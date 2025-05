Jsou situace, kdy pracovat nejde. Nebo jsme se tak nějak obecně domluvili, že pracovat nepůjde. Zákoník práce tyhle situace nazývá překážky v práci a stanovuje, že v nich dostáváme z práce volno.

U některých přímo zákoník rozhoduje, jaká za ně zaměstnanci náleží náhrada mzdy a platu, u některých se to nechává na dalším předpisu, kterým je nařízení vlády.

Jak zákoník práce, tak i zmíněné nařízení vlády (590/2006 Sb.) se právě teď mění. Změny jsou účinné už od června. Pojďme si je projít.

Co jsou překážky v práci?

Jde třeba o situace, kdy v továrně nebo kancelářích nejde proud, kdy se na pracoviště nelze dostat, protože ho zatopila povodeň. Nebo když do dílen nedorazí objednaný materiál. Všechny právě jmenované okolnosti se řadí mezi takzvané překážky v práci na straně zaměstnavatele. Těm se tu nebudeme věnovat.

Pak jsou takové okolnosti, které souvisí víc s vámi jako zaměstnanci. A ty se dál dělí na:

důležité osobní překážky a

a jiné důležité osobní překážky.

Mezi důležité překážky v práci patří ty, které se týkají přímo zaměstnance: jeho nemoc a z ní plynoucí pracovní neschopnost nebo karanténa, ve které se ocitne.

Anebo okolnosti, které souvisí s jeho blízkými a péčí o ně. Je to jednak mateřská dovolená, otcovská dovolená a rodičovská dovolená a jednak péče o nemocné dítě do deseti let nebo dlouhodobá péče.

Ani těm se věnovat nebudeme – co se týče volna, nic se u nich nemění.

Ledacos je ale jinak v jiných důležitých osobních překážkách v práci na straně zaměstnance. A to už od června 2025.

Sem patří životní situace jako návštěva lékaře (nebo to, že k doktoru potřebujeme někoho doprovodit), stěhování, smrt v rodině (a zařizování pohřbu a pohřeb), uzavření manželství nebo partnerství, ale třeba taky hledání nové práce.

Od prvního června je účinná nová (aktualizovaná u příležitosti novelizace zákoníku práce) verze nařízení vlády 590/2006 Sb.. To stanoví, co jsou jiné důležité osobní překážky, kolik volna může zaměstnanec, kterému život takové překážky postaví do cesty, od zaměstnavatele žádat, a také kdy je to placené volno a kdy volno neplacené.

Pro úplnost ještě dodejme, že zákoník práce zná ještě třetí typ překážek v práci. Jsou to takzvané překážky v práci v obecném zájmu. Mezi ně patří, třeba když jdete k soudu jako svědek, darovat krev nebo i pomáhat na dětském táboře.

Co se od června 2025 mění v jiných důležitých překážkách?

Novelizace nařízení přinesla rozšíření práv zaměstnanců a jasnější pravidla tam, kde nejčastěji docházelo ke sporům.

V první řadě došlo k naprostému zrovnoprávnění (registrovaného) partnerství s manželstvím. Cokoli se v nařízení týká manželství a manželů, týká se stejně partnerů – ať už partnerství uzavřeli podle občanského zákoníku nebo podle zákona o registrovaném partnerství.

U doprovodu blízkého k lékaři došlo k upřesnění, že nárok na volno má člověk výslovně i na doprovod zpátky, z vyšetření nebo zákroku.

Novomanželé (a novopartneři) mají pořád (nově) dva dny volna na uzavření manželství (partnerství). A pořád je z nich jen jeden placený. Nově se ale upřesňuje, který z nich to je.

Ke stávajícímu volnu při úmrtí blízkého je nově možno přidat ještě dalších pět dní neplaceného volna navíc.

Tak jako dřív má zaměstnanec, kterému brzy skoční pracovní poměr, nárok na volno na hledání práce. Nově se bude přísněji rozlišovat, jak moc si za to ukončení pracovního poměru zaměstnanec může – a podle toho bude nejen vyměřena možná délka volna, ale rozhodne se taky, jestli to bude volno placené.

Pro těžce zdravotně postižené, kteří se do práce dopravují osobním vozidlem, přibylo jedno upřesnění podmínek, za jakých dostanou až den placeného volna. Takzvaná překážka znemožnění cesty do zaměstnání nastane i při řádění živlů.

Všechny jiné důležité překážky od června 2025 přehledně

Jak to tedy od června přesně bude? Nařízení vlády stanoví 11 „okruhů“ jiných důležitých překážek. Od června platí toto:

Musíte k doktoru

Nařízené vlády této překážce říká „vyšetření nebo ošetření“.

Když potřebujete k doktoru, hledí se na to, jestli jdete k tomu nejbližšímu. Jde totiž o volno placené. A platí se jenom doba nezbytně dlouhá k vyšetření nebo ošetření – ale nezbytně dlouhá k vyšetření nebo ošetření, co nejblíž to jde.

Když tedy dejme tomu chcete vyšetřit zrak a s cestou do okresního města by to zabralo půl dne, dostanete zaplacené volno na půl dne.

