Pracující důchodci můžou mít tisíce navíc. Jak si říct o novou slevu

| rubrika: Jak na to | 8. 1. 2025

Pracující starobní důchodci mají od ledna 2025 nárok na slevu ze sociálního pojištění. Týká se zaměstnanců i podnikatelů (OSVČ), kteří dosáhli důchodového věku a získali nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši. Zaměstnanci však musí o uplatnění slevy požádat svého zaměstnavatele.

Sleva 6,5 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance v praxi znamená, že pracující důchodci už nebudou muset platit důchodové pojištění. Díky tomu jim stoupne čistá mzda.

Nejde o málo peněz. Zaměstnanec s hrubou mzdou 30 tisíc korun získá díky novince skoro 2000 korun měsíčně navíc. OSVČ, která platí minimální pojistné, si polepší o víc než tisícovku měsíčně.

Není to ovšem sleva zadarmo. Měsíc, za který ji pracující důchodce uplatní, se mu nebude počítat do zvyšování důchodu za odpracované roky. Měsíční zvýšení důchodu je ale ve srovnání se slevou v podstatě zanedbatelné. A navíc je někde v budoucnosti, kdežto sleva je tady a teď. Je ale na každém, kterou variantu si vybere a jestli si o slevu řekne.

Jak si tedy o slevu na sociálním pojištění říct?

Pracující důchodce-zaměstnanec

Zaměstnanec je nejen člověk s klasickou pracovní smlouvou, ale i člověk pracující na dohodu – pokud platí sociální pojištění, tedy pokud jeho výdělek dosáhne stanoveného limitu nebo ho překročí. Limit u dohody o provedení práce (DPP) se letos zvyšoval: je to čtvrtina stanovené průměrné mzdy, zaokrouhlená na pětisetkoruny nahoru. V roce 2025 se tedy sociální pojištění u DPP platí od měsíčního výdělku ve výši 11 500 korun (včetně). U dohody o pracovní činnosti (DPČ) je od letoška limit 4500 korun, respektive 4501 koruna, protože tady je potřeba limitu nikoli dosáhnout, ale překročit ho.

Pokud má člověk víc zaměstnání, může slevu uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele.

Zaměstnanec slevu uplatňuje u zaměstnavatele. Tomu musí doložit, že má nárok na důchod v plné výši a že ho pobírá. Může to učinit dvojím způsobem:

Doloží rozhodnutí o přiznání starobního důchodu a čestné prohlášení, že má nárok na výplatu důchodu v plné výši.

Doloží potvrzení plátce důchodu (to je nejčastěji Česká správa sociálního zabezpečení), že mu důchod vyplácí.

Samotná žádost nemusí mít nutně písemnou formu, lze to ale doporučit.

Slevu lze získat už ve výplatě za letošní leden. Případně za první měsíc, od kterého bude zaměstnanec plný důchod brát. Žádat stačí jednou.

Nárok na slevu nejde uplatňovat zpětně. Kdo tedy nestihne leden, zažádá si až o únorovou slevu. O peníze tím sice nepřijde, jen to bude složitější. Nevyužitou slevu bude správa sociálního zabezpečení považovat za přeplatek na pojistném, o jehož vyplacení může zaměstnanec zažádat. Bude k tomu od zaměstnavatele potřebovat potvrzení o výši vyměřovacích základů za měsíce, za které chce slevu zpětně proplatit, a potvrzení o tom, že slevu neuplatňoval.

Kalkulačka slevy na sociálním pojištění pro pracující důchodce-zaměstnance

Rozdíl pro zaměstnance ukáže kalkulačka čisté mzdy: vyzkoušejte si, co s výsledkem udělá zaškrtnutí Ano/Ne u kolonky Pracující důchodce.

