháček.

Vysvětluje, že proces žádosti nejde zautomatizovat, protože sociální správa není jediným subjektem, který vyplácí důchody. „A navíc my nemůžeme sdělovat zaměstnavatelům, zda někdo pobírá či nepobírá důchod, to je na rozhodnutí samotného důchodce, zda to sdělí nebo ne,“ vysvětluje Boháček.

Pokud lidé žádost ještě nepodali, o slevu nepřijdou. Musí ale ještě požádat o vrácení přeplatku na pojistném sociální správu.

„Přeplatek vrátí sociální správa na základě písemné žádosti zaměstnance. Žádost ale musí zároveň obsahovat potvrzení zaměstnavatele o vyměřovacích základech a o uplatnění slevy za jednotlivé měsíce. My informace o měsíčních příjmech zaměstnance nemáme, proto bez tohoto potvrzení nejsme schopni přeplatek spočítat,“ uvádí dále Boháček.

K žádosti o vrácení přeplatku na pojistném také neexistuje žádný konkrétní tiskopis. Žadatelé mohou opět napsat jednoduchý text. Zaměstnavatel musí potvrzení o vyměřovacích základech vydat do osmi dnů od obdržení žádosti.

Důchodci, kteří jsou OSVČ, podají žádost o vrácení přeplatku za tuto slevu v roce 2026, až budou podávat přehled o výši pojistného za rok 2025. I pro OSVČ činí sleva 6,5 procenta. Platí to i pro pracující důchodce, kteří jsou v režimu paušální daně. Ti ale nemají povinnost podávat přehled, proto budou muset příští rok podat písemnou žádost o vyplacení pojistného ve výši slevy, a to nejdříve 1. května následujícího roku.

Sleva na pojistném nahrazuje režim, který platit do konce loňského roku, což byl nárok na zvýšení důchodu za 360 odpracovaných dnů o 0,4 procenta. Šlo o minimální navýšení v řádech desítek korun, v průměru o 90 korun měsíčně.

„Pokud někdo do 31. prosince 2024 splnil tu podmínku odpracovaných 360 dnů a dosud o zvýšení důchodu o 0,4 procenta nepožádal, má možnost o zvýšení požádat i nadále a důchod mu bude zvýšen ještě podle starých pravidel,“ dodává Boháček. O nárok na slevu je možné žádat u sociální správy až pět let zpětně.