Když se rozhodnete jet za vyšetřením až do krajského města, takže je z toho celodenní odysea, máte nárok na denní volno. Ale zaměstnavatel vám zaplatí jen ten samý půlden, za který byste to stihli blíž v okresním městě.

Musíte k doktoru kvůli práci

Ve vládním nařízení se překážka jmenuje „pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce“.

Pokud nějaký právní předpis nebo orgán ochrany veřejného zdraví říká, že jako zaměstnanec musíte na prohlídku k lékaři, že se musíte nechat vyšetřit nebo že se musíte podrobit očkování, bylo by absurdní, abyste si na to brali dovolenou. Máte nárok na pracovní volno na nezbytně dlouhou dobu. A to na volno placené.

Výhodné havarijní pojištění? Najdeme! Najdeme vám nejvýhodnější havarijní pojištění, které vyřeší každou škodu na voze. Za cenu, která nezatíží vaši peněženku. Chci výhodnější havarijko

Nejede to: zpoždění, výluky, zácpy

V nařízení se doslova mluví o „přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků“.

Když to nejede, máte nárok na volno. Ale je to volno neplacené, bez náhrady platu nebo mzdy. Pozor taky na to, že se hledí, jestli jste se do práce nemohli včas dostat jinak. Pokud vám ráno v sedm zruší bez náhrady vlak a další jede až v poledne, nečekejte, že dostanete půl dne volna, když můžete chytit autobus v osm.

Znemožnění cesty do zaměstnání

Těžce zdravotně postižení lidé, kteří se do práce dopravují vlastním vozidlem, mají nárok až na den placeného volna, když se nemůžou do práce dostat kvůli nepříznivým povětrnostním vlivům a živelním událostem a jiným mimořádným událostem.

Ty živelní události jsou v nařízení od června nově. Jak se prý ukázalo na podzim při povodních, ne každému zaměstnavateli přišlo jasné, že povodeň patří mezi ty povětrnostní vlivy a mimořádné události.

Svatba a uzavření partnerství

V nařízení se tahle překážka jmenuje „uzavření manželství“. Jak jsme si ale řekli, zároveň je v témž nařízení řečeno i to, že když se řekne manželství, myslí se i partnerství.

Vlastní manželství/partnerství. Pokud jste ten či ta, kdo se žení, vdává nebo uzavírá partnerství, máte nárok na dva dny volna, z toho jeden den k účasti na obřadu. Když si vyberete oba dny, jeden z nich je volno placené, druhý neplacené. A nařízení nově přesně říká, že nárok na náhradu mzdy nebo platu máte jedině za ten den, kdy se koná vlastní obřad.

Manželství/partnerství dětí nebo rodičů. Pokud se má ženit, vdávat nebo uzavírat partnerství vaše dítě, máte nárok na den placeného pracovního volna. Pokud se má ženit, vdávat nebo uzavírat partnerství váš rodič, máte taky nárok na den volna, ovšem bez náhrady mzdy či platu.

Narození dítěte

Na odvoz rodičky do porodnice i z ní dostane její manžel, druh nebo partnerka placené volno, a to na dobu nezbytně nutnou.

Pokud chce manžel, druh nebo partnerka být u porodu, volno mu zaměstnavatel na nezbytně dlouhou dobu taky musí dát, ovšem už je to volno neplacené.

Smrt a pohřeb

Nařízení vlády tuto překážku pojmenovává lakonicky „úmrtí“. V novém znění nařízení přibývá i možnost vzít si při smrti někoho z nejbližších až pět dalších dní volna – bez dalšího udávání důvodů.

Když umře manžel, partner, druh nebo dítě, poskytuje se placené volno dva dny a pak ještě den na účast na pohřbu.

Na den placeného volna na účast na pohřbu, případně na ještě jeden den placeného volna, když ten pohřeb zařizoval, má právo zaměstnanec:

když mu umře rodič, prarodič, vnouče nebo sourozenec

když jeho manželovi/partnerovi umře rodič, prarodič nebo sourozenec

když jeho dítěti nebo sourozenci umře manžel/partner

když umře někdo jiný, kdo s ním tou dobou žije v jedné domácnosti

Kromě toho je nově možné vzít si při úmrtí manžela, druha, dítěte, vnoučete, rodiče, prarodiče nebo sourozence zaměstnance až pět dalších dní neplaceného volna.

Pohřeb spoluzaměstnance

Speciální kategorie je překážka nazvaná pohřeb spoluzaměstnance. Jde o placené volno poskytované na dobu nezbytně dlouhou. Zaměstnance, kteří se pohřbu zúčastní určuje zaměstnavatel, případně se na tom dohodne s odbory.