Oněch 6,5 procenta vyměřovacího základu je fakticky celá výše důchodového pojištění, které si sami platíte. Zaměstnavatel za vás ale důchodové pojištění dál platí. Pro zajímavost si to můžeme ještě rozebrat:

Sociální pojištění, které platí zaměstnavatel:

24,8 procenta vyměřovacího základu; skládá se z

důchodového pojištění: 21,5 procenta vyměřovacího základu

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti: 1,2 procenta vyměřovacího základu

nemocenského pojištění: 2,1 procenta vyměřovacího základu

Sociální pojištění, které platí zaměstnanec (zaměstnavatel mu je strhne ze mzdy a odvede za něj):

7,1 procenta vyměřovacího základu; skládá se z

důchodového pojištění: 6,5 procenta z vyměřovacího základu

nemocenského pojištění: 0,6 procenta z vyměřovacího základu

Tučně jsme zvýraznili, co se rovná nové slevě.

Sleva na sociálním pojištění pro důchodce-OSVČ

Zatímco zaměstnanec platí pojistné na sociální pojištění, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) platí zálohy na pojistné. Až v dalším roce si pak v přehledu o příjmech a výdajích všechno sečte, porovná, kolik odvedla na zálohách a kolik přesně má platit podle svých výdělků – a vyjde přeplatek či nedoplatek.

Slevu na pojistném za rok 2025 (nebo jen některé jeho měsíce) tak fakticky OSVČ uplatní až v roce 2026 při podání přehledu za rok 2025 – bude tam na to kolonka.

Přesto OSVČ může se slevou počítat už letos a zálohy, které platí, si snížit o příslušnou částku. Sociální správu by na to ale měla upozornit. Použít lze tiskopis Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ (část C). Je dostupný na ePortálu ČSSZ – odsud ho lze s datovkou nebo některou z elektronických identit rovnou i poslat.

Kolik ušetříte, když platíte minimální zálohy. Když platíte jen minimální zálohy, vyjdete při výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2025 je to 16 295 korun. Z něj vypočtená záloha je 4759 korun (zahrnuje 28 procent vyměřovacího základu jako důchodové pojištění a 1,2 procenta vyměřovacího základu jako příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Sleva na důchodovém pojištění je 6,5 procenta vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 1060 korun. Ty si od zálohy můžete odečíst, „účetně“ slevu uplatníte příští rok. Odvádět tedy můžete 4759 - 1060 = 3699 korun.

Když platíte jen minimální zálohy, vyjdete při výpočtu z minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2025 je to 16 295 korun. Z něj vypočtená záloha je 4759 korun (zahrnuje 28 procent vyměřovacího základu jako důchodové pojištění a 1,2 procenta vyměřovacího základu jako příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Sleva na důchodovém pojištění je 6,5 procenta vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru je to 1060 korun. Ty si od zálohy můžete odečíst, „účetně“ slevu uplatníte příští rok. Odvádět tedy můžete 4759 - 1060 = 3699 korun. Kolik ušetříte, když platíte vyšší zálohy než minimální. Když máte platit víc než minimální základ, postupujete obdobně – jen od vypočtené zálohy odečítáte 6,5 procenta z vyměřovacího základu, který vám vyšel na posledním přehledu o příjmech a výdajích. Řekněme pro příklad, že jste měli daňový základ (rozdíl mezi příjmy a výdaji) zhruba 524 tisíc. Roční vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je teď 55 procent daňového základu – vyjde vám 288 tisíc, měsíční vyměřovací základ pak 24 tisíc korun. Plná záloha na sociální pojištění by byla 7008 korun. Po slevě 7008 - 1560 = 5448 korun.

Když budete platit zálohu v plné výši, nic se nestane. V roce 2026 ji pak uplatníte v přehledu za letošek. A pak vám ji sociálka buď převede do záloh na další rok, nebo si ji můžete nechat vyplatit.

Sleva na sociálním pojištění pro důchodce-OSVČ v paušálním režimu

Nárok na slevu mají i důchodci, kteří platí paušální daň. V rámci platby paušální daně ale musí platit zálohu v plné výši, na peníze si musí počkat do dalšího roku. Žádost o vyplacení, která se bude posílat na správu sociálního zabezpečení, bude mít svůj formulář. Zatím neexistuje, nicméně žádost půjde podat až v květnu 2026.

Jedině v případě, že podnikatel nějak „netrefí“ svoje pásmo paušální daně nebo z nějakého důvodu nesplní její podmínky, musí po 2. květnu 2026 podat klasický přehled – a pak uplatní slevu na něm.

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

