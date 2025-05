Personální společnost Grafton provedla průzkum mezi 1500 zaměstnanci a zhruba 300 firmami, ve kterém se ptala na odměňování. A i když 80 procent zaměstnavatelů uvedlo, že loni plošně zvyšovalo mzdy, jen polovina zaměstnanců potvrdila, že skutečně dostala přidáno.

„Rozdíly v tom, co tvrdí zaměstnavatelé a co vnímají zaměstnanci, mohou být způsobené špatnou komunikací firem směrem ke svým lidem. Ta by měla být vždy transparentní a dobře pochopitelná,“ říká Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

Doplňuje, že zvýšení mzdy bylo loni často jen v řádu několika málo procent, což u nižších rolí představovalo pouze kosmetickou úpravu. „Pokud navíc například modré límečky (nižší manuální pozice, pozn. red.) mají kvůli různým směnám – a tedy i různým zákonným příplatkům za noční či práci o svátcích a víkendech – každý měsíc jinou výši mzdy, nemusí na první pohled poznat, že jim zaměstnavatel základní mzdu zvýšil,“ dává za příklad Kouba.

Přestože data ukazují, že reálné mzdy rostou, téměř polovina českých zaměstnanců stále žije od výplaty k výplatě. „Se svou mzdou vychází jen 43 % lidí. Plných 46 % žije od výplaty k výplatě a 11 % se svou mzdou nevychází vůbec,“ upřesňuje Kouba. I proto si letos o zvýšení mzdy plánuje říct třetina zaměstnanců. Rady, jak si říct o vyšší mzdu, najdete zde: Jak si říct o vyšší mzdu? Experti radí, co na šéfa funguje

S plošným navyšováním mezd počítají zaměstnavatelé i letos, uvedlo to 77 % společností. Nejčastějším důvodem je firemní politika, což uvádí 71 % respondentů. Dvě pětiny firem zmiňují jako důvod i inflaci a třetina se navyšováním mezd snaží zabránit fluktuaci zaměstnanců.

Ani tentokrát to ale nebude moc. Podle informací Hospodářské komory ze začátku roku hodlá většina firem navyšovat mzdy do 5 %.

Podobná disproporce mezi tvrzeními zaměstnavatelů a zaměstnanců panuje i v oblasti benefitů. Zatímco z informací firem vyplývá, že benefity v podobě cafeterie, benefitních bodů nebo flexipassů poskytují svým zaměstnancům dvě třetiny společností, zaměstnanci v průzkumu tvrdí, že tento typ benefitů nedostává téměř 60 % z nich.

Shoda v tvrzeních nastává jen u dnů volna navíc. Například dny zdravotního volna, takzvané sick days, poskytuje svým zaměstnancům 36 % společností. Celkem 38 % pak nabízí i další dny placeného volna, jako jsou třeba dobrovolnické dny, dny volna před Vánoci a na Silvestra či dny na vyřízení úředních záležitostí.

Navzdory obecnému přesvědčení, že v Česku vydělávají na stejných pozicích muži více než ženy, tři čtvrtiny zaměstnavatelů tvrdí, že v jejich společnostech jsou lidé odměňováni rovně. Zaměstnanci ovšem tento pohled nesdílejí.

Jen 35 % respondentů si myslí, že muži a ženy na stejných pozicích vydělávají srovnatelně. Naopak 37 % se domnívá, že muži jsou odměňováni lépe. A 4 % tvrdí, že vyšší mzdy mají ženy. Zbytek respondentů na věc nemá jasný názor. Modré límečky vnímají nerovnost častěji než bílé (kancelářské profese, pozn. red.).

Z analýzy mezd uchazečů, kterým Grafton Recruitment v uplynulém roce zprostředkoval práci na hlavní pracovní poměr, vyplynulo, že k pracovním rolím, kde jsou rozdíly vůbec největší, patří například účetní a obchodní pozice. Ženy na nich berou dokonce o 22 % méně než muži. Podle ministerstva práce a sociálních věcích je rozdíl mezi výdělky mužů a žen 18 %.

Na pozici operátorů ve výrobě analýza zaznamenala 16% rozdíly, na administrativních pozicích 12 %, ve vývoji software pak pouhá 4 %.

„S odstraněním rozdílů v odměňování by měla pomoci směrnice o transparentnosti odměňování, kterou by členské státy EU měly transponovat do svých právních řádů do června 2026. Podle ní již od června roku 2027 budou muset firmy s více než 150 zaměstnanci každý rok reportovat, že ve mzdách rozdíly nedělají,“ říká Jitka Kouba s tím, že v případě zjištění neodůvodněných rozdílů v odměňování žen a mužů budou mít zaměstnavatelé povinnost situaci napravit.

Více jsme psali zde: Výše mzdy už nebude tabu. Mlčení firem o odměnách brzy skončí