Doprovod

Doprovodem se myslí tři věci:

doprovod příbuzného k doktoru na ošetření, vyšetření či léčení a zpátky – že i zpátky je v nařízení novinka; volno se poskytuje na nezbytně dlouhou dobu, nejdéle den pokud doprovázíte manžela, partnera, druha, dítě, rodiče nebo prarodiče – a to buď svoje nebo manželovy/partnerovy – máte nárok na volno placené pokud doprovázíte jiného rodinného příslušníka , jde o volno neplacené

příbuzného k doktoru – že i zpátky je v nařízení novinka; volno se poskytuje na nezbytně dlouhou dobu, nejdéle den doprovod postiženého dítěte do internátního zařízení sociálních služeb nebo do internátní speciální školy ; placené volno se poskytuje na nezbytně dlouhou dobu, nejdéle na šest dní za kalendářní rok, doprovodem tu může být kterýkoli rodinný příslušník

; se poskytuje na nezbytně dlouhou dobu, za kalendářní rok, doprovodem tu může být kterýkoli rodinný příslušník doprovod dítěte do školského poradenského zařízení, kde se mají zjišťovat jeho speciální vzdělávací potřeby, volno je neplacené, může ho čerpat každý rodinný příslušník na nezbytně dlouhou dobu

Rodinnými příslušníky se tady rozumějí rodiče, prarodiče, manželé, partneři i druzi, děti, vnoučata a sourozenci.

Přestěhování

Na stěhování můžete dostat až dva dny volna. Jestli to bude volno placené, záleží na jediné věci. Totiž na tom, jestli je to stěhování v zájmu zaměstnavatele. Pokud ano, pak můžete žádat náhradu mzdy či platu. Pokud ne, tak je to volno neplacené.

Pozor ale, tohle platí, jen když jste zaměstnanec, který „má vlastní bytové vybavení“. Běžně to asi nikdo nekontroluje, ale pokud by vás zaměstnavatel ve svém zájmu stěhoval do služebního bytu, asi by případně věděl, že už je komplet zařízený a že by se vám tam další nábytek, co by se stěhoval dva dny, asi nevešel.

Vyhledání nového zaměstnání

Dřív bylo možné dostat na hledání práce při výpovědi nebo ukončení pracovního poměru dohodou půlden týdně po dobu dvou měsíců (které odpovídají standardní výpovědní době). Se souhlasem zaměstnavatele šlo tyhle dny sloučit. S ohledem na důvody ukončení pracovního poměru bylo volno placené nebo neplacené.

Od června 2025 má zaměstnanec nárok na čtyři placené volné dny na hledání práce, pokud končí výpovědí nebo dohodou kvůli zrušení zaměstnavatele, jeho stěhování, kvůli nadbytečnosti nebo zdraví (řečí úřední jsou ty okolnosti popsané v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce). K tomu pak má ještě nárok na dva neplacené dny k návštěvám a konzultacím na úřadu práce.

Pokud naopak zaměstnanec končí ve zlém – když se pracovní poměr ukončuje kvůli tomu, že zaměstnanec na svou práci odborně nestačí, že má mizerné výsledky, že porušuje pracovní povinnosti (§ 52 písm. f) až h) zákoníku práce), pak má nárok na dva dny neplaceného volna na hledání práce a jeden den neplaceného volna na jednání s pracovním úřadem.

Pokud pracovní poměr končí z ještě jiných důvodů, pak má člověk nárok na čtyři dny neplaceného volna na hledání práce a dva dny neplaceného volna na konzultace s úřadem práce.

Nejrychlejší přehled: které volno je placené a které neplacené

Situace Nárok na volno Placené? Vyšetření/ošetření u lékaře (nejbližší smluvní zařízení) Na dobu nezbytně nutnou ✅ Ano Pokud jdete jinam, volno máte, ale placená je jen doba, kterou by totéž zabralo v nejbližším zařízení Pracovnělékařská prohlídka / očkování Na dobu nezbytně nutnou ✅ Ano Zpoždění / přerušení dopravy Na dobu nezbytně nutnou ❌ Ne Znemožnění cesty do zaměstnání (ZTP + živly) Max. 1 den ✅ Ano Svatba (vlastní) Až 2 dny ✅ 1 den (obřad) Jeden z nich je neplacený Svatba dítěte 1 den ✅ Ano Svatba rodiče 1 den ❌ Ne Narození dítěte – odvoz rodičky Na dobu nezbytně nutnou ✅ Ano Narození dítěte – účast u porodu Na dobu nezbytně nutnou ❌ Ne Úmrtí blízké osoby U úmrtí nejbližších 2 dny + 1 na pohřeb

U úmrtí dalších blízkých 1 den + 1 na pohřeb, když ho zařizujete ✅ Ano + možnost 5 dní neplaceného volna navíc Pohřeb spoluzaměstnance Na dobu nezbytně nutnou ✅ Ano Doprovod k lékaři Max. 1 den ✅ Ano, pro blízké příbuzné

❌ Ne, pokud jde o vzdálenější příbuzné Doprovod postiženého dítěte do internátu Max. 6 dní za rok ✅ Ano

❌ Ne Doprovod dítěte do poradny Na dobu nezbytně nutnou ❌ Ne Přestěhování Max. 2 dny ❌ Ne

✅ Ano, když je stěhování v zájmu zaměstnavatele Hledání nového zaměstnání 4 dny: odchází kvůli reorganizacím či zdraví ✅ Ano 2 dny: zaměstnanec odchází kvůli průšvihům ❌ Ne 4 dny: zaměstnanec odchází z jiných důvodů ❌ Ne

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem